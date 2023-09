La mise à jour Windows 11 23H2 va apporter ces 13 nouveautés

La prochaine version de Windows 11 est prévue pour sortir le 21 septembre 2023. Nommée 23H2, cette mise à jour devrait apporter de nombreuses nouveautés déjà disponibles auprès des Insiders. Entre autres, certaines apporteront des améliorations en termes d’expérience d’utilisation sur Windows 11 alors que certaines ne seraient que de nouvelles fonctions très utiles. Découvrez-les !

Détection de présence

Cette nouvelle fonctionnalité va aider à améliorer le confort d’utilisation du PC. Windows 11 23H2 embarque la détection de présence qui utilise un capteur de proximité pour détecter la présence de l’utilisateur. Dans son fonctionnement, l’ordinateur pourrait se réveiller automatiquement lorsque l’utilisateur s’en approche, assombrir l’écran lorsqu’il regarde ailleurs ou encore mettre le PC en veille quand celui-ci s’en éloigne.

Windows Copilot

La nouvelle ère de l’IA dans laquelle est entrée Microsoft depuis un moment avec Bing va aussi imprégner Windows. La firme de Redmond va changer à jamais notre manière d’utiliser l’ordinateur en intégrant Windows Copilot à son système d’exploitation. L’outil est composé de divers éléments de Bing Chat et des plugins. Il sera intégré à la barre latérale au niveau de la barre des tâches. Vous pourrez y accéder directement avec la combinaison Windows+C.

Application Dev Home

Cette fonctionnalité s’adresse aux développeurs. La nouvelle application Dev Home permet de centraliser les environnements de développement. Il est notamment possible d’y intégrer GitHub, de surveiller les modifications push et merge, d’installer des applications via Winget, etc.

Cette application est conçue par Windows dans l’optique d’augmenter les performances des développeurs de plus de 30%.

Windows Lightning

Celle-ci est destinée aux gamers. Avec elles, vous n’aurez plus besoin de faire recours à un logiciel tiers pour personnaliser l’éclairage de vos périphériques. Elle permet de personnaliser l’éclairage RGB des différents accessoires tels que le clavier, le casque, la souris, etc. Vous pouvez y accéder depuis les Paramètres.

Interface moderne pour l’explorateur de fichiers

Avec Windows 11 23H2, votre explorateur de fichiers dispose d’une nouvelle interface plus moderne. Celle-ci est plus intuitive et l’on se perd moins.

Entre autres modifications, vous avez un dossier Accès rapide, plus esthétique, de même que la section Récents. Le volet détails s’améliore aussi pour donner un aperçu des informations sur un fichier sans la nécessité de l’ouvrir.

Pour les utilisateurs d’Azure Active Directory (AAD), un carrousel s’affiche pour présenter les fichiers recommandés.

Sauvegarde Cloud intégrée

Grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez retrouver toutes vos données, préférences et fichiers lorsque vous perdez votre ordinateur. Windows 23H2 va vous permettre de sauvegarder vos fichiers, vos applications, les paramètres personnalisés et autres sur le Cloud, via OneDrive. Ainsi, changer de PC devient presque un jeu.

Rapport énergétique de votre PC

Vous êtes soucieux de la consommation énergétique de votre ordinateur ? Windows 11 23H2 va vous permettre d’y garder un œil. Il fournira notamment un rapport énergétique détaillé en temps réel, des dernières 24 heures à toute une semaine. Vous pourrez voir ce que chacune de vos applications consomme et ainsi connaître vos logiciels les plus énergivores.

VOIR AUSSI : Déçu de Windows 11 ? Voici comment repasser à Windows 10 !

Personnalisation des Widgets

Le fil d’actualité MSN n’a aucun intérêt pour vous ? Bonne nouvelle, vous pouvez bientôt le désactiver. Cette fonctionnalité va vous permettre de personnaliser complètement l’interface des Widgets, sans le monopole de MSN.

Dégrouper la barre des tâches

Pour l’amélioration de l’expérience d’utilisation, Microsoft va permettre de dégrouper les différentes applications ajoutées à la barre des tâches. Vous pouvez ainsi contrôler le regroupement des logiciels que vous y ajoutez selon vos préférences.

Prise en charge de nouveaux formats d’archives

Avec cette fonctionnalité, Microsoft tue à jamais le logiciel Winrar qui permettait jusque-là de décompresser les fichiers en formats d’archives. Windows 11 23H2 va permettre de supporter de manière native les formats RAR, Tar.gz et 7Z. Vous n’aurez plus besoin d’utiliser les logiciels tiers pour les décompresser.

Mode sombre pour Microsoft Paint

Pour ceux qui n’aiment pas les interfaces blanches, Microsoft ajoute la possibilité de changer l’interface de votre logiciel. Le mode sombre fait son arrivée ainsi que les zooms arrière et avant, de manière conviviale.

VOIR AUSSI : Votre ordinateur n’est plus compatible avec Windows 11, s’il est équipé de l’un de ces 44 processeurs

Suggestions de mise en page pour les fenêtres

La nouvelle version de Windows 11 va améliorer l’une de ses fonctionnalités célèbres : les dispositions instantanées. Vous aurez accès à des suggestions avec le bouton “maximiser”. Ces recommandations intelligentes vont vous permettre de disposer vos fenêtres d’une manière optimale pour continuer à travailler en tout confort.

Mélangeur de volume avancé

Jusqu’à présent, il n’y a qu’un seul volume pour toutes les applications. Plus besoin de jouer des mains et des coudes pour personnaliser les volumes du PC. Vous pourrez directement accéder au mélangeur de volume avancé depuis les réglages rapides et pouvoir régler le volume pour chaque application.