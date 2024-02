Quelles sont les alternatives libres au logiciel propriétaire de Microsoft Excel ?

Excel est à ce jour le logiciel tableur le plus populaire au monde. Il est très utilisé par les entreprises et les particuliers pour les nombreuses fonctionnalités qu’il offre. C’est en effet un logiciel Microsoft puissant. Malheureusement, il faut avoir une licence payante pour pouvoir l’utiliser. Toutefois, il existe plusieurs alternatives gratuites à Excel sur le marché. Si vous ne souhaitez pas investir dans une licence chère ou utiliser la version piratée, voici trois bonnes solutions gratuites au logiciel propriétaire de Microsoft Excel.

Libreoffice calc

LibreOffice Calc est une alternative libre et complète à Microsoft Excel, avec une pléthore de fonctionnalités et d’options. Parmi ses atouts majeurs, on compte la comparaison de feuilles de calcul distinctes et la prise en charge de formats hérités provenant d’applications obsolètes telles que Microsoft Works ou Lotus 1-2-3. Le logiciel permet également l’exportation vers le format .pdf et est compatible avec les fichiers .xlsx de Microsoft Excel, OpenDocument (ODS), CSV, etc. Vous pouvez l’utiliser aussi bien sur Windows, macOS et sur Linux. Cette solution vous propose aussi la gestion de scénarios pour l’analyse « et si ».

LibreOffice Calc simplifie la gestion des données avec des outils conviviaux pour l’organisation, le filtrage et le stockage des informations. Il vous donne la possibilité de glisser-déposer des données depuis des bases de données externes. Il propose également des graphiques dynamiques qui se mettent automatiquement à jour ainsi que des fiches techniques en temps réel pour enrichir les rapports. LibreOffice Calc facilite la collaboration sur les feuilles de calcul et permet une navigation fluide grâce aux panneaux dédiés pour passer rapidement d’une diapositive à une autre.

Open Office calc

OpenOffice Calc est un logiciel de tableur open source et gratuit, développé par la communauté OpenOffice. Similaire à Microsoft Excel ou LibreOffice Calc, il est un logiciel libre conçu pour fonctionner sur différents systèmes d’exploitation tels que Windows, MacOS et Linux. Cette polyvalence en fait une option attrayante pour les utilisateurs qui souhaitent gérer et analyser des données sans les contraintes de coût ou de compatibilité associées aux logiciels propriétaires.

Ce tableur offre une multitude de fonctionnalités pour la manipulation des données, dont la gestion des cellules, le formatage des données, la création de graphiques, de tableaux croisés dynamiques, etc. Il prend en charge divers formats de fichiers de tableur (DIF, RTF, CSV ET TXT, XLSX, HTML, ODS, etc.). Il propose également des outils de mise en page pour préparer les données en vue de leur impression ou de leur présentation.

Par ailleurs, malgré ses similitudes avec Excel, OpenOffice Calc présente quelques différences dans son interface utilisateur et ses menus. Cela peut nécessiter une période d’adaptation pour les utilisateurs habitués à d’autres logiciels de tableur.

Gnumeric

Gnumeric propose un tableur gratuit doté d’une gamme étendue de fonctionnalités. Il prend en charge plusieurs formats de fichiers dont Excel, Open Office, CSV, DIF, HTML, PDF, etc. Il permet alors de bénéficier d’une expérience fluide, sans heurts et garantit la continuité des opérations pour les utilisateurs habitués à d’autres logiciels. Ce logiciel disponible sur Windows et Linux se distingue par sa légèreté et sa faible consommation de ressources par rapport à ses homologues propriétaires.

Gnumeric offre une interface épurée avec des icônes explicites et des menus clairs. Il se sert notamment des bibliothèques GTK pour offrir une interface conviviale et intuitive pour les tâches de calcul, de création de graphiques et bien d’autres. En tant que tableur, il propose une large gamme de formules, rivalisant, voire surpassant Excel. Ses performances de calcul sont impressionnantes et son outil graphique simplifie la gestion des formules complexes. Son utilitaire Guru décompose les formules en arborescence, ce qui rend aisé la compréhension et la manipulation des données.

Les trois solutions présentées ici sont aussi puissantes qu’Excel. Essayez les trois et optez pour celle qui vous convient. Si elle peut être déroutante au départ, vous verrez qu’on peut s’y adapter.

VIDEO : Maitriser les bases en LibreOffice Calc