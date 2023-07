Tailles des écrans en pouces et centimètres : le guide pour bien comprendre

Les tailles en pouces et centimètres des écrans des appareils actuels, tels que les téléviseurs, les ordinateurs et les smartphones, sont généralement exprimées en pouces, une unité de mesure anglo-saxonne largement utilisée. Cependant, pour ceux d’entre nous habitués au système métrique en centimètres, il peut être difficile de s’y retrouver lorsqu’il s’agit de choisir un écran.

Choisir un écran est une décision complexe, avec de nombreux facteurs à prendre en compte, tels que la résolution de l’image, la connectique et la connectivité. Les dimensions de l’écran font partie de ces éléments importants, et elles sont souvent communiquées en pouces.

Pour vous aider à mieux comprendre cette mesure en pouces et à prendre une décision éclairée lors de votre choix d’écran, voici un guide pratique. Ce guide vous fournira des équivalences entre les tailles d’écrans en pouces et en centimètres. Ce qui vous permettra de mieux visualiser les dimensions et de trouver l’écran qui convient le mieux à vos besoins.

Qu’est-ce que la taille d’un écran ?

La taille d’un écran se réfère à la mesure de sa diagonale, exprimée en pouces. Il est important de rappeler que 1 pouce équivaut à 2,54 centimètres.

La hauteur et la largeur d’un écran dépendent non seulement de sa diagonale en pouces, mais aussi de son format. Le format classique des anciennes télévisions était le 4/3, qui était largement utilisé en Europe. Cependant, les écrans actuels ont adopté des formats plus « allongés« , tels que le 16/9 ou le 16/10. Un format 16/9 signifie que le rapport largeur/hauteur de l’écran est de 16/9.

Il est important de noter que les dimensions précisées dans les caractéristiques des écrans et fournies par les fabricants sont souvent approximatives. Par exemple, un écran annoncé comme étant de 24 pouces peut avoir une diagonale réelle allant de 58 à 63 centimètres

Calcul des tailles d’écran en pouces et en cm

Pour convertir la taille d’un écran du système impérial au système métrique, c’est-à-dire en centimètres, il suffit d’appliquer la règle suivante : 1 pouce équivaut à 2,54 cm. Par exemple avec un écran de 32 pouces. En utilisant la conversion de 1 pouce égal à 2,54 cm. Nous pouvons calculer que la diagonale de cet écran mesure 81,28 cm. Ainsi, en convertissant la taille de l’écran en centimètres, nous obtenons une mesure plus précise et facilement compréhensible pour évaluer sa dimension réelle.

Cependant, il est à souligner que les dimensions indiquées par les fabricants sont souvent approximatives et peuvent varier légèrement.

Tableau des tailles d’écrans en pouces et centimètres

Pour faciliter votre compréhension de la taille des écrans PC, voici un tableau pratique qui présente les équivalences en centimètres pour la diagonale, la largeur et la hauteur de l’écran. Ce tableau vous donnera une bonne idée de la taille de votre futur écran PC en fonction de sa diagonale exprimée en pouces.

Taille en pouces Diagonale en cm Largeur en cm Hauteur en cm 15 38.1 30.4 22.9 17 43.2 34.6 25.9 19 48.3 38.6 29.0 21 53.3 42.7 32.0 24 61.0 51.8 32.4 27 68.6 59.7 33.6 32 81.3 69.7 39.2 34 86.4 79.1 33.7 40 101.6 88.5 49.8 43 109.2 94.8 53.4 49 124.5 108.4 61.0 55 139.7 121.1 68.3 65 165.1 142.9 80.3 75 190.5 164.9 92.7 85 215.9 187.3 105.4

Il est important de noter que ces dimensions se réfèrent à la dalle de l’écran, la partie qui affiche l’image. La taille des bords des écrans PC peut varier selon les modèles.

Pourquoi l’utilisation du pouce comme unité de mesure pour les écrans ?

Le pouce, une unité de mesure anglo-saxonne, est largement utilisé pour exprimer les tailles d’écrans des appareils actuels. Cette utilisation trouve ses origines dans des mesures approximatives basées sur le corps humain, telles que les pieds, les pouces et les mains. Le pouce a été normalisé en 1959, établissant l’équivalence actuelle de 1 pouce = 2,54 centimètres.

Au fil du temps, les écrans LCD ont remplacé les téléviseurs à tube cathodique, marquant un changement de notation de la taille des écrans. Les écrans LCD, principalement utilisés dans le domaine de l’informatique, ont adopté le pouce comme unité de mesure, reflétant ainsi les normes du marché et de l’industrie. Aujourd’hui, que ce soit pour les smartphones, les tablettes, les téléviseurs ou les écrans d’ordinateur, le pouce est couramment utilisé pour indiquer la taille de l’écran.

En France, le pouce n’a pas de valeur légale, et l’unité de mesure officiellement reconnue est le mètre. Cependant, pour faciliter la compréhension des consommateurs, les fabricants indiquent souvent la taille des écrans en centimètres sur les emballages.

Cette transition de l’utilisation du centimètre vers le pouce comme unité de mesure pour les écrans est le résultat de l’évolution de l’industrie et de l’informatique.

La taille d’un écran est une mesure importante à prendre en compte lors de l’achat d’un nouvel appareil, que ce soit un téléviseur, un ordinateur ou un smartphone. Bien que les dimensions soient souvent exprimées en pouces, il est facile de convertir cette mesure en centimètres pour mieux comprendre la taille réelle de l’écran. En gardant à l’esprit les facteurs importants à prendre en compte, tels que la résolution de l’image, la connectivité et la connectique, vous pourrez choisir l’écran qui convient le mieux à vos besoins et à votre budget.

