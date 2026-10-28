Cartouches d’encre vides : ce bon plan méconnu permet de gagner de l’argent

On connaît les astuces pour payer ses cartouches d’imprimante moins cher. En revanche, beaucoup ignorent qu’il est aussi possible de récupérer quelques euros une fois celles-ci épuisées. Plutôt que de les jeter, certaines cartouches d’encre vides peuvent être rachetées pour être recyclées.

Vos cartouches usagées ont encore de la valeur

Quand une imprimante signale qu’une cartouche est vide, le réflexe consiste généralement à la remplacer et à oublier l’ancienne au fond d’un tiroir. Pourtant, certains modèles intéressent les professionnels du reconditionnement.

Le principe est simple : au lieu de finir à la poubelle, ces consommables rejoignent une filière de réemploi. Et leur ancien propriétaire peut en tirer un bénéfice !

C’est notamment le cas de nombreuses cartouches jet d’encre HP et Canon équipées d’une tête d’impression intégrée. Une fois collectées, elles peuvent être contrôlées, nettoyées et remises en état pour être réutilisées.

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Le rachat de cartouches d’encre vides, un bon plan à connaître

Des plateformes spécialisées comme Selecteo proposent le rachat de cartouche encre vide. Il suffit de vérifier les références acceptées et leur prix de reprise, puis de préparer son envoi selon les modalités indiquées.

Le montant récupéré dépend du modèle et du nombre de cartouches envoyées. Une solution intéressante pour les particuliers qui impriment régulièrement, mais aussi pour ceux qui ont accumulé plusieurs cartouches dans les placards !

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Un geste économique qui évite aussi le gaspillage

Au-delà des économies, cette démarche présente un intérêt environnemental. Réutiliser une cartouche permet de prolonger la durée de vie d’un produit contenant du plastique et des composants électroniques.

Certaines cartouches peuvent être rachetées jusqu’à 8,50€ ! Alors consultez la liste des cartouches rachetées pour connaitre la valeur de votre modèle.

En bref : avant de jeter vos prochaines cartouches, prenez quelques secondes pour vérifier leur valeur. Ce petit réflexe pourrait bien transformer vos déchets en argent pour cette fin de mois difficile 😉

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