10 astuces pour améliorer la vitesse de connexion de sa box internet

Vous êtes mécontent des performances de votre connexion internet ? Pas de panique, il existe plusieurs méthodes pour améliorer la vitesse de votre box internet. Retrouvez ci-dessous 7 astuces simples et efficaces pour booster votre connexion.

1. Optimisez l’emplacement de votre box internet

L’emplacement de votre box joue un rôle primordial dans la qualité de réception du signal. Il est ainsi essentiel de choisir un endroit stratégique pour installer votre box :

Au centre de votre logement pour bénéficier d’une meilleure couverture du signal Wi-Fi dans toutes les pièces.

pour bénéficier d’une meilleure couverture du signal Wi-Fi dans toutes les pièces. En hauteur , sur une étagère ou un meuble par exemple, pour limiter les interférences avec les objets environnants.

, sur une étagère ou un meuble par exemple, pour limiter les interférences avec les objets environnants. Éloignée des appareils électriques, comme le téléviseur ou le four à micro-ondes, qui peuvent perturber le signal.

2. Privilégiez la connexion filaire pour les ordinateurs fixes

Les connexions sans fil (Wi-Fi) sont certes pratiques mais elles peuvent être moins performantes qu’une connexion filaire. Pour optimiser la vitesse de connexion avec votre box internet, pensez à relier vos ordinateurs fixes au réseau via un câble Ethernet. Vous profiterez ainsi d’un débit plus stable et souvent supérieur à celui offert par le Wi-Fi.

VOIR AUSSI : Comment tester la qualité de sa connexion internet ?

3. Réduisez le nombre de connexions simultanées

Le débit de votre connexion internet peut être impacté par la multiplicité des périphériques connectés en même temps. Pour gagner en performance, il est recommandé de limiter le nombre d’appareils se connectant simultanément au réseau. Voici quelques conseils :

Déconnectez les appareils qui ne sont pas utilisés : smartphone en charge, console de jeux en veille…

Fermez les applications de partage de fichiers (torrents, eMule) sur vos ordinateurs et smartphones.

Suspendez les téléchargements volumineux lors de l’utilisation d’autres services nécessitant une connexion fluide, tel que le streaming vidéo ou les appels vidéo.

4. Changez de canal Wi-Fi

Votre box internet émet un signal Wi-Fi sur un canal spécifique, qui peut être saturé par les signaux d’autres réseaux alentour. Ceci a pour conséquence la baisse de vitesse de votre connexion. Pour éviter ce problème, il est possible de changer le canal de diffusion du signal :

Consultez la liste des canaux disponibles pour vérifier leur niveau d’encombrement. Sélectionnez le canal le moins fréquenté pour optimiser la qualité du signal. Modifiez les paramètres de votre box internet depuis son interface d’administration pour que celle-ci utilise le nouveau canal choisi.

Pensez à répéter l’opération régulièrement pour vous assurer de toujours bénéficier du meilleur canal possible.

VOIR AUSSI : Fibre ou ADSL : comment savoir quelle connexion Internet choisir ?

5. Vérifiez et mettez à jour le firmware de votre box

Les fabricants de box internet proposent régulièrement des mises à jour du firmware, c’est-à-dire le logiciel interne qui gère la connexion et les autres fonctionnalités de l’appareil. S’assurer que votre box est à jour permet d’améliorer sa performance et sa stabilité :

Consultez le site web du fabricant ou l’interface d’administration de votre box pour vérifier si une mise à jour est disponible.

Téléchargez et installez le nouveau firmware selon les instructions fournies par le fabricant.

Redémarrez votre box après l’installation de la mise à jour pour prendre en compte les modifications.

6. Utilisez un répéteur Wi-Fi

Si votre habitation est de grande taille ou comporte des obstacles perturbant la propagation du signal, vous pouvez utiliser un répéteur Wi-Fi. Cet accessoire capte le signal émis par votre box et le retransmet afin d’étendre la portée et améliorer la qualité de la couverture Wi-Fi dans votre logement.

7. Optez pour un système mesh

Pour une solution encore plus performante, pensez au réseau maillé (mesh). Il s’agit d’un ensemble de modules reliés entre eux pour créer un réseau Wi-Fi unique et étendu. Chaque module agit comme un point d’accès, permettant à vos appareils de toujours se connecter au signal le plus fort.

8. Utiliser un VPN de qualité

Un VPN (Virtual Private Network) peut améliorer votre connexion internet dans certains cas. Bien qu’un VPN puisse légèrement ralentir votre vitesse de connexion en raison du cryptage, il peut aussi contourner les limitations de vitesse imposées par votre fournisseur d’accès internet sur certains services. Choisissez un VPN réputé pour sa fiabilité et sa vitesse pour bénéficier de ces avantages.

VOIR AUSSI : Ordinateur lent qui rame : comment nettoyer un pc Windows ?

9. Maintenir un système exempt de malwares

Un ordinateur infecté par des malwares peut ralentir votre connexion internet. Les logiciels malveillants consomment souvent une grande partie de la bande passante, ce qui affecte négativement la vitesse de votre réseau. Utilisez un antivirus efficace et maintenez-le à jour pour détecter et éliminer toute menace pouvant perturber votre connexion.

10. Renseignez-vous sur les offres et technologies disponibles

Enfin, il est possible que votre box et/ou votre forfait internet soient obsolètes. Informez-vous sur les dernières technologies en matière de connexion (fibre optique, VDSL…) et les offres des différents opérateurs pour trouver celle qui correspondra le mieux à vos besoins et vous permettra de profiter d’une vitesse améliorée.

Avec ces astuces, vous disposez désormais des clés pour optimiser la vitesse de votre box internet et ainsi profiter pleinement de vos activités en ligne.