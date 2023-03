La popularité de Netflix n’est plus à démontrer. Cependant, certains contenus ne sont disponibles que pour les abonnés américains. Si vous souhaitez accéder à ces contenus depuis la France, il existe des solutions simple et efficace pour contourner les restrictions géographiques. Dans cet article, nous vous expliquons comment accéder à Netflix US depuis la France.

Accéder à Netflix US depuis la France en utilisant un VPN ?

Pour accéder à Netflix US depuis la France, une astuce simple est d’utiliser un Réseau Privé Virtuel (VPN). En utilisant cette méthode, votre connexion Internet passera par un serveur aux États-Unis plutôt que de se connecter directement à Netflix via votre fournisseur d’accès Internet. De cette manière, Il sera trompé en pensant que vous êtes situé aux États-Unis.

Les risques liés à l’utilisation d’un VPN avec Netflix

Attention, Netflix interdit l’utilisation de VPN pour accéder à des contenus non disponibles dans leur pays d’origine, ce qui peut entraîner le blocage de certains serveurs VPN.

L’impact d’un VPN sur la vitesse de connexion Internet

Il est important de noter que l’utilisation d’un VPN peut ralentir votre connexion Internet. En effet, le processus de cryptage et de décryptage des données peut prendre du temps et entraîner une baisse de la vitesse de connexion. Il est donc important de choisir un service VPN de qualité pour minimiser cet impact sur votre vitesse de connexion.

VOIR AUSSI : VPN Netflix : Top 6 meilleurs VPN pour débloquer Netflix

Critères à considérer lors du choix d’un service VPN

En ce qui concerne le choix d’un VPN de qualité, il est essentiel de considérer plusieurs critères tels que la vitesse de connexion, la sécurité, la qualité du support client et la disponibilité de serveurs dans différents pays.

Il existe de nombreux services VPN disponibles sur le marché, certains gratuits et d’autres payants. Il est important de noter que les services VPN gratuits peuvent présenter des risques pour la sécurité de vos données. En effet, certains de ces services peuvent collecter et vendre vos données personnelles à des tiers.

Les bénéfices de l’utilisation d’un VPN

Outre le contournement des restrictions géographiques, l’utilisation d’un VPN présente de nombreux autres avantages. Il permet de sécuriser votre connexion, de vous protéger contre le piratage et de rester anonyme sur internet. De plus, un VPN peut empêcher toute surveillance gouvernementale et vous donner accès à des sites qui sont bloqués par votre pays.

VOIR AUSSI : Netflix rajoutera bientôt les jeux vidéos dans son catalogue

Avoir un compte Netflix US officiel

Si vous souhaitez accéder à tous les catalogues de Netflix dans le monde, il est nécessaire de posséder un compte Netflix américain. Lorsque l’utilisateur voyage en Europe, les fournisseurs de contenu doivent donner accès au même contenu que celui disponible en Europe. Cela signifie que si vous êtes en Allemagne, par exemple, vous aurez accès au catalogue français plutôt qu’au catalogue allemand.

En revanche, en possédant un vrai compte Netflix américain, vous n’aurez aucune limitation pour accéder à n’importe quel catalogue Netflix européen. Les comptes américains ne sont pas soumis à la loi européenne.

Il est possible d’ouvrir un compte Netflix américain en suivant ces étapes :

Choisissez un VPN et connectez-vous à un serveur aux États-Unis

Allez sur le site officiel, inscrivez-vous avec une nouvelle adresse email

Saisissez un code postal américain et payez, même avec une carte française. Vous avez alors un vrai compte américain qui vous donne accès à 100% de Netflix dans le monde (avec un VPN évidemment).

Tuto Vidéo : Comment accéder aux films du catalogue américain ?

En conclusion, si vous souhaitez accéder à Netflix US depuis la France, l’utilisation d’un service VPN est une solution pratique et efficace. Cependant, il est important de choisir un service VPN de qualité. Cela vous permettra de garantir la sécurité de vos données et de minimiser l’impact sur votre vitesse de connexion.