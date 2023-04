Windows 10 n’aura plus de mises à jour majeures, qu’est-ce que cela change pour vous ?

Depuis la sortie de Windows 11, il était évident que Windows 10 allait bientôt mourir. Mais sa descente dans la boîte à oublie semble commencer plus tôt que d’habitude. Alors que le système d’exploitation reste encore installé sur des millions d’ordinateurs à travers le monde, la firme de Redmond annonce aujourd’hui que la mise à jour 22H2 de novembre 2022 est la dernière. Ainsi, Windows 10 commence à être relégué au même rang que Windows 7. Néanmoins, plus de mises à jour majeures ne veut pas dire abandon total.

Plus de mises à jour, ça change quoi ?

Après la mise à jour majeure 22H2, Microsoft abandonne Windows 10. Le système d’exploitation n’aura plus droit à aucune mise à jour majeure jusqu’en 2025. Plus de nouvelles fonctionnalités et il faudra faire avec ce qui s’y trouve. Déjà en novembre 2022, il n’était plus possible d’acheter des clés Windows 10 depuis le store du concepteur. Maintenant, tout est clair que l’OS est en train de vivre ses derniers jours.

Mais qu’est-ce que cela change pour vous ? Pas grandes choses ! Même si la firme de Redmond affirme qu’il n’y aura plus de mises à jour liées aux fonctionnalités, elle continuera à envoyer les mises à jour de sécurité jusqu’à l’abandon du support. Cela suppose que vos appareils ne devraient pas avoir de problèmes de sécurité jusqu’au 14 octobre 2025 : date butoir.

Alors, on passe à Windows 11 ou on attend ?

Bien qu’il soit sorti depuis environ deux ans, Windows 11 est encore à la traîne. L’OS est actuellement installé sur environ 17 % des ordinateurs du monde. Plusieurs raisons peuvent néanmoins expliquer cette adoption timorée. Il y a par exemple les exigences techniques de Microsoft pour cette version et les instabilités fréquentes qu’elle rencontre sur certains appareils.

Si vous souhaitez passer à un environnement nouveau, retenez que vous pouvez dès aujourd’hui passer à Windows 11 avec votre clé Windows 10. Sinon, vous pouvez attendre la prochaine version. Microsoft programme de déployer le Windows 12 d’ici à la fin de l’année 2024.

Cette dernière version devrait embarquer de nombreuses fonctionnalités, notamment une part belle à l’intelligence artificielle. Le concepteur américain entend aussi rendre son OS plus léger afin de le proposer sur le plus d’appareils possible.

Alors, si vous n’avez aucun problème avec votre Windows 10. Vous pouvez attendre environ un an pour voir ce qu’il en est du Windows 12.