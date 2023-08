Funko Pop : 5 conseils essentiels pour bien faire votre choix !

À la recherche de la figurine Pop parfaite ? Vous êtes au bon endroit ! Dans cet article, nous vous présentons cinq conseils essentiels pour vous aider à faire le meilleur choix lors de l’achat de vos Funko Pop. Vous découvrirez comment évaluer la valeur des figurines en fonction de leur date de sortie, d’éditions exclusives ou limitées, et des détails spéciaux. De plus, nous vous expliquerons l’importance de conserver les boîtes originales et comment éviter les contrefaçons. Ne manquez pas ces conseils inestimables qui enrichiront votre collection et reflèteront parfaitement vos goûts. Prêt à trouver vos Pops idéales ?

1. Premier achat de Funko Pop : Lequel choisir ?

Avant d’acheter votre première figurine Pop, réfléchissez à vos préférences. Une vaste diversité de figurines est disponible, dans différentes catégories. Pour simplifier votre choix, concentrez-vous sur une catégorie ou une licence précise qui correspond à vos goûts.

Que vous soyez passionné par les mangas, les univers fantastiques comme Harry Potter et Marvel, les jeux vidéo, les séries télévisées captivantes, les personnages Disney, les héros d’animation, ou encore les super-héros, vous trouverez certainement la figurine Pop qui fera battre votre cœur.

Posez-vous d’abord la question de savoir si vous souhaitez privilégier les Pops classiques, vous concentrer sur une collection spécifique, ou partir à la chasse aux figurines plus rares. Faites-vous plaisir en choisissant les Funko Pops en fonction de vos personnages préférés.

2. Comment choisir le thème de votre collection ?

Notre conseil est d’optez pour une licence ou une catégorie précise. Cela apportera de la valeur et surtout une cohérence à votre collection.

Voici les plus gros thèmes des licences que vous pourrez retrouver sur le marché. Comme vous pourrez le remarquer, il y en a pour tous les goûts !

Le cinéma : Harry Potter, Star Wars, Deadpool…

Les séries télévisées : The Office, Stranger Things, Casa de Papel…

Les super-héros : Batman, Avengers, X-Men…

Les jeux vidéo : Fortnite, Pokémon, Overwatch…

Les animes : Naruto, Rick et Morty, les Simpson…

L’univers de Disney : Toy Story, Mickey Mouse…

La musique : Queen, Metallica, Def Leppard…

Le sport : NBA, tennis, catch…

Les personnalités : Stan Lee, Einstein, Stephen King…

Faites votre choix parmi ces thèmes populaires et commencez dès aujourd’hui à construire votre collection de Funko Pops qui reflètera vos passions et vos intérêts.

Chaque figurine est unique et capture l’essence de votre univers préféré, apportant une touche de personnalité à votre espace de vie.

3. Comprendre la valeur des figurines Funko Pop

Lorsque vous envisagez d’acheter une figurine Pop, il est crucial de prendre en compte certains conseils essentiels pour faire le meilleur choix.

D’abord, prenez en considération la date de sortie. Plus un Pop est vieux, plus sa valeur augmente. Certaines Pops commercialisées en 2011 ont désormais une valeur de plusieurs centaines d’euros. Les éditions exclusives ont également une plus grande valeur et peuvent prendre encore plus de valeur avec le temps. De même, les éditions limitées, produites en quantités restreintes, gagnent rapidement en valeur en raison de leur rareté.

Les variantes de Funko Pop telles que les versions glow in the dark, flocked, super sized et bobble head ajoutent également de la valeur aux Pops. Les POP Chase, ces versions « alternatives » reçues de manière surprenante, ont une valeur plus élevée que les Pops classiques.

N’oubliez pas de suivre l’évolution de la valeur de vos Pops au fil du temps et continuez à ajouter des pièces qui font battre votre cœur ! Soyez attentif aux détails et informez-vous régulièrement pour maximiser la valeur de votre collection de Funko Pop. Établissez un budget pour éviter de dépenser excessivement et utilisez un comparateur de prix en ligne pour trouver les modèles les plus abordables. Ainsi, vous serez prêt à saisir les meilleures opportunités pour enrichir votre collection avec des Pops qui vous raviront.

4. Garder vos boîtes Funko Pop

Lorsque vous envisagez d’acheter des Funko Pop, il est important de prendre en compte un conseil essentiel : conserver les boîtes. Les collectionneurs expérimentés recommandent de préserver l’emballage d’origine. Pourquoi ? Les raisons sont multiples et significatives pour la valeur et la protection de votre collection.

Tout d’abord, l’emballage fait partie intégrante de la figurine. Conserver la boîte garantit l’authenticité et la valeur de votre Funko Pop. Ensuite, si vous prévoyez de constituer une collection importante, empiler les boîtes vous permettra de gagner de l’espace tout en maintenant un aspect organisé et soigné. De plus, les informations précieuses notées sous la boîte comme le numéro de série, sont essentielles pour l’identification et l’estimation de la valeur de la figurine. Enfin, en cas de déménagement ou de transport, l’emballage d’origine offre une protection efficace pour éviter tout dommage potentiel à vos Funko Pop.

Suivre ce conseil vous permettra de préserver la beauté, la valeur et l’intégrité de vos Funko Pop tout au long de votre passionnante aventure de collectionneur. Alors, gardez vos boîtes Funko Pop pour profiter pleinement de votre collection et en faire une véritable source de joie et d’admiration.

5. Méfiez-vous des contrefaçons Funko Pop

Lorsque vous achetez des Funko Pop, soyez vigilant et évitez les contrefaçons ! En raison de leur popularité, les Pops sont parfois victimes de contrefaçons, tout comme dans le domaine de la mode.

Les versions authentiques de Funko Pop standard coûtent généralement une quinzaine d’euros en moyenne. Méfiez-vous si le prix est trop attractif, car il peut s’agir d’une contrefaçon. Les contrefaçons de figurines Funko Pop sont souvent de qualité inférieure par rapport aux versions officielles.

Un conseil important : lorsque vous achetez en ligne, lisez toujours les commentaires des autres clients et évaluez le vendeur. Les avis et retours d’autres acheteurs peuvent vous aider à éviter les arnaques.

Protégez votre collection et assurez-vous d’acheter des Funko Pop authentiques pour profiter pleinement de leur beauté, de leur valeur et de l’expérience unique qu’elles apportent à tous les passionnés de Pop. Soyez averti et éclairé lors de vos achats pour construire une collection véritablement précieuse et authentique.

En conclusion, avec ces cinq conseils essentiels en main, vous êtes prêt à devenir un expert dans le choix des figurines Pop ! Ne laissez plus le doute vous envahir lors de vos achats ! Maintenant, il est temps de commencer votre aventure de collectionneur en faisant les meilleurs choix pour agrandir votre collection de Funko Pop.

Bonus Vidéo : Débuter sa collection de Funko Pop !