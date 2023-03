ChatGPT veut vous faire gagner 10 000 dollars par mois, mais c’est faux !

L’une des règles fondamentales d’internet, c’est que tout ce qui est populaire peut être détourné pour servir de piège. Actuellement, l’intelligence artificielle phénomène ChatGPT en fait les frais. En plus des nombreuses applications mobiles qui tentent d’arnaquer leurs utilisateurs, les chercheurs de Bitdefender viennent de mettre la main sur une forme d’arnaque. Il s’agit d’une campagne loufoque qui tente de vider le compte bancaire de ses cibles en leur promettant un gros bénéfice s’ils investissent dans un domaine donné.

Quand ChatGPT veut vous rendre riche…afin de vous voler

Le PDG d’OpenAI l’a affirmé, l’intelligence artificielle rendra beaucoup de personnes riches. Mais ceci ne sera pas simple et tout ne se passera certainement pas comme tout le monde le pense.

Alors que certains utilisent les capacités de ChatGPT pour gagner de l’argent honnêtement, d’autres cherchent à en avoir par des méthodes douteuses. C’est le cas de cette campagne d’arnaque basée sur ChatGPT débusquée par les chercheurs de Bitdefender. Le tout part d’un mail de phishing qui fait croire qu’il provient de ChatGPT. Le plus souvent, le courriel a divers objets, mais tous se ressemblent :

Pourquoi tout le monde panique-t-il à propos du bot ChatGPT ?

ChatGPT : le nouveau bot AI rend tout le monde fou.

Les meilleurs moyens de gagner de l’argent avec ChatGPT.

Le but de ce mail est de susciter l’effet Wow chez la cible et de l’inviter à cliquer sur le lien compris dans le message. Dès lors, la victime est envoyée sur un site web ressemblant étrangement à l’interface du chatbot d’OpenAI. C’est ici que le faux ChatGPT commence à promettre la lune et ses merveilles à sa cible, si elle parvient à investir dans divers domaines donnés.

VOIR AUSSI : Les 6 métiers les plus recherchés en IA

ChatGPT ne vous fournira pas des conseils en investissements

Lorsque vous vous connectez à l’interface du faux ChatGPT, ce dernier vous demande de vérifier votre identité en renseignant votre adresse mail. À la suite de cela, il vous promet de fortes sommes, au moins 10 000 dollars, si vous investissez dans les diverses “opportunités financières” qu’il vous propose. Et parlant d’investissement, ce chatbot s’y connaît bien.

Pour impressionner encore plus, la plateforme dit avoir besoin de calculer les revenus quotidiens de son utilisateur, en fonction du nombre d’heures qu’il est capable de consacrer à l’investissement. Pour cela, ce dernier doit fournir quelques informations personnelles, dont son numéro de téléphone et son adresse mail. Il ne faut pas longtemps pour que la cible reçoive un appel d’un prétendu agent qui conseille d’investir dans les actions internationales, les cryptos, les pétroles, etc. Bien évidemment, la cible doit fournir les informations de sa carte bancaire afin d’être enregistrée. C’est là l’erreur à ne pas commettre. Sinon, votre compte bancaire se vide dans les secondes qui suivent.

Cette campagne d’arnaque n’est pas la première qui se base sur l’IA phénomène d’OpenAI. Elle ne sera certainement pas la dernière. Gardez donc à l’esprit que le modèle de langage ChatGPT ne vous donnera jamais des conseils en investissement ou vous demandera d’investir dans les cryptomonnaies. Dans de cas pareils, il s’agit assurément d’arnaque.