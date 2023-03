Lexique du Geek : 10 mots à retenir de la Tech en 2023

Depuis la fin de l’année 2023, la tech a subi de nombreuses transformations. De nouveaux outils, de nouvelles idées et des tendances nouvelles ont émergé. Sans être attentif, même un passionné pourrait perdre le fil des évènements. Pour cela, nous avons rassemblé dans cet article 10 mots-clés à retenir et à comprendre pour suivre le cours des choses en 2023.

1. Intelligence artificielle

ChatGPT, Midjourney, Bard, Dall-e, l’intelligence artificielle est assurément le mot-clé de l’année 2023. Il s’agit d’un programme informatique capable d’imiter l’intelligence humaine et ses capacités cognitives. Pour cela, elle se base sur des algorithmes et des modèles mathématiques pour analyser des données, prendre des décisions et s’améliorer.

Aujourd’hui, l’IA a beaucoup évolué et installe une révolution majeure dans le domaine de la tech. Elle est désormais employée dans presque tous les domaines pour aller plus rapidement.

2. GPT

Acronyme de Generative Pre-training Transformer, GPT est un modèle de langage deep learning développé par OpenAI. Basé sur le traitement automatique du langage naturel, GPT est un ensemble de neurones qui a été longtemps entraîné avec des centaines de milliards de paramètres. Au fur et à mesure que les paramètres augmentent, la société sort un nouveau modèle.

Le modèle le plus avancé à ce jour est GPT-4. Il s’agit d’un modèle multimodal capable de traiter les images, contrairement au modèle 3 qui était limité aux textes.

3. Machine Learning

Encore appelé Apprentissage automatique, il s’agit d’un sous-domaine de l’intelligence artificielle qui aide les programmes informatiques développés à apprendre d’eux-mêmes. Pour cela, il est constitué d’algorithmes qui utilisent des modèles mathématiques puissants pour collecter des données, les analyser pour identifier des corrélations en vue d’améliorer les programmes.

Le machine learning est également utilisé dans de nombreux domaines. C’est notamment ce qui aide Amazon à vous recommander des produits, Google à vous recommander des articles, à détecter les fraudes, etc.

4. Metaverse

Le metaverse a sans doute été le mot-clé de l’année 2021-2022. Projet cher au groupe de Mark Zuckerberg, le metaverse est un monde parallèle, mais fictif, développé en 3D. Il s’agit d’un monde virtuel, immersif et partagé, qui s’inspire du nôtre et dans lequel les gens interagissent au moyen de leur avatar.

On compte aujourd’hui de nombreux metaverse, dont Horizon Worlds de Facebook, Decentraland, The Sandbox, etc. Cette technologie est développée grâce à la réalité virtuelle (VR).

5. Web3

Actuellement, nous utilisons le Web 2.0. Auparavant, nous avions connu la première itération qu’est le Web 1.0. Celle-ci permet seulement à l’internaute de lire du contenu, sans aucune possibilité d’en créer. Avec la version actuelle qu’est le Web 2.0, il est possible pour l’utilisateur de créer du contenu, mais tous ces contenus sont hébergés sur les serveurs des grandes entreprises qui peuvent les utiliser à leur guise.

En revanche, le Web 3.0 est une version entièrement décentralisée et basée sur la blockchain. L’utilisateur peut créer du contenu comme il veut et contrôler ses créations ainsi que ses données personnelles.

6. Avatar

Un peu comme le film éponyme, Avatar est la représentation numérique de quelqu’un qui existe dans la vraie vie. L’avatar peut être en 2D, c’est ce qu’on voit sur les réseaux sociaux tels que Facebook et WhatsApp. Il peut être aussi en 3D, comme dans le métavers et les jeux vidéo.

Que ce soit dans le metaverse ou sur les réseaux sociaux, vous pouvez personnaliser votre avatar avec des vêtements, des chaussures et autres accessoires de modes.

7. Réalité virtuelle

La réalité virtuelle est une technologie immersive qui permet à l’utilisateur de se plonger dans un espace virtuel au moyen d’un casque ou de lunettes connectées.

La réalité virtuelle aide à simuler le monde réel en 3D. L’utilisateur interagit avec les éléments du monde virtuel au moyen de manettes spécifiques ou des capteurs de mouvements.

8. Réalité augmentée

La réalité augmentée est similaire à la réalité virtuelle. Mais contrairement à l’espace virtuel fermé que crée cette dernière, la réalité augmentée permet une interférence entre les contenus virtuels et le monde réel. Cette technologie permet d’utiliser en temps réel des objets numériques dans un espace physique afin de créer une expérience enrichie.

La réalité augmentée peut être utilisée au moyen de téléphone mobile, de casque ou de lunettes connectées.

9. API

Acronyme de Application Programming Interface, l’API est utilisé par les développeurs afin de lier deux applications. Il s’agit d’une interface de programmation qui aide à établir la connexion entre ces deux applications afin de faire bénéficier à l’une des performances de l’autre. C’est notamment ce qui permet aux applications de déplacement d’intégrer Google Maps.

10. Super App

On appelle Super App une application mobile qui permet de faire une variété de choses. C’est l’exemple de WeChat qui est non seulement une application de messagerie instantanée, mais aussi une plateforme e-commerce, de blogging, de prise de rendez-vous, un moyen de paiement, etc.