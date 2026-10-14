Que demande l’article 4 de l’AI Act aux entreprises utilisant des outils d’IA comme ChatGPT, Claude ou Copilot ?

Le paysage réglementaire européen sur l’intelligence artificielle connaît une transformation majeure avec l’adoption du règlement (UE) 2026/1744, couramment appelé AI Act. Ce cadre juridique inédit s’applique à toutes les entreprises concernées par l’IA, sans distinction de secteur ni de taille. Depuis le 2 février 2025, l’article 4 de l’AI Act instaure de nouvelles obligations pour toute structure exploitant des technologies telles que ChatGPT, Claude ou Copilot. Quelles sont ces exigences et comment s’y conformer ? Découvrons les réponses concrètes, notamment grâce à l’expertise d’Audiaa, agence IA et No Code basée à Rennes.

À qui s’applique l’article 4 de l’AI Act ?

L’entrée en vigueur du règlement européen sur l’intelligence artificielle concerne désormais l’ensemble des organisations, qu’il s’agisse de TPE, PME, grandes entreprises ou indépendants. Contrairement à d’autres lois numériques, il n’existe ici aucun seuil de taille ou d’activité : chaque entité utilisant un système d’IA dans ses processus est immédiatement soumise à la réglementation.

Ainsi, qu’une entreprise adopte un assistant conversationnel ou utilise des outils d’automatisation comme Copilot ou Claude, elle doit se conformer à l’article 4 de l’AI Act. Cette généralisation vise à garantir une vigilance minimale et une compréhension accrue des enjeux liés à l’usage de l’intelligence artificielle, quel que soit le niveau de ressources ou d’expertise initial.

L’article 4 cible explicitement tous les utilisateurs professionnels d’outils d’IA.

Aucun seuil de taille ou de volume d’activité ne permet d’y échapper.

Toutes les fonctions peuvent être concernées : comptabilité, marketing, RH, relation client…

Cela concerne aussi bien les équipes réduites que les déploiements à grande échelle.

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En quoi consiste l’obligation de moyens instaurée par l’article 4 ?

Depuis sa modification par le Digital Omnibus, l’obligation des entreprises est devenue une obligation de moyens. L’entreprise n’a pas à garantir un résultat précis, mais doit prouver qu’elle a pris des mesures pour favoriser la maîtrise de l’IA par son personnel. Il s’agit donc d’un engagement à agir, à adapter ses pratiques, plus que d’atteindre un niveau de compétence technique uniforme.

Chaque société doit définir les mesures à prendre par les entreprises selon ses activités propres et les risques identifiés. La réglementation européenne sur l’intelligence artificielle encourage ainsi une adaptation personnalisée plutôt qu’une démarche standardisée.

Quels types de mesures doivent être envisagés ?

Aucun format de formation du personnel à l’IA n’est imposé par la loi : ateliers, modules en ligne, échanges collaboratifs, accompagnement individualisé… Les modalités varient selon les besoins des équipes et le niveau d’intégration de l’IA dans l’organisation. L’essentiel reste de permettre à chacun de comprendre les bénéfices et limites des outils IA utilisés.

Cette flexibilité offre de multiples options, mais implique de choisir des démarches adaptées à sa propre réalité. Les actions retenues doivent viser une sensibilisation suffisante aux risques spécifiques à l’utilisation d’outils auto-apprenants et renforcer la vigilance collective.

Pourquoi documenter ses démarches internes ?

Même si aucune obligation formelle de rapport n’est prévue, il est fortement recommandé de documenter les mesures prises concernant la formation à l’IA. En cas de contrôle, fournir la preuve des actions menées sera déterminant pour démontrer le respect de l’obligation de moyens fixée par l’article 4.

Carnets de bord, feuilles de présence, supports pédagogiques ou retours d’expérience : autant de documents utiles pour assurer une traçabilité efficace. Cette documentation devient un atout précieux pour attester du sérieux de la démarche et anticiper toute vérification relative à la conformité à la réglementation européenne sur l’intelligence artificielle.

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Comment mettre en œuvre les mesures à prendre par les entreprises engagées dans l’IA ?

Face à ces nouvelles obligations, nombre d’organisations recherchent des solutions concrètes pour évaluer leur maturité IA et bâtir un plan d’action. Audiaa, forte de son ancrage régional et de son expertise, propose un accompagnement opérationnel, particulièrement adapté aux TPE, PME et indépendants en Bretagne, mais aussi partout en France grâce au travail à distance.

Fondée par Aurélien Page, Audiaa est reconnue pour sa capacité à identifier rapidement les priorités liées à la conformité IA. Sa méthode repose sur une analyse personnalisée des usages et une adaptation des dispositifs pour répondre précisément aux exigences de l’article 4 de l’AI Act.

Le diagnostic gratuit en quatre questions : une première étape accessible

Pour faciliter l’évaluation initiale, Audiaa met à disposition un diagnostic gratuit en 4 questions directement sur son site. Sans collecte de données non autorisée, ce test rapide permet à toute entreprise d’obtenir un premier aperçu de sa situation face aux obligations des entreprises prévues par l’AI Act.

Cet outil simple aide à cerner immédiatement l’impact potentiel de la réglementation européenne sur l’intelligence artificielle sur ses propres pratiques, ouvrant la voie à une mise en conformité progressive et maîtrisée.

Un accompagnement sur-mesure, du diagnostic rapide à la formation des collaborateurs

Au-delà de l’autodiagnostic, Audiaa accompagne ses clients via un diagnostic flash des usages IA de l’entreprise, suivi d’un programme de formation du personnel à l’IA personnalisé pour chaque poste. Cette approche inclut la documentation systématique des mesures prises, garantissant ainsi la traçabilité nécessaire à toute démarche de conformité.

La force d’Audiaa réside dans l’adaptation de chaque action à la réalité quotidienne de l’organisation, optimisant la pertinence et la durabilité des efforts réalisés. Que ce soit en Bretagne ou à distance, l’agence apporte un pilotage local et des solutions accessibles à tous types d’entreprises.

Analyse des usages et évaluation fine des risques spécifiques .

. Formations adaptées à chaque métier et niveau d’utilisation de l’IA.

à chaque métier et niveau d’utilisation de l’IA. Support dans la documentation structurée de toutes les mesures prises.

structurée de toutes les mesures prises. Pilotage de projet en présentiel ou à distance pour une flexibilité maximale.

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Quelles perspectives pour les entreprises françaises face à l’entrée en vigueur du règlement européen de l’IA ?

Dès le 2 février 2025, adopter une posture proactive deviendra indispensable pour chaque organisation utilisant l’IA. Déployer des outils tels que ChatGPT ou Copilot sans stratégie ni formation expose à des risques accrus lors des contrôles, tout en limitant les bénéfices réels de l’innovation.

De nombreux dirigeants évoquent l’effet « prise de conscience » provoqué par l’analyse de leurs usages IA : cette démarche révèle parfois des failles insoupçonnées ou des zones d’incertitude liées à l’automatisation. Justifier par écrit une politique de formation adaptée transforme alors une contrainte réglementaire en opportunité stratégique et sécuritaire.

S’entourer d’un accompagnement expert, tel que celui d’Audiaa, évite les solutions génériques inefficaces. Grâce à son implantation locale et à son expérience multi-sectorielle, Audiaa s’impose comme un partenaire fiable pour aborder sereinement la conformité à l’article 4 de l’AI Act, en tenant compte des réalités des PME et indépendants bretons.

Maîtriser l’IA s’acquiert progressivement, via une combinaison équilibrée de sensibilisation, de formation et de documentation. Bien que les obligations des entreprises puissent sembler complexes, il existe aujourd’hui des démarches claires et structurées pour valoriser un usage responsable et conforme de l’intelligence artificielle. Prendre rendez-vous pour un diagnostic IA ou démarrer un parcours personnalisé, c’est ouvrir la voie à une adoption pérenne et innovante, parfaitement alignée avec les nouveaux standards européens.

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