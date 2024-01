WhatsApp : Comment ajouter de la couleur à vos messages ?

Aujourd’hui, WhatsApp se positionne parmi les leaders mondiaux des applications de messagerie instantanée. Elle offre une plateforme gratuite pour communiquer avec la famille, les amis, et les collègues. Ce qui rend WhatsApp encore plus attrayant, c’est la possibilité de personnaliser vos conversations en ajoutant des touches uniques, en ajustant la police et bien plus encore, notamment en ajoutant de la couleur à vos messages. Voici donc quelques astuces pour personnaliser vos messages sur WhatsApp

Ajouter de la couleur au texte sur WhatsApp : Une astuce uniquement pour Android

WhatsApp ne propose malheureusement pas de fonctionnalité native pour ajouter de la couleur à vos messages. À ce jour, il existe une seule astuce pour le faire : télécharger une application tierce telle que Stylish Text, disponible uniquement sur Android. Cette application permet d’ajouter de la couleur et des styles de texte spéciaux à vos messages WhatsApp, mais elle n’est pas disponible sur l’App Store d’iPhone.

Téléchargez Stylish Text depuis le Play Store et assurez-vous de lui accorder les autorisations nécessaires lors de l’installation. Ouvrez Stylish Text, où vous trouverez de nombreuses options pour du texte coloré et des designs fantaisistes. Tapez dans la zone « Écrire ici » pour composer votre message en ajoutant la décoration de votre choix. Cliquez sur l’icône WhatsApp à côté du style que vous avez choisi. Dans la fenêtre suivante, sélectionnez le contact ou le groupe auquel vous souhaitez envoyer le message.

Le message sera envoyé en couleur, mais gardez à l’esprit que cela ne fonctionne que pour les utilisateurs d’Android. Les utilisateurs d’iPhone verront le message de manière standard. De plus, certaines fonctions de Stylish Text peuvent être utilisées directement depuis WhatsApp. Dans votre conversation, mettez en surbrillance le texte et cliquez sur « Stylish Text » pour accéder aux options rapides.

La fonction de texte coloré dans WhatsApp

Si vous espérez égayer vos messages WhatsApp avec de la couleur, sachez que l’application de messagerie ne propose actuellement aucune fonctionnalité pour changer la couleur du texte. Cependant, l’entreprise derrière WhatsApp continue d’améliorer la plateforme et pourrait introduire des options de personnalisation des couleurs à l’avenir.

Toutefois WhatsApp offre une fonction de texte coloré dans ses Mises à jour de Statut, offrant une touche de liberté. Cette fonction est disponible à la fois sur Android et iPhone, intégrée directement à l’application.

Pour l’utiliser, ouvrez WhatsApp, accédez à l’onglet « Statut » en haut. Créez un statut comme d’habitude. Lorsque vous ajoutez du texte, cliquez sur l’icône en forme de T. Vous verrez une barre de couleurs sur la droite pour changer la couleur du texte. Glissez votre doigt sur les teintes pour voir le texte changer.

Activez ou désactivez le bouton avec un « A » en haut pour choisir entre Texte coloré sans arrière-plan (directement sur les lettres) ou Texte coloré avec un arrière-plan coloré (fond rectangulaire autour). L’arrière-plan a une couleur définie par l’application pour une lisibilité optimale.

Personnalisation textuelle sur WhatsApp : Exploitez les symboles

Vous pouvez modifier le style de votre texte dans WhatsApp en ajoutant des symboles avant et après le texte :

Pour le texte en gras , utilisez des astérisques (*). Par exemple, texte devient texte .

, utilisez des (*). Par exemple, texte devient . Pour le texte en italique , utilisez des underscores (_). Par exemple, texte devient texte.

, utilisez des (_). Par exemple, texte devient texte. Pour le texte barré, utilisez des tildes (~). Par exemple, texte devient texte .

Ces symboles apportent une touche de personnalisation à vos messages, mais n’oubliez pas que cela fonctionne uniquement dans l’application mobile WhatsApp, pas sur la version web.

Personnalisation avancée dans WhatsApp

En plus de la personnalisation du texte, explorez d’autres options pour rendre vos conversations WhatsApp uniques :

Changer l’arrière-plan de la conversation : Optez pour une image de votre galerie ou une couleur unie en arrière-plan de vos discussions pour une ambiance personnalisée. Utiliser des stickers et des emojis : Exprimez-vous visuellement en choisissant parmi la vaste collection de stickers et d’emojis offerts par WhatsApp. Envoyer des GIFs : Pimentez vos messages en ajoutant des GIFs amusants et expressifs dans vos conversations.

L’avenir sur la personnalisation de WhatsApp

La possibilité d’une personnalisation plus poussée sur WhatsApp est en vue, promettant de transformer la manière dont les utilisateurs interagissent avec l’application. Selon les informations de WABetaInfo, une source fiable sur les mises à jour de WhatsApp, l’équipe de développement travaille actuellement sur une fonctionnalité inédite. Cette nouveauté permettra de modifier la couleur des icônes et du texte dans vos messages. Bien que les détails spécifiques soient encore en suspens, cette annonce suscite déjà un intérêt considérable parmi la communauté des utilisateurs.

L’introduction de cette fonctionnalité répondrait à une demande de longue date des utilisateurs pour davantage de personnalisation. Elle offrirait une solution à l’apparence plutôt épurée et standard de l’application, permettant à chaque utilisateur d’ajouter une touche personnelle et colorée à ses conversations. Ce développement s’inscrit dans la tendance actuelle des applications de messagerie qui évoluent pour offrir des expériences plus riches et plus adaptées aux préférences individuelles. Avec cette future mise à jour, WhatsApp pourrait non seulement améliorer l’engagement des utilisateurs mais aussi renforcer son statut de leader dans le domaine des applications de messagerie instantanée.

En résumé, bien que WhatsApp ne propose pas de fonctionnalités intégrées pour colorer directement le texte des messages, il existe des méthodes créatives pour ajouter une touche personnelle à vos conversations. Pour les utilisateurs d’iPhone, les options de personnalisation restent limitées aux mises à jour de statut et aux styles de texte intégrés (gras, italique, barré).

