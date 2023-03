Quel cadeau offrir à un geek pour son anniversaire ? 18 idées originales !

Il est temps de dépasser l’image stéréotypée du geek pré-ado boutonneux à lunettes qui passe ses journées enfermé dans sa chambre. Aujourd’hui, le terme « nerd » est également utilisé pour désigner ces experts en informatique passionnés de technologie, quel que soit leur âge.

Alors qu’un geek peut passer des heures à jouer à un MMORPG, il peut également être fasciné par les nouvelles technologies, être fan de science-fiction ou encore être captivé par l’espace. Vous trouverez certainement dans cette liste de cadeaux, les meilleurs présents pour combler un ami geek.

Un t-shirt geek : un cadeau assez personnalisé

Pour un cadeau geek personnalisé et utile, un t-shirt est une excellente option. Ce t-shirt sera personnalisé en fonction du modèle, de la couleur et d’autres motifs. On peut y mettre les effigies des héros des jeux Nintendo comme Zelda, Donkey Kong et Super Mario. Le tarif pour créer un t shirt en ligne pour les geeks est très abordable.

The Line : le cadeau idéal pour les entrepreneurs

The Line est le cadeau parfait pour les entrepreneurs. Emblème des success stories de start-up, la Silicon Valley est associée à des informaticiens innovants. The Line est une représentation élégante et moderne du célèbre pont de San Francisco. Ce dernier rappelle cette région emblématique de la technologie. Cette décoration s’adapte à tous les intérieurs et se fixe facilement à l’aide des trois clous fournis. The Line est vendu à 29 euros et les frais de port sont offerts.

Grid Studio : un cadeau magnifique pour les passionnés de composants informatiques

Si vous ne saviez pas qu’il existe des tableaux faits de pièces détachées, sachez que le résultat est impressionnant et très intéressant. Grid Studio propose plusieurs modèles de tableaux, de la bonne vieille Game Boy à l’iPhone moderne, en passant par la manette XboX. Ces derniers pour habiller l’intérieur d’un geek passionné de composants informatiques et de circuits imprimés. Ce présent est vendu à un prix situé entre 160 euros et 180 euros, frais de port offerts.

Une console de poche vintage, un cadeau sympa pour rétrogamers

Si vous cherchez un cadeau sympa pour un rétrogamer, la console de poche vintage est une excellente option. Cette console propose 300 titres de jeux qui ont marqué toute une génération. Offrez-la à votre geek préféré pour le faire revivre son enfance. La console de poche vintage coûte 44.90 euros, les frais de livraison varient entre 6 euros et 14.90 euros.

Une petite mousse de rafraîchissement pour les joueurs

Pour offrir autre chose que du matériel de gaming, pourquoi ne pas opter pour un coffret de bière artisanale ? Le coffret « Une Petite Mousse » permet aux gamers de découvrir de nouvelles saveurs et de se désaltérer entre plusieurs parties enflammées. Ce coffret est à partir de 19.90 euros.

Le stellarscope : une merveilleuse idée pour un geek

Si votre geek adoré est passionné d’astrophysique et de phénomènes stellaires, le stellarscope est une idée-cadeau originale. Cet outil permet d’avoir une vision précise des étoiles présentes dans le ciel, à un moment précis. Offrez-lui cette carte du ciel pour stimuler sa passion. Le Stellarscope coûte 32.90 euros et d’éventuels frais de port sont à prévoir.

Le coffret carte Blanc manger coco

Pour les amateurs de jeux de cartes conviviaux, Blanc Manger Coco édition La Geekerie est une option à considérer. Ce jeu enrichit la version originale avec des références à la pop-culture, à l’informatique et aux jeux vidéo. Cependant, il n’est pas conseillé de lancer une partie lors d’un dimanche après-midi en famille. Blanc Manger Coco, édition La Geekerie coûte 13.50 euros et d’éventuels frais de port sont à prévoir.

Dominion : une excellente idée pour les gamers de deck-building

Dominion est un jeu de deck-building où les joueurs construisent leur paquet de cartes au fur et à mesure de la partie pour faire prospérer leur royaume. Les superbes visuels de ce jeu de cartes sont appréciés par la communauté de passionnés de jeux de deck-building. Le prix de Dominion est de 40,50 euros auquel on ajoute 1,95 euro de frais de port.

Le coffret cadeau retrogaming pour les millennials

Le coffret cadeau retrogaming est adressé aux millennials qui veulent revivre leur enfance dans les années 80/90. Ce coffret comprend des bonbons de l’époque, une gourde à l’effigie de Sonic, le hérisson le plus rapide de l’histoire. On y retrouve aussi une petite console de retrogaming avec 150 jeux iconiques intégrés. Le prix de ce coffret de jeux vidéo rétro est de 39,90 euros. Prévoir entre 1 euro et 9,90 euros pour la livraison.

Une borne d’arcade Street Fighter pour un passionné de la licence

Pour les fans de la célèbre saga de jeux de combat Street Fighter, il y a la borne d’arcade Street Fighter. Si votre proche dispose d’emplacement pour accueillir une borne d’arcade d’un peu plus de 1m de haut et pesant 25 kilos, ce cadeau lui est destiné. Outre la déco rétro sympa, il pourra passer des heures de jeu pour son plus grand plaisir. Le prix de la borne d’arcade Street Fighter est de 428,74 euros sans frais de livraison.

Set de table Pac Man, une option moin onéreuse

Si vous cherchez un cadeau geek original à petit prix, pensez aux sets de table Pac Man. Ces sets de table sont un clin d’œil au retrogaming, avec Pac Man et les fantômes emblématiques du jeu d’arcade. Le lot de 2 sets est vendu à 4,90 euros, avec des frais de port de 1 euro.

Une mini manette pour des parties de jeux vidéos rétro sans console

Si vous voulez offrir des jeux vidéo rétro à un proche fan de retrogaming, sans qu’il ait besoin d’acheter une console, pensez à la mini manette. Cette petite manette, dotée d’un joystick au design vintage, permet de jouer à plus de 200 jeux sur la télévision simplement en la connectant avec le câble RCA fourni. La mini manette est vendue à 19,95 euros, avec des frais de livraison situés entre 5,95 euros et 9,95 euros.

Collection Star Wars LEGO : un cadeau pour les fans de la saga

Pour les geeks passionnés de Star Wars, offrez une collection de LEGO Star Wars. Ces produits permettent de recréer des scènes emblématiques et de construire des vaisseaux ou des personnages iconiques de la saga. Les prix varient en fonction du modèle, mais ils conviennent à tous les budgets.

Mug de héros : pour les pauses-café avec style

Un mug à l’effigie du héros préféré de votre geek est une idée simple et utile. Que ce soit Harry Potter, Spider-Man, un personnage de Marvel ou un héros de jeux vidéo, les options sont nombreuses. Les mugs sont disponibles à partir d’une dizaine d’euros.

Lampe USB originale : éclairer l’espace de travail avec un objet geek

Optez pour une lampe USB au design geek pour égayer l’espace de travail de votre ami. Qu’il s’agisse d’une lampe en forme de sabre laser ou d’un personnage de jeu vidéo, ces objets ajouteront une touche d’originalité tout en étant pratiques. Les prix commencent autour de 20 euros.

Affiche de film ou de jeu vidéo : décorer les murs avec passion

Offrez une affiche de qualité représentant un film, une série ou un jeu vidéo qui passionne votre geek. Ces posters sont une excellente manière d’habiller les murs et de personnaliser un espace. Les prix varient en fonction de la taille et de la qualité de l’impression.

Livre sur l’univers d’un jeu ou d’une série : pour approfondir la passion

Un livre sur l’univers d’un jeu, d’une série ou d’un film peut être une idée intéressante pour les geeks qui souhaitent en apprendre davantage sur leur passion. Des guides, des artbooks ou des romans inspirés de ces univers sont disponibles. Les prix varient en fonction du livre choisi.

Accessoires PlayStation : pour les gamers sur console

Si votre geek est un adepte de la PlayStation, pensez aux accessoires officiels pour améliorer son expérience de jeu. Des manettes, des casques audio ou des chargeurs peuvent constituer des cadeaux utiles et appréciés. Les prix dépendent du type d’accessoire et de la marque.

FAQ : les questions à se poser pour bien choisir un cadeau de Geek

Quel est le budget à prévoir pour un cadeau geek ? Le budget pour un cadeau geek varie en fonction du produit choisi. Vous pouvez trouver des idées à partir de quelques euros jusqu’à plusieurs centaines d’euros. Comment choisir le cadeau idéal pour un geek ? Pour choisir le cadeau idéal, prenez en compte les centres d’intérêt de la personne (jeux vidéo, films, séries, etc.) et optez pour un objet ou un produit en lien avec ces passions. Les cadeaux geek sont-ils adaptés à tous les âges ? Oui, il existe des cadeaux geek pour tous les âges. Il suffit de choisir un produit adapté à l’âge et aux intérêts de la personne à qui vous souhaitez l’offrir. Où acheter des cadeaux geek en ligne ? Plusieurs sites web proposent des cadeaux geek, tels que Amazon, Etsy, ThinkGeek, Zavvi, Micromania ou La Fnac. Vous pouvez également vous rendre dans des boutiques spécialisées de manga ou de jeux vidéo dans votre ville. Les cadeaux personnalisés sont-ils une bonne idée pour un geek ? Oui, un cadeau personnalisé peut être une excellente idée pour un geek. Les objets sur-mesure montrent que vous avez pris le temps de réfléchir à ses passions et d’adapter votre cadeau en conséquence. Faut-il se concentrer sur des objets liés à des franchises populaires ou rechercher des idées plus originales ? Cela dépend des goûts de la personne à qui vous offrez le cadeau. Si vous savez qu’elle est fan d’une franchise particulière, il peut être judicieux de choisir un objet en lien avec celle-ci. Si vous n’êtes pas sûr, optez pour des idées plus originales ou universelles. Comment être sûr que le cadeau geek plaira à la personne qui le reçoit ? Pour être sûr que le cadeau plaira, tenez compte des centres d’intérêt de la personne et choisissez un cadeau en fonction. Si vous n’êtes pas certain de ses goûts, optez pour un objet plus généraliste ou demandez à ses proches pour des conseils. Est-il préférable d’offrir un cadeau geek utile ou un objet de collection ? Cela dépend des préférences de la personne à qui vous offrez le cadeau. Certains geeks apprécieront les objets de collection à exposer, tandis que d’autres préféreront des cadeaux utiles qu’ils pourront utiliser au quotidien. Essayez de déterminer quel type de cadeau conviendrait le mieux à la personne concernée. Les cadeaux geek conviennent-ils uniquement aux hommes ? Non, les cadeaux geek conviennent aussi bien aux hommes qu’aux femmes (les Geekettes). Il existe de nombreuses idées de cadeaux adaptées à tous les genres. Il suffit de choisir un produit en fonction des goûts et des intérêts de la personne à qui vous souhaitez l’offrir. Peut-on offrir un cadeau geek à quelqu’un qui n’est pas un geek ? Bien sûr ! Un cadeau geek peut être apprécié même par quelqu’un qui ne se considère pas comme un geek, à condition de choisir un objet ou un produit en lien avec ses centres d’intérêt. Les cadeaux liés à la pop culture, par exemple, peuvent plaire à un large public.

Comme idée de cadeau à l’endroit d’un geek, plusieurs options sont disponibles. Celles proposées dans ce guide pourront vous guider dans votre choix de cadeau idéal.