Comment supprimer tous ses mails rapidement dans Gmail ?

Lorsque l’on crée sa première adresse Gmail, on s’abonne souvent à de nombreux services en ligne. Au fil des années, les mails, notifications et newsletters remplissent la boîte et les supprimer un à un devient un parcours de combattant. Si vous n’arrivez pas à faire le ménage dans votre boîte de réception Gmail parce que la tâche vous semble fastidieuse, pas de problème. Dans le présent article, nous vous montrons comment gagner du temps et supprimer le maximum de mails en peu de temps.

Supprimer les mails par catégorie

Avant tout, retenez que vous devez prendre par la version web de Gmail sur ordinateur pour que cette astuce marche.

Vous le savez sans aucun doute, Gmail classe les différents mails que vous recevez par catégorie : principale, promotions, notifications, réseaux sociaux ou encore forums. Pour aller plus rapidement dans la suppression des messages, nous allons procéder par catégorie.

En premier, nous pouvons épargner la catégorie principale pour éviter de supprimer les mails importants et non triés. Alors, nous pouvons nous attaquer aux catégories Promotions, Réseaux sociaux et Forums.

En haut de page, sélectionnez la catégorie souhaitée ;

Juste en haut de la catégorie principale, cliquez sur la flèche déroulante et choisissez Tous ;

Juste en bas de cette ligne, vous verrez en bleu Sélectionner les XXX conversations dans Promotions. Sélectionnez l’option ;

Cliquez sur le symbole de supprimer qui apparaît sur la toute première ligne ;

Appuyez sur OK pour confirmer l’action groupée.

Le tour est ainsi joué pour cette catégorie. Suivez la même procédure pour les mails des autres catégories.

Une seule action pour supprimer tous les mails sur Gmail

Si vous avez trop de mails, vous ne souhaitez sans doute pas passer d’une catégorie à une autre. D’ailleurs, la suppression de cette manière peut prendre du temps. En alternative, vous pouvez opter pour cette méthode qui permet de tout supprimer en une seule fois.

Ouvrez votre boîte de messagerie dans un navigateur web ;

Dans le menu latéral à gauche, en bas de Catégories, sélectionnez Plus ;

Sélectionnez Tous les messages ;

Cliquez sur menu déroulant en haut des mails ;

Sélectionnez Tous ;

Cliquez sur Sélectionner les XXX conversations dans Tous les messages ;

Appuyez sur le symbole de supprimer

Confirmez l’action.

Attendez un moment et tous vos mails seront supprimés. Notez que quand ils disparaissent, ils vont s’entasser dans la corbeille où vous pouvez les consulter et les restaurer dans un délai de 30 jours. Si cette action ne vous semble pas utile, rentrez dans la Corbeille, en bas, à gauche pour la vider.