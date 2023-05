Comment bien choisir son écran gamer ? 7 critères à évaluer !

Pour les passionnés de jeux vidéo, disposer d’un écran adapté est crucial pour profiter pleinement de leur expérience gaming. En effet, un bon écran gamer peut améliorer la qualité de l’image, réduire la fatigue oculaire et offrir une réactivité optimale. Dans cet article, nous vous présentons les critères essentiels à prendre en compte pour bien choisir votre écran gamer, un élément essentiel de votre setup gaming !

1. La taille et la résolution de l’écran

Le choix de la taille et de la résolution de l’écran dépend de l’espace dont vous disposez et de vos préférences en matière de qualité d’image. Une taille d’écran comprise entre 24 et 27 pouces est généralement recommandée pour un bon écran gaming, car elle offre un bon compromis entre immersion et confort visuel. En ce qui concerne la résolution, un écran Full HD (1920 x 1080 pixels) est un choix courant, mais pour une expérience visuelle plus détaillée et immersive, un écran 1440p (2560 x 1440 pixels) ou 4K (3840 x 2160 pixels) peut être envisagé. Cependant, gardez à l’esprit que des résolutions plus élevées nécessitent une carte graphique plus puissante pour maintenir des performances optimales.

2. Le taux de rafraîchissement

Le taux de rafraîchissement, exprimé en hertz (Hz), indique le nombre de fois par seconde que l’écran met à jour l’image affichée. Un taux de rafraîchissement plus élevé permet une expérience de jeu plus fluide et réactive. Les écrans gamers standard ont un taux de rafraîchissement de 60 Hz, tandis que les modèles haut de gamme peuvent atteindre 144 Hz, 240 Hz, voire 360 Hz. Si vous jouez principalement à des jeux compétitifs et rapides comme les jeux de tir à la première personne (FPS) ou les jeux de course, un taux de rafraîchissement plus élevé est recommandé.

3. Le temps de réponse

Le temps de réponse, exprimé en millisecondes (ms), représente le temps nécessaire à un pixel pour changer de couleur. Un temps de réponse rapide est essentiel pour éviter les effets de flou et de traînée dans les scènes de jeu en mouvement rapide. Pour les écrans gamers, un temps de réponse de 5 ms ou moins est généralement recommandé. Les modèles haut de gamme offrent des temps de réponse de 1 ms ou même moins, ce qui est idéal pour les jeux compétitifs.

4. La technologie d’affichage

Il existe deux principales technologies d’affichage pour les écrans gamers : les écrans à cristaux liquides à matrice active (LCD) et les écrans à diodes électroluminescentes organiques (OLED). Les écrans LCD utilisent soit des dalles Twisted Nematic (TN), In-Plane Switching (IPS) ou Vertical Alignment (VA).

Les dalles TN offrent des temps de réponse rapides et un coût plus faible, mais leur qualité d’image et leurs angles de vision sont généralement inférieurs à ceux des dalles IPS et VA.

Les dalles IPS offrent une meilleure qualité d’image, des couleurs plus précises et de larges angles de vision, mais peuvent avoir des temps de réponse légèrement plus lents que les dalles TN.

Les dalles VA offrent un bon compromis entre les dalles TN et IPS, avec des couleurs riches, de bons angles de vision et des noirs profonds, mais peuvent souffrir d’un temps de réponse plus lent.

Quant aux écrans OLED, ils offrent des couleurs exceptionnelles, des noirs profonds et des temps de réponse rapides, mais sont plus coûteux et moins courants sur le marché des écrans gamers.

5. La synchronisation adaptative

La synchronisation adaptative est une technologie qui permet de synchroniser le taux de rafraîchissement de l’écran avec celui de la carte graphique, réduisant ainsi les problèmes de déchirement et de saccades de l’image. Il existe deux principales technologies de synchronisation adaptative : NVIDIA G-Sync et AMD FreeSync. Si votre carte graphique est compatible avec l’une de ces technologies, il est recommandé de choisir un écran gamer qui prend en charge la synchronisation adaptative correspondante pour une expérience de jeu plus fluide. Sachez que la majeure partie des écrans prennent en charge la technologie FreeSync. G-Sync en revanche coûte plus cher.

6. La connectivité

Assurez-vous que l’écran gamer dispose des entrées nécessaires pour se connecter à votre ordinateur, console de jeux ou autres périphériques. Les connexions courantes incluent HDMI, DisplayPort et DVI. Certains écrans gamers offrent également des ports USB et des prises audio pour faciliter la connexion de périphériques et d’accessoires.

7. Le design et l’ergonomie

Enfin, prenez en compte le design et l’ergonomie de l’écran gamer. Un support réglable en hauteur, en inclinaison et en rotation peut vous aider à trouver la position de visionnement la plus confortable. Les écrans incurvés offrent une expérience plus immersive, en particulier pour les jeux en monde ouvert et les jeux de course, mais peuvent être plus coûteux que leurs homologues plats.