Pourquoi le prix des smartphones va encore augmenter en 2024 ?

En 2022, le prix des smartphones a connu une augmentation par rapport à 2021. Après que le prix de l’iPhone 14 se soit envolé, Samsung a suivi la tendance en majorant le tarif des Galaxy S23 et même des téléphones de la gamme A. On sait déjà que l’iPhone 15 prendra aussi 50 à 100€ de plus, par rapport au prix de vente initial de gamme inférieure. Mais si vous espériez que les choses devraient s’arranger, nous avons une mauvaise nouvelle pour vous. En 2024, les prix vont continuer de flamber.

Les processeurs sont responsables de cette augmentation

Il est révolu le temps où l’on pense qu’un smartphone Android ne pourra jamais coûter 1000 euros. Aujourd’hui, on se demande si un téléphone ne sera bientôt pas vendu à 3000 euros, tarif de base. Malheureusement, c’est ce vers quoi on se dirige, si l’on croit les dernières révélations de Digital Chat Station.

Depuis un moment, l’actualité économique et politique tourne autour des puces. Cet équipement qui constitue l’un des plus importants de nos appareils électroniques est responsable de l’argumentation de prix, du moins pour les modèles haut de gamme.

Lorsque les constructeurs sortent une nouvelle gamme de smartphones, ils sont obligés d’utiliser les équipements les plus sophistiqués et ajouter des fonctionnalités plus avancées pour amener les utilisateurs à les acheter. Puisque c’est la puce Snapdragon 8 Gen 2 qui a équipé les plus grands smartphones cette année, les prochaines versions devraient être équipées du Snapdragon 8 Gen 3. Malheureusement, ce dernier est beaucoup plus cher à produire. Or, un seul processeur Snapdragon 8 Gen 2 coûtait déjà près de 160 dollars, soit 50 dollars de plus que la puce A16 qui équipe l’iPhone 14. Le prix de la nouvelle puce Snapdragon étant plus élevé, il faudra l’imaginer à près de 200 dollars environ.

Certains constructeurs ont trouvé un moyen de baisser les prix

Face à la flambée des prix des processeurs haut de gamme, certains fabricants croient avoir trouvé la meilleure astuce pour ne pas trop augmenter leur prix. Ils pensent priver la version de base de leurs smartphones haut de gamme des processeurs de nouvelle génération. Ils peuvent ainsi faire le choix d’utiliser à nouveau les anciens processeurs tels que le Snapdragon 8 Gen 2 qui est aujourd’hui le plus puissant du marché.

Par ailleurs, d’autres pourraient suivre l’exemple de Google qui souhaite rogner sur le matériel afin de ne pas trop élever le prix des Pixels 8. Au lieu de proposer de grosses capacités de stockage, l’entreprise de Mountain View va proposer des modèles avec des stockages de 128 et 256 Go.