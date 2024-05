Comment bien estimer ses cartes Pokémon pour en tirer une fortune ?

Entre les Cartes Brillantes et les éditions spéciales, il peut être difficile de savoir comment estimer la véritable valeur de ces petits trésors. De la première génération aux dernières séries ultra-rares, chaque carte a son propre pouvoir d’attraction auprès des collectionneurs du monde entier. Puisque c’est le vendeur qui fixe le prix de la marchandise, voici quelques astuces pour fixer de bons prix pour vos cartes Pokémon.

Vérifiez l’état de la carte

La première étape pour estimer correctement la valeur d’une carte Pokémon est d’examiner son état général. Les cartes en parfait état, c’est-à-dire, les « mint condition », sont celles qui ont le plus de valeur. Ces cartes ne présentent pas de plis, ni de rayures sur les deux faces. Elles ne présentent pas non plus d’usure sur les bords ou de décoloration. C’est comme si elles venaient d’être ouvertes.

Les collectionneurs sont prêts à payer beaucoup plus pour une carte impeccable, car elle conserve mieux sa valeur dans le temps.

L’importance de l’état de la carte est telle que certains collectionneurs et vendeurs utilisent des systèmes de classification pour déterminer son état. Des entreprises spécialisées comme PSA, Beckett (BGS) ou JCC peuvent grader vos cartes de 1 à 10, 10 étant la meilleure note. Un investissement (20 à 30 euros, voire plus) dans cette évaluation professionnelle peut augmenter la crédibilité et la valeur marchande de vos cartes, car les acheteurs ont plus confiance dans une carte notée officiellement.

Y a-t-il des symboles rares ?

Une autre caractéristique importante pour estimer la valeur d’une carte Pokémon est la présence de symboles de rareté. Un rond noir, par exemple, désigne une carte commune, alors qu’une étoile noire signifie une carte rare. Les cartes avec des symboles encore plus spécifiques, comme deux étoiles blanches ou une étoile jaune, sont extrêmement rares et donc potentiellement très précieuses.

Les cartes ultra-rares, illustrées avec une étoile blanche, ou les cartes magnifiques qui sont marquées par un M multicolore, sont également très recherchées.

Les cartes avec une étoile avec un contour jaune, deux étoiles jaunes ou avec un contour jaune indiquent des illustrations spéciales rares ou chromatiques. Une étoile rose désigne une carte high-tech et trois étoiles jaunes signalent une carte hyper rare. Enfin, les cartes promotionnelles, marquées d’une étoile avec l’inscription « promo », sont souvent limitées et très recherchées.

Quand la carte a-t-elle été produite et en combien d’exemplaires ?

L’année de production et le nombre d’exemplaires produits sont par ailleurs des facteurs déterminants dans l’évaluation de la valeur d’une carte Pokémon. Les cartes issues des premières éditions sont généralement plus précieuses. Par exemple, les cartes de la première édition de 1999 sont extrêmement recherchées, car elles représentent le début de la franchise Pokémon.

Le nombre d’exemplaires produits affecte directement la rareté de la carte. Une carte produite en édition limitée sera naturellement plus rare et donc plus précieuse. Par exemple, la fameuse carte Illustrator Pikachu, qui n’a été produite qu’à une quarantaine d’exemplaires, atteint des prix astronomiques en raison de sa rareté extrême.

Vous pouvez le faire en ligne

Des sites spécialisés comme Cardmarket ou eBay fournissent des outils et des bases de données grâce auxquels vous pouvez comparer les prix des cartes similaires. Il vous faudra rechercher les prix des ventes terminées sur ces plateformes pour obtenir une estimation de la valeur marchande actuelle de vos cartes.

Pour une estimation plus officielle et précise, vous pouvez recourir à des services de grading comme PCA Grade ou MTG Grade. Ces services professionnels évaluent vos cartes et leur attribuent une note en fonction de leur état et de leur rareté. Bien que ces services soient payants, le coût est souvent inférieur à 20% de la valeur de la carte, et ils peuvent considérablement augmenter la valeur perçue et réelle de vos cartes sur le marché des collectionneurs.