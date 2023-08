Url malveillante : voici comment vérifier avant de cliquer

À l’ère où l’information est à portée de clic, il est devenu de plus en plus important de faire preuve de prudence lorsque vous cliquez sur des liens Internet. Avec la prolifération des attaques de phishing, de piratages et des virus, les utilisateurs peu méfiants peuvent facilement se retrouver piégés par des URL malveillantes. Ces liens apparemment inoffensifs peuvent entraîner une usurpation d’identité, l’installation de logiciels malveillants ou même des pertes financières. Cependant, il existe plusieurs techniques simples et efficaces qui peuvent vous aider à vérifier un lien Internet avant de cliquer.

Vérifier le lien avec votre souris

Vous pouvez rencontrer des liens malveillants partout. Que ce soit dans les mails que vous recevez, sur les réseaux sociaux ou encore dans les résultats de recherche. Très souvent, ils se cachent sous l’apparence d’un texte ou d’un bouton à cliquer. Si c’est le cas, il est possible de le vérifier avant d’y cliquer.

La première des choses à faire, c’est de repérer le lien sur lequel on vous invite à cliquer. Placez le curseur de votre souris dessus. Attendez un moment et regardez en bas à gauche de votre écran. Vous devez y voir l’intégralité du site sur lequel vous tomberez.

Si vous constatez que le nom de domaine est différent du site sur lequel vous pensez aller, le mieux est de ne plus cliquer et de passer à autre chose. Si vous êtes sur mobile, appuyez longuement sur le bouton. Une fenêtre contextuelle apparaîtra avec l’intégralité de l’adresse.

Dévoiler un lien raccourci

La première méthode a ses limites. S’il ne s’agit pas d’un bouton ou d’un texte à cliquer, les hackers ne commettraient jamais l’erreur de dévoiler toute l’adresse du site. Ils vont plutôt raccourcir le lien et le transformer en : tinyurl/xxxx, bit.ly/xxxx, etc., vous empêchant ainsi d’avoir une idée du site sur lequel vous allez réellement.

Dans ce cas, il existe aussi des astuces pour vérifier le site avant de cliquer. Commencez par copier le lien raccourci sans y cliquer. Ensuite, ouvrez un autre onglet dans votre navigateur et allez sur CheckShortURL. Une fois sur la page d’accueil, collez le lien dans la case Enter your shortURL here. Cliquez ensuite sur Expand. Vous pourrez alors voir l’intégralité de l’adresse du site web sur lequel vous alliez.

VOIR AUSSI : Les meilleures pratiques pour protéger vos données sur internet

Vérifier la fiabilité du site

Les deux premières options vous permettent de voir l’intégralité du lien sur lequel vous allez. Néanmoins, elles ne vous offrent pas toutes les informations sur la fiabilité du site. Ainsi, comment savoir si ledit site est dangereux ou non ? Heureusement, il existe encore des solutions gratuites en ligne pour le savoir.

À ce propos, vous pouvez utiliser Should I Click, VirusTotal ou encore Sucuri. Dans notre exemple, nous allons utiliser l’outil VirusTotal, beaucoup plus fiable. On commence par nous rendre sur le site de VirusTotal.

On sélectionne URL et on colle le lien du site dans la case URL. On valide ensuite pour voir les résultats. Sur un total de 90, le site évalue la dangerosité du lien et met une note. Dans notre exemple, tout est bon. On peut donc cliquer sur le lien.