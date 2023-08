6 mauvaises habitudes numériques que vous devez abandonner

Fatshots a décidé de prendre l’avis des personnes sur les pratiques numériques qui les énervent le plus. Lorsqu’on jette un coup d’œil sur les réponses, elles étonnent un peu, puisqu’on y trouve des choses que chacun a déjà faites à un moment ou un autre de sa vie. Plusieurs des pratiques désagréables qui figurent dans les résultats le sont effectivement, tandis que d’autres n’ont pas de quoi scandaliser une personne compréhensible. Dans tous les cas, voici les mauvaises habitudes qu’on vous demande d’abandonner aujourd’hui.

1- Écouter en haut-parleur sur son téléphone

La majorité des personnes avouent détester le fait que des personnes jouent de la musique, regardent des vidéos ou écoutent des notes vocales en haut-parleur sur leur téléphone. Une pratique qui n’est pas toujours agréable, surtout lorsque des personnes à côté ont besoin de tranquillité pour se concentrer sur ce qu’ils font. Aujourd’hui, les écouteurs ne côutent plus cher et chacun peut trouver le gadget convenable selon la somme qu’il possède.

2- “Envoyer depuis mon iPhone”

La mention “envoyer depuis mon iPhone” dans le cadre de l’envoi d’un mail a le mérite d’énerver 17 % des personnes sondées par Fatshots. Il est loin l’époque où on prenait la possession de l’iPhone comme attribut d’ascension sociale. Avec le milliard d’iPhone qui existe dans le monde, garder cette mention ne fait nullement de vous une personne extraordinaire. Le désactiver devrait être bien.

3- Avoir plus de 999 mails non lus

Pour 17 % des personnes sondées, ne pas lire ses courriels est un crime à ne plus commettre en 2023. Pourtant, c’est un problème qui nous touche tous, à un moment ou un autre. On est parfois débordé par les mails qu’on choisit de ne plus ouvrir nos boites. Mais ce qui serait surtout désagréable, c’est afficher le nombre de ses mails non lus sur les réseaux sociaux comme un trophée.

4- Utiliser Bing au lieu de Google Chrome

Voilà une réponse qui va sûrement énerver Microsoft, au vu des efforts fournis depuis un an environ pour mettre Bing en avant. Ces efforts semblent insuffisants, au point où 7 % des répondants au sondage trouvent scandaleux d’utiliser Bing à la place de Chrome. Sans juger le choix des uns et des autres, tout le monde est libre de choisir le moteur de recherche qui lui convient, même si on reconnaît que Google est le plus puissant de tous.

5- Utiliser Hotmail en 2023

Chaque chose a son temps et MSN a bien perdu de sa gloire d’antan. Pourtant, certains des plus anciens ont toujours leur adresse Hotmail. Mais continuer à l’utiliser en 2023 rebute quelques personnes. Aujourd’hui, Gmail a littéralement dominé le marché. Yahoo semble se chercher dans ce brouhaha.

6- Utiliser l’index pour scroller

Aux premiers jours des écrans tactiles, l’index est le doigt le plus utilisé pour scroller sur son smartphone. Les téléphones étaient souvent gros et on le tenait d’une main et scrollait de l’autre. C’était aussi un moyen de mettre en évidence son téléphone portable. Avec la popularisation de ces téléphones, les habitudes ont changé et on se sert désormais de son pouce. Mais il paraît qu’il y ait encore des gens qui continuent d’utiliser l’index. Une pratique qui scandalise 5% des personnes qui ont participé à ce sondage.