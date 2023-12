Tuto complet pour générer de la musique avec l’IA Stable Audio

Que ce soit pour une utilisation personnelle, un montage vidéo ou pour tout autre besoin, vous pouvez désormais composer votre musique vous-même. Il existe à cet effet de nombreux outils basés sur l’IA qui peuvent vous aider à composer la musique, le son ou le bruitage de votre choix. Le meilleur de tous actuellement est Stable Audio. Bien que payante, l’outil d’IA générative peut être utilisée gratuitement pour composer une vingtaine de musiques. Voici comment vous y prendre.

Accéder à la plateforme Stable Audio

Pour commencer, rendez-vous sur le site officiel de Stable Audio. Si vous n’avez pas encore de compte, cliquez sur le bouton « Try it out for free » en haut à droite de la page d’accueil. Cela vous dirigera vers le processus d’inscription où vous devrez fournir les informations nécessaires et créer un compte.

Si vous avez déjà un compte, cliquez sur le bouton « Log in » et entrez vos identifiants pour vous connecter à votre compte existant.

Trouver la boîte de dialogue et rédiger le prompt

Lorsque vous avez réussi à vous connecter à la plateforme Stable Audio, vous trouverez au centre de l’interface une boîte de dialogue. Cette zone vous permet d’entrer vos instructions en anglais pour décrire la musique que vous voulez générer.

Incluez des détails dans le prompt

Lors de la rédaction du prompt, vous devez détailler vos attentes en précisant le genre musical souhaité, les instruments préférés et l’émotion que vous souhaitez transmettre à travers votre composition. Si vous avez du mal avec l’anglais, vous pouvez rédiger votre prompt en français, le traduire, le copier et le coller dans la boîte de dialogue.

Précisez le genre musical

La musique embrasse une diversité de styles (classique, jazz, rock, hip-hop, électro, etc.). En précisant le genre musical dans votre prompt, vous donnez des indications claires à Stable Audio sur le cadre stylistique que vous souhaitez.

Un prompt comme « Ambient chillout for meditation » peut guider l’IA vers la création d’une ambiance zen. Si vous êtes à la recherche d’une énergie blues rock, un prompt tel que « Soulful Blues Rock riff » pourrait donner vie à une composition puissante.

Définissez l’ambiance

L’ambiance dans la musique, c’est l’âme ou l’atmosphère de la composition. Pour spécifier l’ambiance souhaitée, vous pouvez utiliser une combinaison de termes musicaux et émotionnels. Par exemple, vous pouvez décrire une séquence comme étant « groovy » ou « rythmic » d’un point de vue musical. Sur le plan émotionnel, elle pourrait être « triste » (sad), « joyeux » (joyful).

Choisissez vos instruments

En spécifiant vos préférences en matière d’instruments, vous affinez la direction artistique de la génération. Ajoutez des adjectifs aux noms d’instruments pour une meilleure précision. Par exemple, vous pouvez demander « saxophone mélodique », « chœur puissant », « guitare réverbérée », etc.

Indiquez le BPM (Battements Par Minute)

Le BPM définit le tempo de la musique. Essayez de vous en tenir aux réglages de BPM appropriés au genre que vous souhaitez générer. Par exemple, pour du tango, vous pouvez indiquer un bpm situé entre 50-56 et pour une piste Drum and Bass, vous pouvez indiquer entre 160-180 bpm dans votre prompt. Si c’est du hip-hop, il vous faudra entre 60-100 bpm.

Paramétrer les derniers détails et générer votre extrait

Après avoir entré tous les détails de votre prompt, ajustez la durée de l’extrait. Il faut noter que la version sans abonnement permet jusqu’à 20 extraits gratuits, d’une durée maximale de 45 secondes. Cliquez sur la flèche située sous la fenêtre d’invite pour que l’outil crée votre séquence audio. Une fois généré, téléchargez votre extrait en MP3 gratuitement ou en WAV avec une offre payante.

Les contenus audios que vous pouvez générer avec stable audio

Stable Audio offre une diversité de contenus audio générés par IA. Vous pouvez créer des versions instrumentales complètes avec des thèmes comme « Lofi hip-hop beat » ou « Calm meditation music« . La plateforme permet aussi la génération de stems ou samples d’instruments spécifiques, tels que « Samba percussion » ou « Drum solo ». Vous pouvez également générer des effets sonores variés, allant de sonneries de téléphone à des bruits d’explosion ou de la nature comme des chants d’oiseaux.