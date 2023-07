Top 10 du podcast geek à découvrir pour les fans de la culture geek

Les podcasts audio sont devenus extrêmement populaires ces dernières années, offrant une alternative divertissante aux émissions traditionnelles. Ce format d’émission diffusé sur Internet est devenu très populaire aux États-Unis depuis quelques années déjà. Et il a récemment connu une vague de popularité en France. Tout le monde s’y met, des grandes stations de radio aux amateurs passionnés qui ont initié le mouvement. Cependant, bien que cette tendance sur le web ne soit pas nouvelle, le nombre de podcast Geek a explosé récemment.

Si vous souhaitez vous aventurer dans le monde des podcasts audio, voici une sélection de podcast Geek intéressants à découvrir. Nous avons sélectionné ces émissions pour leur traitement de sujets variés et leur style captivant. Veuillez noter qu’il existe de nombreux autres excellents podcasts qui ne sont pas mentionnés ici.

1. Comics Outcast : Le podcast incontournable sur l’univers des comics

Découvrez Comics Outcast, un podcast incontournable dédié à l’univers des comics. Animée par Eric et une équipe de 12 chroniqueurs, l’émission propose des discussions passionnantes sur les comics et leurs adaptations. À chaque épisode, ils chroniquent les trois premiers numéros des comics, offrant ainsi aux auditeurs une immersion complète. Avec des points de vue variés et complémentaires, les chroniqueurs apportent des perspectives uniques grâce à leurs différents parcours professionnels. Ainsi, allant de la télévision à la librairie en passant par le graphisme et l’illustration. Dans une ambiance conviviale agrémentée d’une bonne dose d’humour à travers des jeux de mots. Comics Outcast est un rendez-vous bihebdomadaire d’une durée de 1 à 2 heures qui ravira les amateurs de comics et d’adaptations cinématographiques, télévisuelles et vidéo-ludiques.

2. Geek en Série : Le podcast incontournable pour les fans de séries TV

Découvrez « Geek en Série », le podcast essentiel pour les passionnés de séries TV. Plongez dans un univers captivant où des séries, qu’elles soient cultes ou récentes, sont explorées et analysées pour en révéler toute leur richesse. Chaque épisode dure entre une et deux heures, offrant une profonde plongée dans les détails des séries abordées. Avec une fréquence de publication d’un à deux épisodes par mois, vous serez toujours comblé par votre dose régulière d’analyse sérieuse et divertissante. Rejoignez une communauté de fans de séries et partagez votre passion avec d’autres auditeurs. Avec « Geek en Série », embarquez pour un voyage passionnant à travers l’univers des séries TV.

3. Les Tauliers : Le podcast audacieux sur le jeu vidéo

Découvrez « Les Tauliers », le podcast qui explore sans filtre l’univers du jeu vidéo. Chaque épisode aborde un thème spécifique, qu’il s’agisse des genres vidéoludiques, des tendances de game design, de l’histoire des constructeurs et éditeurs, ou des comptes-rendus de l’E3. Les membres de l’équipe, issus de la presse jeu vidéo et d’autres domaines liés au média, partagent des anecdotes inédites sur la création et la réflexion derrière les jeux vidéo. Les Tauliers est un podcast audacieux où les limites sont repoussées. Les débats sont passionnés et aucune censure n’est présente. Les épisodes sont publiés chaque dernier vendredi du mois et durent en moyenne entre 2 et 3 heures. Plongez dans ce podcast captivant qui offre une perspective unique sur le monde du jeu vidéo.

4. Popcorn : Un podcast captivant pour les amateurs de débats et d’actualités

Découvrez « Popcorn », un podcast captivant qui vous plonge au cœur de débats animés et d’actualités passionnantes. Animé par Domingo et son équipe de chroniqueurs experts, chaque épisode offre une expérience enrichissante et divertissante.

Plongez-vous dans les discussions vives et animées de « Popcorn », explorant les dernières tendances de l’internet et abordant des sujets de société pertinents. Ce podcast captivera votre attention, que vous soyez intéressé par les phénomènes en ligne, les questions sociétales ou les débats passionnants.

5. Vertical Gaming : Les dernières sorties de jeux et les sujets marquants de la culture Geek en cinq minutes !

Découvrez « Vertical Gaming », votre rendez-vous hebdomadaire animé par Etienne, qui vous présente en cinq minutes chrono les dernières sorties de jeux et les sujets incontournables de la culture Gaming et Geek. Plongez-vous dans ce format court et percutant, où vous serez rapidement informé des actualités les plus importantes de l’industrie du jeu vidéo et de la culture Geek. Ne manquez pas chaque lundi votre dose d’informations condensées et passionnantes avec « Vertical Gaming ».

6. Joystick : L’histoire d’un pilier de la presse jeu vidéo

Plongez-vous dans l’histoire captivante du magazine Joystick. Joystick a été un acteur incontournable de la presse jeu vidéo depuis la fin des années 80, ayant accueilli de nombreux journalistes renommés de l’industrie. Certains d’entre eux, nostalgiques, partagent leurs souvenirs des « grandes années » de ce magazine déjanté, qui a marqué son temps. De plus, l’histoire de Joystick est étroitement liée à celle de l’évolution de la presse jeu vidéo et aux relations entre les journalistes, les développeurs et les éditeurs.

Ce podcast est disponible de manière variable, il est prêt quand il est prêt. Chaque épisode dure entre 1 heure et 1 heure et 30 minutes, offrant ainsi une plongée immersive dans l’univers de Joystick et de son impact sur la presse jeu vidéo.

7. Les Clairvoyants : L’incontournable sur le Marvel Cinematic Universe

Découvrez « Les Clairvoyants », le podcast mensuel de Geekzone dédié entièrement au Marvel Cinematic Universe (MCU). Ce podcast vous tient informé des dernières actualités sur les films Marvel Studios, les séries télé diffusées sur ABC et Netflix. Mais ce n’est pas tout ! Vous pourrez également profiter de sessions de theorycrafting divertissantes, de recommandations de lectures et de musique. Animé par Faskil, Foxmonsieur et Arkeon, ce podcast est un rendez-vous immanquable pour tous les fans du MCU.

8. Le Rendez-vous Jeux : L’actualité du jeu vidéo et de l’industrie

Plongez dans l’univers passionnant du jeu vidéo avec « Le Rendez-vous Jeux ». Chaque semaine, ce podcast vous offre une plongée complète dans l’actualité du jeu vidéo et de l’industrie qui l’entoure. De PC aux consoles en passant par les mobiles, explorez tous les aspects de cet univers captivant. Rejoignez l’équipe composée d’amis et d’invités de tous horizons, tels que des journalistes, des développeurs et des influenceurs, pour des discussions animées et divertissantes. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable hébergé par Acast, où vous découvrirez tout ce qu’il faut savoir sur le jeu vidéo

9. Les Démons du Midi : La référence de musique de jeux vidéo

Les Démons du Midi est le podcast de référence francophone pour tous les amoureux d’OST vidéoludiques. Chaque mois, Pipo et Gautoz vous invitent à plonger dans une playlist géante de morceaux de musique de jeux vidéo. Du rétro au contemporain, des genres variés aux thèmes captivants, ils prennent soin de recontextualiser chaque morceau en partageant des informations sur les compositeurs et des anecdotes sur les jeux. En plus d’être une véritable expérience auditive, ce podcast offre également un cours condensé d’histoire vidéoludique. Une véritable invitation à se délecter de plaisir musical à tous les niveaux. Ne manquez pas ce rendez-vous mensuel incontournable !

10. Pop-Hotte : Le podcast geek original pour partager et s’amuser tous ensemble !

Découvrez Pop-Hotte, un podcast geek original qui allie plaisir, partage et divertissement. Axé sur la culture populaire, des jeux vidéo aux séries en passant par le cinéma, les jeux de société et la musique, Pop-Hotte vous propose un contenu varié et divertissant. Chaque épisode dure environ une heure et débute par un tour d’horizon des actualités geek, suivi des recommandations personnelles des animateurs sur ce qu’ils ont regardé, joué et lu. Les échanges entre les animateurs sont dynamiques et agrémentés de quiz et de débats passionnants. Rejoignez la communauté de Pop-Hotte pour partager ensemble le plaisir d’être geek et de s’amuser dans une ambiance conviviale et joyeuse.

Si vous êtes novice dans le monde des podcasts et que vous vous demandez comment les écouter, sachez qu’il existe de nombreuses applications disponibles sur smartphone ! Podcast Addict pour Android et Apple Podcasts pour iOS sont parmi les plus populaires.

Bonus Vidéo : Comment écouter un podcast ?