À l’occasion du MWC 2025, Lenovo a dévoilé une innovation surprenante : l’AI Ring. Une bague intelligente permettant de contrôler un PC sans contact. Conçue pour fonctionner avec le ThinkBook 3D Laptop, cette bague promet une navigation gestuelle fluide et intuitive. Grâce à des capteurs de mouvement et une intelligence artificielle avancée, elle promet de remplacer la souris et le pavé tactile. Vous n’en avez pas encore entendu parler ? Cela tombe bien, on vous explique ce qui s’est passé du côté wearable à Barcelone. Vous pensez que cela sera semblable aux bracelets connectés ? On jouera un peu plus dans la cour des grands.

L’AI Ring pour piloter un PC Lenovo 3D

L’AI Ring embarque des capteurs de mouvement et une intelligence artificielle capable d’interpréter les gestes de l’utilisateur. Elle permet de naviguer dans l’interface, de manipuler des modèles 3D et même de changer de diapositive d’un simple claquement de doigts. Un peu à la manière dont un magicien brandirait sa baguette magique. Par ailleurs, un retour haptique accompagne chaque action pour améliorer la précision et l’immersion.

Cette bague connectée est équipée de capteurs de mouvement haute précision et d’un suivi gestuel intelligent, lui permettant d’interpréter des actions comme :

Le déplacement du curseur par de simples mouvements de la main

par de simples mouvements de la main Le clic grâce à un double tap sur l’anneau

grâce à un double tap sur l’anneau Le défilement et la navigation par des gestes de balayage

par des gestes de balayage La manipulation d’objets 3D , en les faisant pivoter ou zoomer en les bougeant dans l’espace

, en les faisant pivoter ou zoomer en les bougeant dans l’espace Le contrôle sans contact, comme le passage de diapositives par un claquement de doigts

Cette approche ouvre des perspectives intéressantes pour les créateurs de contenus 3D, les architectes et les professionnels de la réalité virtuelle.

Une technologie prometteuse, mais encore perfectible

Malgré son potentiel, le concept souffre encore de quelques défauts. Si la promesse est alléchante, l’AI Ring de Lenovo présente encore quelques limitations techniques. Les premiers retours du MWC 2025 indiquent que :

La réactivité des commandes n’est pas toujours optimale , rendant certains gestes imprécis

, rendant certains gestes imprécis L’anneau reste volumineux , ce qui peut gêner le confort d’utilisation

, ce qui peut gêner le confort d’utilisation L’apprentissage des gestes peut être long, rendant la prise en main moins intuitive qu’annoncé

Ces points devront être améliorés avant un éventuel lancement commercial, sous peine de voir la bague de Lenovo rejoindre la longue liste des gadgets innovants, mais oubliés.

L’AI Ring marque une avancée vers des interactions plus naturelles avec les PC, surtout pour les créateurs de contenu en 3D. Reste à voir si Lenovo saura perfectionner cette technologie avant une commercialisation grand public.