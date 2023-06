Un grand site torrent ferme après 15 ans d’existence. Découvrez les alternatifs !

Considéré comme l’un des meilleurs sites de torrents pour télécharger des films et séries en VO, RARBG n’est dorénavant plus accessible. Existant depuis 2008, il représente une source fiable bien connue pour trouver divers fichiers de manière illégale. À ce jour, au regard des raisons qui ont poussé le site à mettre la porte sous les verrous, difficile de dire si l’on verra dans quelques jours ou années un autre site reprenant la base de données du grand RARBG.

Pourquoi le site torrent RARBG a-t-il fermé ?

Contrairement à ce qui se passe souvent pour les sites de torrents, ce ne sont pas les autorités qui ont fait fermer RARBG pour atteinte aux droits d’auteurs. Dans un communiqué détaillé, l’équipe du site explique les raisons qui l’ont poussé à la fermeture, et celles-ci sont personnelles.

En premier, le communiqué révèle que de nombreux membres de l’équipe ont été victime de la COVID-19. Celle-ci aurait causé la mort de plusieurs, en aurait affaibli d’autres et nombreux souffrent encore des séquelles de cette pandémie. En plus de cette raison sanitaire, il y a aussi la disponibilité des membres qui pose problème. Même si rien ne le prouve, on pense que plusieurs pirates de l’équipe sont engagés pleinement dans la guerre : les conflits se déroulent aussi derrière les ordinateurs !

Par ailleurs, la consommation des datacenters pose aussi un réel souci. En effet, pour assurer la disponibilité continuelle des fichiers partagés à télécharger, l’équipe doit payer les frais d’électricité que consomment les datacenters. Avec la hausse du prix d’électricité et l’inflation, l’équipe affirme que les “dépenses quotidiennes (sont devenues) impossibles à supporter”.

Quels alternatifs à RARBG ?

C’est un mastodonte qui s’en va, considérant la base de données très fournies de RARBG. À ce jour, rien ne prouve qu’il renaîtra de ses cendres, étant donné que ce sont les raisons personnelles qui ont poussé à la fermeture du site. En attendant, vous pouvez toujours vous tourner vers les concurrents.

L’un des meilleurs sites torrents dans le même registre que RARBG est Yggtorrent. Il est considéré aujourd’hui comme l’un des plus complets, avec une base de données variée et sans cesse mise à jour pour l’ajout des derniers films et séries TV en français. Il y a également Oxtorrent, mais il s’agit d’un site torrent un peu limité. Plusieurs films et séries TV célèbres n’y sont toujours pas répertoriés. En revanche, vous pouvez jeter votre dévolu sur YTS, Torrentz2 ou encore The Pirate Bay pour avoir des films et séries TV en VO.