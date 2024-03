Si je devais apprendre un seul langage de programmation au monde, ce serait…

En matière d’informatique, tout est question de logique et de condition. Pour cela, on utilise les langages de programmation. Il en existe aujourd’hui des milliers qu’une seule personne ne pourrait pas véritablement maîtriser. À mesure que vous commencez à travailler avec plusieurs, il devient simple de s’embrouiller. C’est donc la raison pour laquelle certains se spécialisent dans un langage précis et poursuit l’objectif d’en devenir un expert. Alors, quel est le langage à maîtriser, s’il ne fallait qu’en maîtriser un seul ? L’idéal, je pense, c’est Python.

Apprendre Python : au nom de la simplicité et de la lisibilité

Si vous souhaitez commencer votre aventure dans le vaste univers de la programmation informatique, le Python est assurément le meilleur langage à apprendre. C’est un langage impératif très facile à maîtriser qui vous épargne de tout le tralala, parfois inutile et malmenant l’esprit des apprenants.

Python est un langage simple, si ce n’est le plus simple, qui fait la part belle à l’essentiel. Avec ce langage, vous n’allez pas vous préoccuper à définir le type d’une variable (entier ou caractère) et nul besoin de manipuler la mémoire. Ce langage fait tout de manière automatique. Toutefois, l’indentation reste un principe fondamental ici. Si elle est bien respectée, vous verrez que votre programme sera plus clair et lisible, même si vous l’avez touché il y a de cela des mois. Même pour vos collaborateurs, comprendre le programme et sa logique ne posera nullement un problème. Un avantage que l’on pourrait garantir avec le C ou le C++, par exemple.

Apprendre Python : au nom de la polyvalence et de la popularité

À ce jour, Python est l’un des langages de programmation les plus populaires au monde, si ce n’est le plus populaire. D’ailleurs, il monte à chaque fois au classement des langages les plus utilisés.

La raison ? C’est qu’il est ce qui se rapproche le plus du langage humain. Programmer en Python, c’est comme parler à son ordinateur comme l’on parlerait à un humain.

Par ailleurs, Python est un langage de programmation très polyvalent. On le retrouve presque dans tous les secteurs. Alors, si vous maîtrisez le Python, vous avez un champ de bataille très vaste. Avec ce langage, vous pouvez travailler dans le développement web, le développement logiciel, dans la data, l’intelligence artificielle, etc. Tout ce que vous devez faire, c’est de savoir quelle bibliothèque est utilisée pour quel domaine précis.

Étant très polyvalent, Python possède une communauté de développeurs très vaste. Aussi, ce sont les ressources qui manquent le moins avec ce langage. On en trouve toujours et à quelques pas.

Apprendre Python : au nom de la productivité et de l’évolutivité

S’il fallait d’autres arguments pour apprendre Python comme langage à maîtriser absolument, c’est la productivité qu’elle apporte. Ce langage dispose d’une incroyable base très fournie de frameworks et de bibliothèques prêts à l’emploi. Ceci permet de travailler rapidement et d’aller loin dans un laps de temps relativement court. Que ce soit pour le développement des prototypes, l’expérimentation et le déploiement, il y a toujours une bibliothèque ou un framework déjà disponible. Le processus de développement devient ainsi accéléré.

Par ailleurs, l’autre avantage de Python est sa capacité à s’adapter aux projets, quelle que soit leur envergure. Le langage ne génère pas une importante quantité de ressources là où il n’en faut pas. Il dispose d’une pertinence continue dans l’industrie technologique. Ce qui n’est pas le cas de plusieurs langages qui naissent et sont abonnés après quelque temps. Malheureusement, en termes de rapidité, Python est lent.