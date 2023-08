À l’heure où les données personnelles constituent le sang dans les veines d’internet, se connecter et surfer sur le web peut être risquée. Entre les cookies et les publicités ciblées, plusieurs autres sites web restreints ou interdits sont constamment surveillés par les autorités. C’est le cas des sites torrents ou autres sites de téléchargement tels que Zone Telechargement. Bien souvent, il faut un VPN pour pouvoir surfer anonymement et en toute sécurité sur ces sites. Mais le niveau de sécurité de ces outils varie beaucoup. C’est notamment la raison pour laquelle on recommande des VPN payants. Mais si vous n’avez pas d’argent à débourser, voici une solution alternative.

Orbot : l’application gratuite pour une navigation anonyme et sécurisée

Orbot est une application gratuite développée par The Tor Project, créateur du réseau Tor. Elle vous permet de naviguer de manière sécurisée sur le web, sans débourser le moindre centime. À cet effet, il utilise le réseau Tor, crypte vos données en faisant passer votre trafic internet par des serveurs disponibles un peu partout. Cette application convient surtout à toute personne soucieuse de ses activités en ligne et qui souhaite se protéger des regards indiscrets.

De plus, Orbot est un proxy open source. À cet effet, il vous permet aussi d’accéder à des contenus bloqués dans votre zone ou dans une zone donnée.

Avec elle par exemple, j’ai pu accéder à Google Bard bien avant qu’il ne soit déployé en France.

Il se montre ainsi comme une meilleure alternative aux VPN. L’application propose même de choisir le pays du serveur sur lequel l’on souhaite se connecter.

Par ailleurs, Orbot est une meilleure alternative aux VPN gratuits en ce sens qu’il n’affiche absolument aucune publicité. De même, votre temps d’utilisation n’est pas limité. Aussi, dès que le chiffrement est lancé, il masque votre adresse IP et cela s’applique à n’importe quelle application de votre smartphone.

Bonne alternative, mais différente des VPN classiques

Quoique Orbot présente des caractéristiques similaires aux VPN, les deux outils sont un peu différents.

Orbot utilise divers nœuds disponibles dans le réseau Tor pour crypter et masquer vos activités. C’est un projet open-source, dont les serveurs sont gérés par des bénévoles un peu partout au monde. Les VPN créent eux-mêmes une connexion sécurisée depuis votre smartphone et le font passer par un serveur distant avant d’envoyer votre navigation vers le site web.

La différence est que si le site web que vous visitez n’est pas sécurisé (HTTP), il est possible que votre connexion Orbot soit interceptée. Tout le contraire des VPN qui offrent un chiffrement fort (mais uniquement quand vous payez). Outre cette grande différence, Orbot peut jouer les mêmes rôles que lorsque vous surfez avec VPN. Aussi, l’interception n’est pas systématique. Puisqu’aujourd’hui la majorité des sites utilise la technologie (HTTPS). De plus, Orbot est meilleure en ce sens qu’il ne ralentit nullement votre vitesse de connexion, comme peuvent le faire les VPN. Enfin, Orbot protège les données transmises par d’autres applications sur votre appareil. Une protection que les VPN n’offrent toujours pas.