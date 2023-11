Découvrez les 10 séries japonaises incontournables sur Netflix

Netflix regorge de séries japonaises captivantes qui vous transporteront à travers des univers variés. Que vous soyez friand de suspense, de romance, de thriller ou de comédie, l’éventail de choix est vaste. Naviguer dans cette immense bibliothèque peut parfois sembler déroutant, même avec les codes disponibles pour simplifier les recherches. Si vous êtes un amateur du Japon en quête de nouvelles pépites, plongez sans hésiter dans ces 10 séries japonaises incontournables disponibles sur Netflix.

Erased

Erased mérite une place de choix dans votre liste de visionnage des meilleures séries japonaises sur Netflix. Cette série adapté du manga éponyme de 12 épisodes est un chef-d’œuvre mêlant drame et suspense. Satoru Fujinuma est un jeune homme doté du pouvoir de « Revival » qui le propulse dans le passé juste avant des événements tragiques. Installé à Chiba, sa vie bascule lorsqu’un inconnu assassine sa mère. Suite au meurtre de sa mère, Satoru prend une décision audacieuse en remontant 18 ans dans le passé pour prévenir cette tragédie déchirante et assurer la survie de ses trois amis proches. La série offre une expérience émotionnelle intense, notamment en explorant des thèmes tels que le voyage temporel.

Alice in Borderland

Alice in Borderland est une pépite à ne pas manquer dans l’univers du thriller et du mystère. Suivez Ryôhei Alice, un passionné de jeux vidéo, qui, avec ses amis, se retrouve piégé dans un monde parallèle après un feu d’artifice inattendu. Confrontés à des jeux mortels quotidiens, ils luttent pour leur survie, avec pour récompense le simple droit de rester en vie. Cette série, constituée de 8 épisodes pour la première saison, offre une expérience palpitante, mais impitoyable. La constante pression de la mort pousse les joueurs à des sacrifices et des actes cruels, créant une atmosphère intense. À noter également que la deuxième saison est prévue prochainement, ajoutant encore plus d’excitation à cette aventure captivante.

Followers

Cette série japonaise transcende le divertissement pour offrir une exploration captivante des dynamiques sociales contemporaines. En suivant le parcours de Natsume, aspirante actrice naviguant dans l’océan complexe des réseaux sociaux, la série soulève des questions profondes sur la quête de la célébrité et les défis de la vie moderne. Impactante et réfléchie, « Followers » va au-delà du simple divertissement pour livrer une analyse poignante de notre société connectée. Cette série constitue une plongée fascinante dans les méandres de la vie numérique, offrant des perspectives stimulantes sur la quête constante de visibilité et de reconnaissance.

The Naked Director

Avec 1,85 million d’abonnés en France, « The Naked Director » s’impose comme une des meilleures séries japonaises à ne pas manquer. C’est l’histoire de Toru Muranishi, un vendeur en quête d’avenir, dont la vie prend un tournant radical. Lorsque sa société ferme et que la trahison conjugale frappe, Toru décide d’explorer l’industrie du sexe florissante au Japon. Cette série offre une immersion audacieuse dans un univers méconnu, dévoilant les coulisses et les défis d’une industrie en pleine expansion. De plus, elle propose une exploration complexe des choix de Toru, illustrant les tensions entre les normes sociales et les aspirations individuelles.

The Naked Director n’est pas simplement une plongée dans l’érotisme japonais. C’est également une odyssée cinématographique qui aborde des thèmes universels tels que le désir de réinvention, les dilemmes moraux et la recherche de soi.

Scams

Cette série se démarque dans le genre du drame en explorant les thèmes complexes de la fraude et de l’économie. L’histoire suit Kusano Makoto, fraîchement diplômé d’une prestigieuse université, dont la vie bascule avec l’explosion de la crise économique de 2008. Licencié de sa grande société, confronté au chômage et aux dettes étudiantes impayées, Makoto se retrouve dans une situation désespérée. Lorsque son père tombe malade et nécessite un traitement coûteux non couvert par l’assurance, Makoto accepte à contrecœur une proposition d’un ancien ami le conduisant à intégrer un groupe d’escrocs.

Cette série, reflétant les réalités de la société japonaise, oscille entre le dramatique et le comique. Scams offre une plongée intense dans les dilemmes moraux et les choix difficiles auxquels est confronté le protagoniste.

Giri/Haji

Même si elle est produite au Royaume-Uni, « Giri/Haji » navigue habilement entre Tokyo et Londres. Elle captive les spectateurs avec des dialogues en japonais et en anglais. Acclamée comme un « thriller presque parfait » par Rotten Tomatoes, cette série suit l’histoire de Kenzo Mori, un détective japonais à la poursuite de son frère dans les méandres dangereux des Yakuzas à Londres. Reconnue pour sa représentation authentique des deux villes et l’excellence des acteurs, « Giri/Haji » séduit également par son humour noir subtil.

La trame complexe, alliée à une réalisation visuelle soignée, propulse Giri/Haji au rang des incontournables, créant ainsi une expérience immersive pour les amateurs de séries policières exigeants.

Ju-On: les origines

En 2020, « Ju-On: les origines » fait ses débuts en tant que série, transportant les amateurs d’horreur dans l’univers mythique de Ju-On, déjà connu grâce à des films cultes tels que « Ring » (1998) et « Dark Water » (2002). Si ces noms résonnent en vous, préparez-vous à une expérience horrifique unique.

Cette première adaptation en série de Ju-On ne fait pas que recycler les éléments effrayants familiers de la franchise, elle les amplifie. De la maison hantée de la banlieue de Tokyo au fantôme glaçant d’un petit garçon, chaque détail contribue à créer une atmosphère palpitante. La série offre plus qu’une simple dose d’horreur. Grâce à sa longueur, elle déploie un procédé narratif complexe, ajoutant des nuances et des subtilités à une histoire déjà ancrée dans l’effroi.

Midnight Diner: Tokyo Stories

Depuis 2009, « Midnight Diner » connaît un succès retentissant au Japon. En 2016, Netflix a pris les rênes de cette série emblématique. Il ainsi produit les deux dernières saisons et la renommant « Tokyo Stories » pour une audience internationale.

L’intrigue se déroule exclusivement dans un petit bar-restaurant niché dans le quartier de Shinjuku à Tokyo. Au cœur de cette série se trouve « le Maître », un chef bienveillant qui cherche à réconforter ses clients en leur préparant leur plat préféré et en leur prodiguant des conseils précieux. Cette série fusionne avec brio des histoires émouvantes et des plats délicieux. À la fin de chaque épisode, le Maître dévoile comment préparer le plat japonais servi au personnage principal. Offrant ainsi une immersion culinaire immersive et une exploration émotionnelle unique.

The Journalist

Dans cette série, suivez Matsuda Anna, correspondante locale du quotidien Toto. Dans son rôle de franc-tireuse déterminée à révéler la vérité sur les problèmes persistants de la société japonaise moderne. Cette fois-ci, sa mission prend une tournure périlleuse alors qu’elle s’attaque à dévoiler un complot gouvernemental. Les autorités japonaises ont secrètement manipulé des documents officiels, et Anna est prête à tout pour exposer la vérité, même au prix de grands sacrifices.

Cette série explore le courage d’une journaliste plongée dans une quête de vérité confrontée à des forces obscures.

Beastars

Bien que « Beastars » est techniquement un anime japonais et non une série avec des acteurs. Mais son statut d’exceptionnel le place sans conteste parmi les 10 meilleures séries japonaises à découvrir sur Netflix. Cette création, issue d’un manga renommé, offre une expérience captivante explorant les nuances complexes des relations au sein d’un monde d’animaux anthropomorphes. Plongez dans l’histoire émouvante d’une relation naissante entre un loup et un lapin. Le tout au sein d’une société où carnivores et herbivores coexistent, mais où la paix reste précaire.