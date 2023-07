WhatsApp : comment verrouiller et cacher une conversation ?

Vous avez une discussion sensible dans votre application de messagerie instantanée WhatsApp ? L’application vous permet de la garder secrète en la verrouillant et en la cachant aux regards indiscrets. Ainsi, si une autre personne prend votre téléphone et entre dans vos conversations, elle ne pourra pas accéder aux conversations que vous avez verrouillées. Si le déploiement était en cours il y a encore quelques semaines, la fonction est désormais disponible chez tout le monde. Voici donc comment verrouiller une conversation sur WhatsApp.

1. Entrer dans la conversation à verrouiller

Ouvrez votre application WhatsApp et entrez dans la discussion que vous souhaitez verrouiller et cacher. Le verrouillage ne s’applique qu’individuellement.

2. Cliquer sur les infos du contact

En haut de la discussion, appuyez sur le nom de votre correspondant. Vous verrez apparaître une page avec les infos du contact et les options avancées proposées.

3. Verrouiller la conversation

Sur la nouvelle page, faites défiler les infos du contact jusqu’à l’option Verrouillage de la discussion. Appuyez sur l’option et activez l’option de Verrouiller cette discussion avec Face ID ou encore Verrouiller cette discussion avec empreinte digitale. Appuyez ensuite sur OK et authentifiez-vous.

4. Accéder à la conversation verrouillée

La conversation est dorénavant verrouillée et cachée en haut de votre liste de discussion. Chaque fois que vous ouvrez l’application de messagerie instantanée, elle est automatiquement cachée en haut de la liste. Vous devez faire défiler la liste vers le bas pour voir apparaître l’option des discussions verrouillées. Vous devez ensuite appuyer sur l’option et vous authentifier pour accéder à la discussion.

Cependant, cette option n’est pas encore prise sur la version Desktop de WhatsApp. Alors, si vous ouvrez votre compte sur un ordinateur, la discussion ne sera pas verrouillée. Elle apparaîtra directement dans vos discussions.