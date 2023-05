Top 10 streameuses Twitch les plus populaires en France

Les streameuses françaises offrent régulièrement une grande variété de contenus captivants à leur communauté, même si elles sont moins nombreuses dans l’univers du gaming. Dans cet article, nous vous présentons avec le top 10 des streameuses Twitch à suivre sur la plateforme, afin de vous faire découvrir leur univers unique et passionnant. Chacune d’entre elles apporte sa touche unique à l’univers du streaming et propose des contenus variés qui captivent leur communauté.

Maghla : Une personnalité dynamique et passionnée de l’univers du jeu vidéo

Maghla, de son vrai nom Barbara, est l’une des streameuses Twitch française qui s’est rapidement imposée comme l’une des figures les plus populaires de Twitch. Depuis son arrivée sur la plateforme en 2017, elle captive son audience grâce à sa passion pour l’univers du gaming et des mangas. Dynamique et dotée d’une énergie débordante, Maghla offre des streams divertissants où règne une ambiance conviviale. Ne manquez pas l’opportunité de découvrir cette streameuse talentueuse qui aime échanger, communiquer et partager de nouvelles découvertes avec sa communauté de viewers.

Jeel : Une talentueuse passionnée de jeux vidéo et de culture japonaise

Jeel, de son vrai nom Alexandra Ropelé, est une streameuse Twitch qui a su se faire une place de choix dans l’univers du streaming. Passionnée de rétro gaming, de RPG, de mangas, de la culture japonaise et du dessin, elle a commencé sa carrière sous les projecteurs de la WebTV Eclypsia en 2015. Après avoir passé du temps au sein de différentes WebTV, Jeel a décidé de voler de ses propres ailes en tant que streameuse indépendante. Elle a rejoint la plateforme JVTV sur jeuxvideo.com avant de se concentrer entièrement sur sa propre chaîne.

Aujourd’hui, Jeel propose des streams de multigaming sur Twitch, souvent en compagnie d’autres streameurs, dont sa copine Maghla. Elle a également lancé une émission intitulée « BENTO » en septembre 2021, où elle partage sa passion pour la culture japonaise à travers des sujets variés tels que les jeux vidéo, les mangas, les animés et la cuisine.

LittleBigWhale : Une talentueuse joueuse qui excelle dans les FPS et le divertissement en ligne

LittleBigWhale, ou Trivia, est une streameuse française qui a fait ses débuts sur Twitch en juillet 2017. Spécialisée dans les jeux de tir à la première personne (FPS) tels que PUBG et Call of Duty, elle a rapidement gagné en popularité grâce à ses performances impressionnantes. Sa chaîne Twitch a connu une ascension rapide, attirant de plus en plus de spectateurs. Sa participation au ZEvent organisé par Zerator lui a permis de mettre en avant ses talents de chanteuse et de se faire connaître d’un public plus large. En tant qu’ambassadrice de la structure Vitality, elle représente la marque lors d’événements gaming et partage sa passion avec sa communauté.

Aujourd’hui, LittleBigWhale propose des streams de multigaming et des sessions de karaoké, offrant à sa communauté un divertissement varié et captivant.

Ultia : La streameuse passionnée des jeux Nintendo et de la cuisine en direct

Carla, également connue sous le pseudonyme d’Ultia, se spécialise dans les jeux Nintendo en tant que streameuse de jeux vidéo. Débutant sur Twitch en 2017, elle a rapidement captivé un public régulier grâce à sa passion pour les jeux Nintendo tels que Animal Crossing, Mario Kart et Zelda. En plus de ses streams, Ultia propose également des « Lives Cuisine » où elle partage des recettes faciles en direct. Elle a également participé à l’émission « Les Amiibros » sur LeStream et aux événements caritatifs de ZeratoR, le « Z Event ».

Deujna : La polyvalente de Rennes qui a conquis YouTube et Twitch

Deujna, de son vrai nom Nadège, est une streameuse et youtubeuse gaming âgée de 26 ans vivant à Rennes. Après avoir exploré différentes voies, elle décide de se lancer dans les études supérieures en communication, mais se tourne vers Twitch et YouTube lorsqu’elle est refusée dans l’école qu’elle visait. En novembre 2017, elle débute sur YouTube avec des vidéos « Let’s Play » et des lives sur Super Mario Odyssey et Dead by Daylight. Elle connaît une montée en popularité grâce à sa collaboration avec d’autres streameurs tels que LeBouseuh, Gotaga, et Doigby.

Aujourd’hui, Deujna propose des streams multigaming sur Twitch dans une ambiance détendue et amusante, tandis que sur YouTube, elle se concentre principalement sur les vidéos VLOG.

Kaatsup : La streameuse qui brille sur Twitch et les réseaux sociaux

Kaatsup, également connue sous le nom de Kalina, est une streameuse de 21 ans qui a rapidement conquis Twitch et les réseaux sociaux. Débutant en partageant ses dessins et vidéos de gaming sur TikTok pendant le premier confinement en 2020, elle a attiré l’attention d’un large public. Son talent et sa passion pour les jeux l’ont propulsée vers le succès, et elle s’est rapidement fait remarquer par des streameurs populaires tels qu’Inoxtag et LeBouseuh.

Avec des centaines de milliers d’abonnés sur YouTube, Instagram et TikTok, Kaatsup est devenue l’une des streameuses Twitch les plus en vogue de la scène francophone

Sur Twitch, elle propose une variété de jeux, notamment Fortnite et Minecraft, tout en interagissant avec sa communauté lors de ses streams dans la catégorie « Just Chatting ».

Horty : L’actrice devenue streameuse à succès

Horty, connue sous le pseudonyme « Horty », propose sur Twitch un univers multigaming immersif avec des effets visuels époustouflants. Après des études en réalisation cinématographique, elle découvre Twitch lors d’un stage au CNC et décide de se lancer sur la plateforme. Son premier stream en juin 2019 marque le début d’une ascension fulgurante, notamment grâce à sa participation au serveur GTA RPZ de ZeratoR. Horty s’est ainsi imposée comme une figure incontournable de la scène du streaming, combinant talent, charisme et passion pour les jeux vidéo.

Baghera Jones : La suisse qui connaît un grand succès sur Twitch

Baghera Jones, de son vrai nom Justine Noguera, est une streameuse suisse qui connaît un grand succès sur Twitch. Avec sa passion pour les jeux vidéo et ses talents de graphiste, elle propose une variété de contenus de gaming captivants. Ses streams sur des jeux tels que Trackmania et sa participation à des événements comme le ZEvent ont contribué à sa popularité croissante. Baghera Jones est une figure incontournable de la scène du streaming, attirant une large audience et faisant partie des streameuses Twitch les plus suivies.

JulietteArz : La spécialiste des FPS sur Twitch

Juliette Arz, connue sous le pseudonyme JulietteArz, est une streameuse spécialisée dans les jeux de tir à la première personne (FPS). Basée à Montpellier, elle attire l’attention avec ses streams de jeux tels que Counter Strike, Valorant et Apex Legends. Elle est une figure populaire sur Twitch, offrant régulièrement du gameplay captivant et divertissant à ses spectateurs. En parallèle, elle occupe également le poste de directrice marketing digital. Avec son talent pour les FPS et sa présence en ligne, JulietteArz a su conquérir une solide base de fans et continuer à se démarquer dans le monde du streaming.

Julia Bayonetta : La streameuse de Marseille qui fait sensation

Julia Bayonetta, connue autrefois sous le pseudo Julia Gameuse, est une streameuse gaming de 22 ans résidant à Marseille. Depuis son enfance, elle nourrit une passion intense pour les jeux vidéo, ayant commencé avec Super Smash Bros. Melee sur GameCube et développant un amour particulier pour Budokai 3. Son parcours en ligne a débuté précocement en 2013, à l’âge de 13 ans, avec une chaîne YouTube axée sur Call of Duty: Black Ops 2. Sur sa chaîne Twitch, Julia se consacre à des discussions informelles (« just chatting »), ainsi qu’au dessin et à une variété de jeux en multigaming, offrant ainsi une expérience diversifiée à ses spectateurs.

Sur Twitch, une plateforme en constante évolution, de nombreux streameuses captivent et divertissent leur public avec leur contenu unique et leur personnalité attachante. Que ce soit dans le domaine du gaming, du streaming créatif, du chat interactif ou encore des émissions thématiques, il y en a pour tous les goûts. Les possibilités sont infinies et il est toujours excitant de découvrir de nouveaux profils qui nous captivent et nous inspirent.

