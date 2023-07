Qui est l’autre génie derrière Microsoft et Windows ?

Lorsqu’on parle de Microsoft et de Windows aujourd’hui, un nom revient indéniablement : Bill Gates. Pour plusieurs personnes, c’est le fondateur de la société de Redmond et créateur du célèbre système d’exploitation à fenêtres. Néanmoins, Bill Gates n’est pas le seul derrière cette grosse entreprise qui est aujourd’hui l’une des plus importantes de la Tech mondiale. Elle est parvenue à la gloire grâce au génie combiné de Bill Gates et de son ami Paul Allen. Mais qui est ce dernier ?

Qui est Paul Allen, cofondateur de Microsoft et co-créateur de Windows ?

Comme Bill Gates, Paul Allen a vu le jour en 1953 à Seattle. C’est à l’école qu’il découvre l’informatique, à la Lakeside School. C’est notamment là qu’il rencontre son ami et futur associé Bill Gates. Les deux deviennent rapidement amis et passent du temps ensemble. Ils vont alors développer leur premier programme, un jeu de morpion, grâce à un ordinateur PDP-10 que l’école louait.

À la sortie de l’école, Paul Allen décide de poursuivre ses études à l’université à Washington. Après deux années d’études, il abandonne les études supérieures pour devenir programmeur. Plus tard, Bill Gates le retrouve et le convainc de fonder une entreprise avec lui. Les deux travaillent ensemble sur la structure à donner à la société et Paul Allen suggère le nom de Microsoft : terme rassemblant micro-computer et software. En 1975, Microsoft voit le jour. À l’époque, Bill Gates a 19 ans et Paul Allen en avait 22. Bill Gates prend la présidence, gère le management et le marketing. Paul Allen, de son côté, devient vice-président et s’occupe de la direction technique.

Les deux associés commencent alors l’aventure qui les mènera très loin. Ils créent le premier langage de programmation pour ordinateur personnel, lancent le système d’exploitation Windows qui est désormais très populaire et créent le premier micro-ordinateur qui est l’ancêtre du PC que tout monde utilise aujourd’hui. Microsoft vient donc de loin.

Qu’est-il arrivé à Paul Allen, aujourd’hui moins connu que Bill Gates ?

Paul Allen n’a pas connu la même popularité que Bill Gates, non pas seulement parce qu’il n’est que vice-président, mais à cause des vicissitudes qu’il a connues. En effet, huit ans après la fondation de Microsoft, l’informaticien est diagnostiqué d’un lymphome. Ceci l’amène à démissionner de son poste de Directeur technique, mais il reste quand même à la direction.

Par la suite, Allen se lance dans une carrière d’hommes d’affaires en créant diverses entreprises spécialisées dans la technologie. Ce n’est qu’en 2003 qu’il quitte définitivement le conseil d’administration de Microsoft, mais reste tout de même actionnaire. Après une série de complications dues à sa maladie, il meurt le 15 octobre 2018.

Il serait peut-être Satoshi Nakamoto

De l’avis de plusieurs internautes, Paul Allen pourrait être le créateur mystérieux derrière la reine des cryptomonnaies : le bitcoin. Néanmoins, de son vivant, il ne s’est jamais prononcé ouvertement sur les cryptomonnaies ni sur la technologie blockchain. L’élément le plus probant que présentent ses spéculateurs, c’est que la date de naissance de Satoshi Nakamoto coïncide avec la création officielle de Microsoft.

Certes, Paul Allen est un pionnier de l’informatique, mais il n’a jamais montré le moindre intérêt, du moins publiquement, pour ces monnaies cryptographiques. Mais du côté des connaissances, l’homme a tout pour tenter de mettre au point une telle technologie.