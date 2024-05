Vos mots de passe contiennent un de ces noms de jeux vidéo ou personnages ? Vous serez piraté !

Un mot de passe fort doit être au minimum de huit caractères, intégrant des chiffres et des lettres ; mais il doit être également unique. Inutile de dire que c’est parfois un moment ennuyeux. Plusieurs personnes préfèrent dans ce cas opter pour le nom de leur jeu vidéo préféré ou personnage pop le plus apprécié. Mais là est tout le risque, puisque de tels mots de passe finissent toujours par être piratés, au contraire des clés d’accès.

Mailsuite révèle une impressionnante base de données de mots de passe piratés

Le risque n’est pas toujours visible et il n’est pas toujours donné de connaître les préférences personnelles d’un utilisateur. Néanmoins, le monde est si merveilleux qu’il arrive que de nombreuses personnes partagent les mêmes passions. Bien que les personnes vivant en Belgique aient des goûts différents de celles vivant au Kazakhstan, il est toujours possible de trouver des personnes ayant en commun une préférence pour Call of Duty, Batman ou encore Minecraft. Et utiliser ces noms dans son mot de passe conduit forcément à leur piratage, tôt ou tard.

Les analystes de données de Mailsuite ont à cet effet révélé une liste impressionnante contenant des milliers de noms issus de la pop culture. Qu’importe leur orthographe, de tels noms inclus dans un mot de passe les rendent vulnérables. Au total, près de 2162 termes ont été pointés du doigt, dans une base de données de près de 300 millions de mots de passe déjà cassés.

Pour votre sécurité, il vaut certainement mieux éviter des titres de jeux vidéo populaires tels que Minecraft. Il est disponible près de 215 000 fois dans cette impressionnante base de mots de passe déjà piratés. Le jeu de Microsoft est suivi de Warcraft, présent 121 000 fois. Ensuite viennent des noms comme Call of Duty, Runescape, Mega man, Starcraft, Left 4 Dead, Final Fantasy, Half-Life ou encore Fallout.

Des héros qui rendent vos mots de passe vulnérables

S’ils sont des héros sur le grand et le petit écran, il y a de ces personnages populaires qui ne revêtent par leur amure lorsque vous les incluez dans vos mots de passe. Ici aussi, les analystes de la société propriétaire du logiciel de mailing ont dressé une liste fort impressionnante. Le nom qui y revient le plus souvent est celui de Pikachu. Il est présent 96 000 fois dans les divers mots de passe piratés, avec toutes les orthographes possibles. Le Pokémon est suivi par le célèbre pompier Mario avec 57 000 occurrences dans ladite liste.

Ce duo est suivi par :

Mega Man, présent 55 000 fois ;

Sub-Zero, de Mortal Kombat, 34 000 fois ;

Sephiroth, de Final Fantasy, 34 000 fois ;

Solid Snake, de Metal Gear, 35 000 fois ;

Lara Croft 15 000 fois, etc.

Tous les noms de jeux vidéo et personnages pop très connus font déjà partie d’une word-list disponible auprès des hackeurs. Si l’un d’entre eux est présent dans vos mots de passe, il est encore temps de le modifier. Sinon, vous pouvez être sûr que vous serez piraté !