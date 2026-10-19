Pourquoi les anciennes IA semblent devenir moins bonnes après une nouvelle sortie

Vous l’avez sans doute déjà expérimenté avec ChatGPT, Gemini ou Claude : à peine une nouvelle version d’un modèle est-elle annoncée que la précédente semble soudainement perdre en qualité, devenir plus paresseuse ou commettre davantage d’erreurs. Cette perception alimente notamment des soupçons de bridage volontaire de la part des entreprises, accusées de dégrader leurs anciens modèles pour pousser les utilisateurs vers les nouveaux.

Ce qui relève d’une vraie dégradation technique

Il arrive effectivement qu’un modèle voie ses performances baisser, sans qu’il s’agisse d’une manipulation commerciale. Par exemple, Anthropic a reconnu que Claude avait bel et bien connu une période de dégradation, causée non pas par une décision délibérée, mais par un enchaînement malheureux de plusieurs incidents techniques distincts. Un bug dans une optimisation du système de mémoire effaçait par erreur l’historique de raisonnement du modèle à chaque nouvelle interaction, au lieu de le conserver. À cela s’était ajoutée une nouvelle instruction interne visant à réduire la verbosité des réponses, qui avait eu l’effet de faire chuter la qualité sur les tâches de programmation. Tout cela avait donné l’impression d’un modèle globalement devenu moins intelligent, alors qu’il s’agissait d’un simple effet domino de défaillances indépendantes.

On apprend donc qu’un modèle d’IA ne fonctionne jamais seul. Il repose sur tout un échafaudage technique, fait de systèmes de mémoire, d’instructions internes et d’infrastructures serveur. Lorsque l’un de ces éléments se grippe, même le modèle le plus performant peut sembler défaillant, sans que ses capacités fondamentales aient réellement changé.

Ces incidents techniques surviennent d’ailleurs souvent lors du déploiement d’une nouvelle version. C’est une période sensible durant laquelle les entreprises modifient en profondeur leur infrastructure, ce qui peut fragiliser les modèles plus anciens.

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Une perception biaisée de l’utilisateur

Une bonne partie du phénomène tient toutefois plus à la psychologie de l’utilisateur qu’à la technique. L’arrivée d’un nouveau modèle plus performant modifie le point de comparaison. Un ancien modèle qui semblait excellent la veille paraît soudainement plus limité une fois que l’on est confronté aux réponses d’une version supérieure, alors même que ses capacités réelles n’ont pas bougé d’un iota. Ce recalibrage des attentes suffit souvent à créer une impression de régression là où il n’y a, objectivement, aucun changement.

À cela s’ajoute un effet de nouveauté qui s’estompe avec le temps. Lors des premières semaines d’utilisation d’un modèle, les utilisateurs se montrent souvent plus indulgents et impressionnés. Au fil des mois, ils repèrent davantage ses limites et ses erreurs récurrentes, ce qui crée l’illusion d’une dégradation progressive qui n’est en réalité qu’une familiarisation croissante avec ses défauts.

D’autres causes techniques indépendantes des sorties

Plusieurs autres phénomènes, bien documentés par la recherche, viennent expliquer aussi qu’un modèle semble moins performant, sans lien direct avec la sortie d’une nouvelle version. La longueur des conversations en fait partie.

Selon une étude menée en 2025 sur 18 modèles majeurs, la précision diminue nettement à mesure que la conversation s’allonge. Une tâche étalée sur de nombreux messages successifs obtient en moyenne des résultats sensiblement moins bons que la même demande formulée en un seul message clair. Un simple passage hors sujet suffit parfois à dégrader la qualité des réponses suivantes.

Le vieillissement des connaissances constitue un autre facteur souvent ignoré. Un modèle est entraîné à un instant donné, avec des connaissances figées à cette date. Plus le temps passe, plus ses informations sur les technologies récentes, les bibliothèques de programmation ou l’actualité deviennent obsolètes.

Des travaux récents ont ainsi montré que même les modèles les plus avancés perdaient plusieurs points de performance dès qu’ils étaient confrontés aux versions les plus récentes d’outils logiciels. La raison est tout simplement parce que ces nouveautés n’existaient pas encore au moment de leur entraînement. Un modèle qui semble moins bon quelques mois après sa sortie peut donc simplement être en train de dater, sans avoir subi la moindre modification.

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