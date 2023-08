Sega Megadrive : Plongez dans l’histoire complète de cette console emblématique

Découvrez l’histoire fascinante de la Sega Megadrive, une console emblématique qui a marqué l’univers du jeu vidéo. Plongez dans ses débuts, son impact sur le marché et son héritage durable. Replongez dans la nostalgie du rétro-gaminget explorez son riche catalogue de jeux légendaires. Embarquez pour un voyage passionnant à travers l’histoire complète de la Sega

La Megadrive, l’atout pour conquérir le marché du jeu vidéo

A la fin des années 80, SEGA domine les salles d’arcade. En Europe, la Master System brille, mais en Asie et en Amérique du Nord, Nintendo domine. La Mega Drive, prévue avant la Super Famicom, doit propulser SEGA au sommet du marché.

Le projet MK-1601 est né, inspiré des succès arcade de SEGA. System 16, base de départ : MC68000 à 10MHz, résolution 320×224 et palette de 4096 couleurs. L’objectif est d’offrir des conversions d’arcade de qualité sur console de salon.

Annoncée en juin 1988 dans le magazine japonais Beep!, la Mega Drive se dévoile sous le nom de code « Mark V ». Mais « Mega Drive » est retenu pour marquer sa puissance 16-bits. Pour garantir la qualité des titres, SEGA pratique des prix élevés pour les cartouches. L’éditeur Accolade tente de copier et de contourner les protections, mais une nouvelle version de la Mega Drive avec le Trademark Security System met fin à ces pratiques. SEGA reste plus ouvert aux éditeurs tiers et collabore avec Electronics Arts pour des jeux de sports de qualité.

SEGA a un seul objectif avec la Mega Drive : s’imposer dans le monde vidéoludique, défier NEC et détrônerNintendo dans les consoles de salon.

VOIR AUSSI : Steam Deck : la console portable de Valve est officiellement annoncée

Réussite fulgurante en Europe

En septembre 1990, la Mega Drive arrive en Angleterre, puis en France. Forte du succès de sa grande sœur, elle est chaleureusement accueillie en Europe. Grâce à sa bibliothèque de jeux bien fournie après deux ans de lancement, la console séduit les joueurs. Ses portages d’arcade renforcent l’image de SEGA en tant que marque puissante, préférée à Nintendo qui a négligé le continent lors de la sortie de la NES. La presse spécialisée a également préparé l’arrivée de la Mega Drive en fanfare.

SEGA prend directement en charge la commercialisation de la Mega Drive en Europe, après avoir confié la Master System à Virgin Mastertronic. Frank Herman, ancien responsable chez Virgin Mastertronic, dirige la filiale européenne de SEGA en 1991.

La Mega Drive permet à SEGA de dominer le marché européen. Notamment grâce à Sonic, leur mascotte emblématique, équivalent de Mario chez Nintendo

Une panoplie d’accessoires

Avec son lancement en 1988, la Sega Megadrive a marqué le début d’une nouvelle ère pour les jeux vidéo. Pour conquérir les joueurs, Sega a développé une panoplie d’accessoires novateurs qui ont contribué à l’immense succès de la console.

La première manette de la Megadrive, dotée de trois boutons, a rapidement conquis les joueurs grâce à sa prise en main optimale. En 1993, Sega a lancé un nouveau modèle à six boutons. Offrant ainsi encore plus de possibilités de jeu, ainsi qu’une version sans fil pour une expérience de jeu sans contraintes. Pour les fans de la Master System, le Master System Converter a permis de lire les jeux de cette console sur la Megadrive. Offrant ainsi une bibliothèque de jeux étendue.

Mais Sega ne s’est pas arrêté là. La société a continué à innover avec de nouveaux accessoires qui ont enrichi l’expérience de jeu des joueurs. Le Sega Menacer, un pistolet optique officiel. Il a ouvert la voie à des expériences de jeu captivantes pour les amateurs de jeux de tir. D’autres manettes originales, comme la batte de baseball BatterUP et le club de golf TeeVGolf, ont apporté une touche de fun et d’originalité aux jeux sportifs.

En 1993, Sega a introduit le Sega Activator, un contrôleur révolutionnaire qui captait les mouvements physiques du joueur pour des jeux de combat comme Mortal Kombat ou Street Fighter II. Malheureusement, malgré son potentiel, le Sega Activator n’a pas rencontré le succès escompté.

Pour les fans de jeux multijoueurs, Sega et Electronic Arts ont proposé des systèmes de multitaps. Permettant ainsi à plusieurs joueurs de jouer simultanément sur la console. La cartouche J-Cart de Codemasters a également ouvert de nouvelles possibilités de jeu en ajoutant des ports supplémentaires, bien que certains jeux multijoueurs n’étaient pas compatibles.

En avance sur son temps, Sega a même tenté d’intégrer le monde de l’Internet avec Sega Meganet. Un service de jeux en ligne lancé en 1990. Et Sega Channel, un service de distribution de jeux par câble lancé en 1994. Bien que ces services n’aient pas perduré, ils ont marqué les esprits et témoignent de la vision audacieuse de Sega dans le domaine des jeux vidéo.

Aujourd’hui encore, la Sega Megadrive reste une console emblématique de l’histoire du jeu vidéo,. Et ses accessoires novateurs ont contribué à faire de cette console un objet culte pour les amateurs de rétro-gaming.

VOIR AUSSI : Acheter des jeux vidéo en ligne en toute sécurité : les bons réflexes du gamer !

La Sega Megadrive jamais oubliée

Avec près de 40 millions d’exemplaires vendus dans le monde, c’est le plus gros succès de SEGA. Malgré son déclin face à la Super NES, la console continue de briller. D’autres modèles ont vu le jour, tels que la Mega Drive II en 1992 et la Genesis 3 en 1998 par Majesco. La Nomad, version portable, a également conquis le Japon et les USA. SEGA a réédité la console sous licence, même dans les années 2010. Ainsi devenant un support privilégié pour les développeurs de jeux vidéo indépendants.

Sa ludothèque riche lui permet une certaine prospérité. Parmi les jeux emblématiques de la Megadrive, on retrouve « Sonic the Hedgehog« , le hérisson bleu iconique de Sega, qui est rapidement devenu la mascotte de la console. Des titres comme « Streets of Rage », « Golden Axe » et « Mortal Kombat » ont également marqué les esprits avec leur gameplay captivant et leurs graphismes avancés. La Megadrive a également accueilli des collaborations prestigieuses, comme avec Disney pour « Castle of Illusion » et « Aladdin ».

Ces jeux emblématiques ont contribué à l’immense succès de la Megadrive et à sa réputation d’excellence.

Bien que la Saturn, sortie en 1994, succède à la Mega Drive avec un destin différent, cette dernière laisse un héritage durable dans l’industrie du jeu vidéo. Les joueurs rétro continuent de chérir cette console emblématique, et ses jeux sont régulièrement réédités dans des collections nostalgiques. La Sega Megadrive restera à jamais dans le cœur des passionnés. Elle rappelle une époque inoubliable où les pixels prenaient vie pour nous transporter dans des mondes extraordinaires.

Bonus Vidéo : Sega Megadrive / Genesis – Console de légende