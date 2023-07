Les 6 meilleurs écouteurs sans fil du marché en 2023

Le marché est aujourd’hui inondé d’écouteurs sans fil. Tous font le même travail, mais il y a de nombreuses différences entre eux. D’abord, ils ne se valent pas en termes de fonctionnalités. Certains ne vous permettent pas seulement d’écouter de la musique ou de prendre des appels. Avec les AirPods ou les Pixels Buds, vous pouvez déclencher l’assistant vocal et donner des instructions à votre smartphone. En plus, le prix des écouteurs sans fil varie. Plus ils embarquent de fonctionnalités, plus ils sont chers. Aussi, certains ne sont pas adaptés à tous les smartphones. En prenant en compte tout cela, voici les meilleurs écouteurs sans fil à acheter aujourd’hui.

Les prix indiqués dans l’article sont les plus élevés auxquels ces produits ont été vendus. Il est possible de les trouver beaucoup moins cher, notamment avec les promotions et les soldes.

Apple AirPods Pro 2 : très qualitatif, mais cher

Depuis leur sortie en 2022, les AirPods Pro 2 affichent des fonctionnalités époustouflantes. Minimaliste comme toujours, Apple reste accroché à son style élégant. En termes de performance, ces écouteurs sans fil proposent une excellente qualité audio. Grâce à leur revêtement anti-transpiration, ils s’imposent sur le marché et deviennent les meilleurs compagnons des sportifs.

Le système de réduction de bruit, la spatialisation et l’amplification sont nettement soignés, comparativement aux précédents modèles. En outre, le contrôle de volume depuis le boîtier ou les oreillettes est l’une des principales fonctionnalités maintenues à travers ces appareils.

Contrairement à d’autres produits de la marque Apple, les AirPods Pro 2 disposent d’une bonne autonomie. Elle peut aller jusqu’à 6 heures et le boîtier peut se recharger via un chargeur MagSafe.

Prix maximum : 299 euros

Sony WF-1000XM4 : innovation technologique

Les écouteurs sans fil WF-1000XM4 de la marque Sony sont la preuve d’une grande avancée technologique. En dehors de leur aspect compact, ils proposent une qualité sonore haute définition, une meilleure spatialisation et une réduction de bruit active. De même, Sony s’accroche à la tendance en misant sur les basses. Les sons graves et médiums sont mis en valeur au déclin des sons aigus. Néanmoins, vous avez la possibilité d’ajuster le rendu sonore à votre goût grâce aux différentes fonctions de l’application Sony.

Par ailleurs, ces équipements disposent d’une solide autonomie de 8 heures au moins. Vous pouvez également profiter de deux recharges complètes grâce à la batterie interne.

Prix maximum : 249 euros

Samsung Galaxy Buds Pro 2 : le meilleur au meilleur prix

Certes, les Samsung Galaxy Buds Pro sont conçus avec des aspects perfectibles, mais les Galaxy Buds Pro 2 constituent une version corrigée ! En effet, ces derniers modèles présentent une nette amélioration par rapport à la qualité des sons. De même, les basses prédominent au détriment des sons aigus. Comme les AirPods, ils sont composés d’une commande tactile assez efficace et d’un système de détection vocale même dans les environnements bruyants. Ces appareils peuvent être portés discrètement, ce qui leur confère un grand confort d’utilisation.

Prix maximum : 230 euros

Huawei Freebuds Pro 2 : l’alternative parfaite aux AirPods d’Apple

Les Huawei Freebuds Pro 2 sont le fruit d’un partenariat réussi entre les marques Devialet et Huawei. Ces écouteurs true wireless offrent un excellent confort d’utilisation grâce à une qualité audio convaincante. En dehors de leur prix qui se révèle accessible, ils sont certifiés IP54 et sont conçus efficacement contre la poussière et les éclaboussures. Vous pouvez également profiter des options tactiles et d’un système de réduction de bruit innovant et ultra-performant. De même, l’homogénéité du rendu sonore qui se retrouve entre les plages de fréquences médiums et basses constitue un aspect appréciable.

Par ailleurs, les Huawei Freebuds Pro 2 peuvent être portés avec finesse et sont compatibles avec plusieurs Smartphones.

Prix maximum : 220 euros

Bose QuietComfort Earbuds II : des écouteurs très puissants

Bose n’avait pas dit son dernier mot ! Cette marque s’était loupée sur la conception des casques et écouteurs wireless, elle a cédé sa place aux grandes entreprises spécialisées. Cependant, les QuietComfort Earbuds II viennent corriger le tir. Ces écouteurs sans fil allient séduction, confort d’utilisation et polyvalence. Ils proposent une grande qualité de son. Les différentes fonctionnalités peuvent être réglées avec les touches tactiles. En matière d’autonomie, ces écouteurs wireless tiennent jusqu’à 6 heures et peuvent être rechargés rapidement.

Prix maximum : 299 euros

Nothing Ear (1) : confortable et moins cher

Les Nothing Ear (1) sont des écouteurs sans fil légers qui peuvent être portés avec souplesse. Malgré cette apparence ergonomique, leur conception reste solide et résistante à la transpiration et à l’eau. De plus, ils présentent une retransmission de toutes les fréquences afin que le rendu sonore soit équilibré. Les Nothing Ear (1) disposent d’un haut-parleur sensible et d’un système vocal authentique permettant de passer des appels de qualité.

Prix maximum : 149 euros