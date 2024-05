WhatsApp a-t-il accès à nos messages ? Sinon, pourquoi je vois des pubs de ce dont j’ai parlé sur WhatsApp ?

À ce jour, WhatsApp reste le réseau social le plus utilisé au monde. Même si quelques célébrités, dont Jack Dorsey, créateur de Twitter, ont affirmé publiquement qu’il ne l’utilise pas, ce sont plus de deux milliards de personnes qui s’y connectent. Chaque jour ou chaque semaine, ces derniers s’en servent pour discuter avec leurs proches, leurs collègues, leurs clients, etc. On y échange presque toutes les formes de conversations. Mais alors, est-il possible que WhatsApp ait accès à nos messages ? Partage-t-il nos données avec des entreprises tierces pour de la publicité ciblée ? Sinon, d’où viennent toutes ces pubs personnalisées ? Réponses !

WhatsApp peut, mais n’a pas accès à vos messages

Images, vidéos, textes, audio, nous échangeons une variété de messages par WhatsApp. Avec sa base d’utilisateur de près de deux milliards de personnes, l’application de Meta a de quoi se faire de l’argent, si elle devait vendre ou partager les données qui transitent par ses serveurs. Mais la confidentialité reste aujourd’hui l’une des valeurs fortes de WhatsApp.

Bien que Meta, la société mère de WhatsApp, ait été au cœur de plusieurs scandales liés aux données par le passé, l’entreprise américaine a adopté une politique différente depuis quelques années. Après les multiples sanctions des différents organismes, la société de Mark Zuckerberg a mis en place un certain nombre de fonctionnalités pour garantir la confidentialité de ses utilisateurs. La plus importante parmi celle-ci est sans aucun doute le chiffrement de bout en bout des messages, implémenté depuis 2016.

Le cryptage de bout en bout, encore appelé l’E2EE, est un système de sécurité qui permet de rendre les messages illisibles lorsqu’ils passent d’un interlocuteur à un autre. Ils ne sont accessibles qu’à l’expéditeur et au destinataire. Même Méta ne peut y accéder, encore moins un gouvernement quelconque. En conclusion, WhatsApp n’a nullement accès à vos messages.

Pourquoi alors, je vois des publicités de ce dont j’ai parlé sur WhatsApp ?

Sur internet, la publicité est comme le sang qui circule sur les différents sites web et permet à ces derniers de vivre et de continuer à vous fournir de l’information. Mais pour qu’elle puisse être rentable, elle doit être ciblée, c’est-à-dire cadrée avec ce que vous aimez et recherchez. Voilà pourquoi vos faits et gestes sont scrutés sur le web pour connaître ce que vous aimez précisément.

Cependant, voir des publicités de PC après avoir parlé de PC sur WhatsApp ne signifie pas forcément que WhatsApp a vendu ou partagé vos données. Cela peut être le résultat de vos activités sur le web. En effet, si vous recherchez quelque chose sur le web, soyez certain qu’il vous sera proposé en publicités dans les jours à venir. Aussi, si votre souhait a été exprimé oralement, votre téléphone peut avoir capté vos mots et lancé une recherche à votre insu. D’où les publicités personnalisées que vous avez commencé à voir.

Par ailleurs, parlant de smartphone qui écoute et lance des recherches à votre insu, retenez que les assistants vocaux écoutent à tout moment. Ils sont continuellement allumés pour repérer leur mot-clé déclencheur. Ce qui leur permet de réagir lorsque vous prononcez “Hey Siri” ou “OK Google”. Il vous revient donc de les désactiver, pour plus de confidentialité, ou de prendre vos mesures.