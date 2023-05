Les avantages d’acheter auprès d’un revendeur informatique professionnel

Quand vous êtes une entreprise et que vous avez besoin de vous équiper en matériel informatique, généralement, deux choix s’offrent à vous : vous fournir auprès d’une enseigne généraliste comme la Fnac ou Amazon, ou vous tourner vers un revendeur informatique professionnel.

Comme la plupart du temps, tout n’est pas noir ou blanc. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux options. Cependant, il est à noter que les bénéfices sont très nombreux dans le choix du revendeur professionnel.

Dans cet article, nous abordons certains des aspects les plus avantageux dans le fait d’acheter son matériel informatique auprès d’un revendeur professionnel.

L’expertise et l’expérience

Un revendeur informatique professionnel dispose d’une qualité très importante que l’on ne retrouve pas forcément chez un vendeur généraliste : une connaissance approfondie des matériels informatiques qu’il vend.

Être vendeur à la fnac ou dans une grande surface ne requiert pas de compétence technique précise. Le vendeur pourra répondre de manière générale à vos questions, sans pouvoir rentrer dans les détails, ni être en mesure de vous conseiller en fonction de votre situation en particulier.

Un revendeur professionnel quant à lui connaît ses produits. Il peut vous aider à choisir les produits qui vous conviennent le mieux. Son expérience avec les entreprises clientes lui permet de vous orienter vers les meilleures options en termes de matériels, de quantité et de services à préférer en fonction de vos besoins et vos objectifs.

Des produits adaptés

Un revendeur informatique professionnel est une entreprise spécialisée dans la vente de produits et de services informatiques aux entreprises. Il est donc le mieux placé pour répondre aux besoins d’une entreprise qui souhaite se digitaliser.

Il dispose de matériels professionnels adaptés à un usage pro, des ordinateurs puissants, résistants, durables, personnalisables, neufs ou d’occasion, spécialement pensés pour être utilisés dans un cadre professionnel.

Vous trouverez aisément ce dont vous avez besoin en termes de matériel, de logiciels ou de solutions de sécurité alors que les généralistes proposent bien plus souvent des produits destinés à un grand public.

VOIR AUSSI : Construire un PC gamer : la liste des composants essentiels

Le support technique

Un bon revendeur informatique professionnel vous proposera un service de support technique. Conscients que bon nombre d’entreprises ne disposent ni des compétences techniques ni d’une équipe d’informaticiens, les revendeurs pro mettent donc à disposition des clients un service de support technique pour les aider en cas de difficulté liée à l’installation, la configuration ou l’utilisation du matériel acheté.

Par ailleurs, beaucoup de revendeurs pro offrent également des services d’installation et de configuration du matériel informatique pour l’entreprise qui en a le besoin. Il est même possible de pouvoir profiter d’une formation de votre personnel par une équipe d’experts fournie par le revendeur professionnel.

La fiabilité

Une entreprise ne peut pas se permettre d’investir dans du matériel bas de gamme, sujet à toutes sortes de pannes et de dysfonctionnements. Et ça, les revendeurs informatiques pro le savent. C’est pour cela que les enseignes sérieuses ne vous proposent que du matériel de qualité, fiable, résistant, durable, adapté à une utilisation professionnelle.

Même lorsqu’il s’agit de matériel d’occasion, comme en proposent certains vendeurs, il sera en général reconditionné et remis en état de fonctionnement. Il sera non seulement réparé, avec les pièces défectueuses remplacées, mais également testé avant d’être remis en vente.

La preuve de leur fiabilité, même pour les produits reconditionnés, est la garantie qu’offre le vendeur. Vous trouverez aussi, en plus de la garantie, un délai de rétractation d’une quinzaine de jours.

VOIR AUSSI : La mémoire disque de mon pc se remplit toute seule : pourquoi et que faire ?

La personnalisation

En vous tournant vers un revendeur professionnel, vous pouvez profiter de la personnalisation à deux niveaux. D’une part la personnalisation des produits et d’autre part la personnalisation des services.

Les revendeurs peuvent en effet personnaliser les produits qu’ils vendent en fonction des demandes et des besoins des clients.

Si vous travaillez dans un environnement où votre ordinateur risque d’être abîmé par des chocs, de l’eau ou autre, vous pouvez demander à changer certains composants comme un clavier étanche par exemple. Si vous êtes souvent en déplacement, vous pouvez demander un ajout de batteries supplémentaires pour une meilleure autonomie. Il est par ailleurs possible d’ajouter de la mémoire vive, des disques durs pour plus d’espace de stockage, etc.

Il en va de même pour les services. Le revendeur peut vous proposer des services adaptés à vos besoins et vos objectifs : maintenance, formation, support technique…

Les tarifs

Les revendeurs ont souvent des contrats avec les fabricants leur permettant de bénéficier de tarifs réduits. Ce tarif préférentiel lui permet de proposer des prix compétitifs au client final.

Par ailleurs, certains revendeurs se sont spécialisés dans les produits reconditionnés. Ces produits d’occasion remis “à neuf” sont vendus à des prix plus abordables pour les clients. Un grand avantage, notamment pour les petites entreprises qui ont besoin de se constituer un parc informatique de qualité.