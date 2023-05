Solution du support informatique à distance : les meilleurs logiciels

Il est possible de prendre en main n’importe quel appareil informatique à distance pour résoudre son ou ses problèmes. À cet effet, il importe de choisir le meilleur logiciel de contrôle à distance. Une tâche qui n’est pas toujours facile, puisqu’il existe des dizaines de solutions sur le marché et les fonctionnalités offertes sont variées. Dans le présent article, nous vous présentons les meilleures solutions du support informatique à distance les plus adoptées sur le marché et tout ce que vous devez savoir pour un choix optimal.

Les 5 meilleurs logiciels pour l’assistance à distance

En matière de logiciels d’assistance, l’offre est très variée sur le marché. Mais au nombre des meilleurs qui sont très adoptés, nous avons sélectionné 5 que voici.

TeamViewer : la référence en la matière

La solution de TeamViewer est clairement la plus reconnue pour contrôler un PC à distance. À ce jour, elle demeure la référence en matière du support informatique à distance, puisqu’elle propose un outil performant et gratuit, mais seulement quand il est utilisé dans un cadre privé. Depuis son avènement, le logiciel de contrôle à distance de TeamViewer ne cesse de s’améliorer par des mises à jour fréquentes. Ceci l’a rendu propice pour être utilisé dans toutes les situations.

TeamViewer propose un logiciel que vous devez installer au préalable sur l’appareil à contrôler : appareil mobile, objet connecté, ordinateur, etc. Grâce au logiciel pratique et facile à utiliser, dépanner devient un peu plus facile.

Dans un cadre commercial, vous pouvez profiter des 14 jours d’essai pour prendre en main l’outil. Il dispose d’une interface très aérée qui fait la part belle à l’essentiel. Et sur la fenêtre de contrôle, vous pouvez facilement accéder aux divers outils qui sont rangés en haut et la messagerie instantanée qui est placée en bas à droite. Il est également possible d’y organiser des visioconférences et chacun peut avoir le contrôle de l’appareil. Le logiciel dispose aussi d’une fonctionnalité pour faire une impression à distance.

Par ailleurs, TeamViewer est un support informatique à distance multiplateforme. Vous pouvez l’utiliser pour dépanner un smartphone Android ou iOS, un ordinateur Windows ou Mac, Linux ou ChromeOS, etc.

Zoho Assist : l’idéal pour les petites entreprises

L’un des inconvénients de TeamViewer, c’est son prix un peu élevé. Ce qui le destine aux grandes entreprises. Par contre, si vous êtes un professionnel ou une petite entreprise et recherchez une solution du support informatique à distance pas chère, Zoho Assist a tout ce qu’il faut pour vous contenter.

Zoho Assist est une solution de contrôle à distance très complète basée sur le Cloud. Elle permet d’établir une connexion sortante et entrante depuis n’importe quel appareil. Vous pouvez l’utiliser notamment sur ordinateur, sur navigateur web ou encore sur Android et iOS.

Pensée pour les professionnels, il s’agit d’une solution payante qui vous aide à réaliser toutes opérations d’opérations d’assistance ou de dépannage. Tout comme TeamViewer, Zoho Assist est une solution multiplateforme. Même si elle ne dispose pas d’une offre gratuite, elle propose 15 jours d’essai pour découvrir et apprécier son interface. Vous conviendrez qu’il s’agit d’un outil rapide à installer et facile à comprendre. L’interface est sobre et on ne se perd pas dans les outils. Ces derniers sont alignés verticalement sur votre gauche.

Pour prendre le contrôle à distance d’un appareil, il faut juste un lien cliquable ou un code. Dès que c’est fait, Zoho Assist vous affiche tout ce qui concerne les informations système, les données récentes, celles de la session en cours et tout ce qu’il faut pour résoudre un problème ou faire une maintenance. Il est possible de transférer la session de maintenance à un autre technicien ou d’ajouter un autre technicien à la télémaintenance en cours pour travailler ensemble à la résolution du problème.

IT Remote : la solution totalement en ligne et adaptée à tous les usages

Solution du support informatique à distance 100 % web novatrice, IT Remote est totalement en ligne. Vous n’avez besoin d’aucune installation ou de configuration réseau pour pouvoir l’utiliser. Vous pouvez accéder aux différents appareils que vous souhaitez depuis votre navigateur web. Et même pour l’utilisation, nul besoin d’avoir des compétences informatiques. IT Remote offre en effet une facilité déconcertante.

Cette solution de contrôle à distance s’adresse à divers profils : aux professionnels de services IT, prestataires de services, particuliers, écoles et universités. Il propose une version d’évaluation de 15 jours pour un usage non commercial et une licence professionnelle à 15 €/mois. Ceci vous permet notamment de gérer un nombre d’appareils et d’utilisateurs illimité.

À ce jour, IT Remote reste honnêtement la meilleure solution rapport qualité-prix.

Pour ce qui est de l’utilisation, la solution n’est en rien compliquée. Elle est opérationnelle en un clic et accessible depuis n’importe où. Vous pouvez l’utiliser pour dépanner, gérer un serveur à distance, contrôler un PC pour y faire diverses choses, etc. Le logiciel est pratique et rapide, grâce à sa console web moderne et épurée. Depuis l’interface, vous pouvez gérer les accès, accéder au journal de session, partager des fichiers, suivre des licences, etc.

AnyDesk : le logiciel le plus réactif

Réputée comme la solution de support informatique à distance la plus réactive du marché, Anydesk est un bon outil pour gérer un grand nombre d’appareils. C’est une solution multiplateforme utilisée pour établir des sessions entrantes et sortantes sur ChromeOS, Windows, Linux, macOS, iOS, Android, etc. Elle est disponible en version gratuite pour les particuliers, pour un usage non commercial, et en version payante pour les professionnels.

AnyDesk est un logiciel à installer. Néanmoins, il ne pèse pas beaucoup, à la différence de ses fonctionnalités qui sont diverses. Malheureusement, il n’y a aucune période d’essai pour les tester. Toutefois, AnyDesk se montre flexible en proposant un abonnement Lite, beaucoup moins cher. Ceci offre à un utilisateur de réaliser une prise en main pour tester les performances du logiciel qui est, vous en conviendrez, facile à utiliser. Pour un nombre d’utilisateurs illimité avec des connexions simultanées illimitées, vous allez devoir souscrire la formule Power qui est beaucoup plus chère.

Parlant de fonctionnement, AnyDesk se rapproche plus de TeamViewer. Sur la fenêtre du logiciel, les outils essentiels sont mis en avant. Sous un ton orange, la fenêtre est facilement rangée pour permettre à tous de s’y retrouver. On y accède simplement avec un identifiant unique. De là, vous pouvez accéder à tout ordinateur à distance : l’allumer, le sortir de la veille prolongée, y faire un dépannage, une impression de document, etc.

Assistance rapide : la solution gratuite pour Windows

Il s’agit d’une solution native et gratuite disponible sur Windows 10 et Windows 11. Vous n’avez nullement besoin de l’installer ; il est possible d’y accéder depuis la barre de recherche de votre ordinateur en tapant Assistance Rapide. À ce jour, c’est la solution d’assistance à distance la plus accessible pour les ordinateurs Windows. Lorsque vous l’ouvrez, vous avez la possibilité d’offrir de l’aide ou d’obtenir de l’aide.

Pour offrir de l’aide à quelqu’un, vous n’aurez qu’à choisir l’option indiquée et à envoyer le code à 6 chiffres à votre correspondant qui se chargera de le saisir dans le logiciel. Dès lors, vous pouvez demander un contrôle entier de l’ordinateur pour un dépannage, l’accès aux fichiers ou le travail en simultané. Assistance Rapide propose aussi une messagerie instantanée pour garder contact et un outil pour noter sur l’écran, ce qui facilite l’explication à la personne aidée.

Mis à part ces fonctionnalités classiques et son option de session en pause, Assistance Rapide n’offre aucune fonctionnalité avancée.

Qu’est-ce qu’une solution de support informatique à distance ?

Il s’agit d’un logiciel qui vous permet de prendre le contrôle d’un ordinateur ou de tout autre appareil à distance. Ceci vous donne la possibilité d’accéder à ses paramètres pour résoudre un problème, etc. Grâce à un tel outil, les entreprises n’ont plus besoin de dépêcher leur équipe technique pour résoudre un problème chez un client et elles n’ont plus forcément besoin d’avoir une équipe technique dédiée présente en entreprise.

Une solution informatique à distance peut fonctionner via un réseau local interne ou tout simplement via internet. Il peut s’agir d’un logiciel à installer ou encore d’une solution web comme IT Remote que l’on exécute via un navigateur web.

Les logiciels de contrôle à distance permettent de faire une variété de tâches :

Surveiller les systèmes ;

Réaliser un diagnostic ;

Résoudre un problème ;

Maintenir les pistes d’audit ;

Surveiller les autorisations d’accès ;

Réaliser une tâche spécifique, etc.

Grâce à de tels outils, il est évident que les entreprises et particuliers gagnent en temps et en argent. Les frais de déplacement sont économisés sur la facture du client.

Comment choisir le meilleur logiciel d’assistance à distance ?

Pour choisir le meilleur logiciel d’assistance à distance, mettez en avant ce que vous voulez en faire. Si c’est pour dépanner des proches, vous n’aurez pas besoin d’investir dans des logiciels payants. Vous pouvez opter pour TeamViewer qui offre une version gratuite, quoiqu’elle soit limitée. Vous pouvez aussi choisir Assistance Rapide, si vous ne ciblez que des ordinateurs Windows.

Si le logiciel est à utiliser dans un cadre éducatif, IT Remote est la solution la plus indiquée. Si vous êtes un technicien professionnel à votre compte, vous devez opter pour un logiciel d’assistance à distance multiplateforme et qui offre une variété de fonctionnalités dont vous aurez besoin. Dans ce cas, Zoho Assist, AnyDesk ou IT Remote sont recommandés. Par contre, si vous êtes une grande entreprise, TeamViewer est l’idéal.

En outre, il faut être méticuleux sur l’accès et le contrôle qu’offre le logiciel ainsi que les fonctionnalités qu’il embarque :

Diagnostic à distance : le logiciel doit permettre de collecter toutes sortes d’informations sur l’appareil, dont le numéro BIOS, les logiciels installés, les journaux d’activités, etc.

Messagerie instantanée : lors de la session d’assistance, cette fonctionnalité permet de communiquer en direct avec l’utilisateur final ou avec les autres techniciens ajoutés à la session.

Partage de fichiers : il est surtout intéressant pour faciliter le partage de fichiers ou l’installation d’un correctif sur l’appareil.

Gestion d’utilisateurs : il est notamment intéressant lorsque plusieurs utilisateurs travaillent sur la même session. Vous pourrez ainsi attribuer une tâche à chaque utilisateur et suivre ce qu’il fait pour un travail d’équipe organisé.

Séances de suivi et audit : très utile, cette fonctionnalité permet de surveiller et d’enregistrer les sessions d’assistance. Non seulement pour suivre l’équipe de support, mais aussi pour s’assurer que tout est conforme aux exigences règlementaires.

Multiplateforme : les logiciels multiplateformes sont à privilégier, puisqu’ils vous permettent de travailler sur n’importe quel appareil, qu’importe son système d’exploitation. Vous pourrez ainsi prendre le contrôle d’un Mac, d’un PC Windows, d’un smartphone Android ou Apple, ordinateur Linux, etc.

Boîte à outils : c’est ce qui renferme les utilitaires nécessaires à l’équipe pour réaliser des tâches sur les divers systèmes. C’est l’une des importantes caractéristiques à regarder lorsque vous évaluez un logiciel d’assistance à distance.

Prise en charge des appareils mobiles : si vous ciblez des appareils mobiles, vous devez vous assurer que le logiciel à choisir permet cela. Actuellement, les solutions de support informatique à distance qui le permettent ne sont pas aussi nombreuses. Parmi eux, certaines sont également limitées.

Enfin, vous devez garder un œil sur le niveau de sécuritéqu’offre chaque solution. Vous devez en effet garantir la confidentialité des clients. En plus des vols de données, des sessions d’assistance peuvent occasionner des cyberattaques. Assurez-vous de choisir une solution avec une bonne politique de sécurité.