Du classement aux AI Overviews : mesurer sa visibilité sur Google

Pendant des années, mesurer sa visibilité sur Google semblait presque simple. Une liste de mots-clés, une position relevée chaque jour et quelques courbes suffisaient à suivre les progrès d’un site. Être troisième valait mieux qu’être cinquième, entrer dans le Top 10 constituait un objectif et le Top 3 concentrait toutes les attentions.

Ce modèle n’a pas totalement disparu, mais il décrit de moins en moins bien ce que voit réellement un internaute.

Google affiche désormais des AI Overviews, des résultats vidéo, des images, des blocs Google Maps, des People Also Ask, des résultats enrichis, des annonces, des actualités ou encore des extraits optimisés. À cela s’ajoutent la localisation, l’appareil utilisé, le contexte de la requête et différents mécanismes de personnalisation. Deux utilisateurs peuvent donc effectuer une recherche identique sans nécessairement obtenir exactement la même SERP.

Dans le même temps, Google renforce ses barrières techniques contre la collecte automatisée de ses résultats. Pour les plateformes SEO, le défi devient considérable : il ne suffit plus de relever une position, il faut réussir à reproduire correctement une SERP devenue dynamique, composite et parfois chargée après l’affichage initial de la page.

C’est tout le modèle historique du rank tracking qui doit évoluer.

La position Google existe toujours, mais elle ne raconte plus toute l’histoire

Prenons une requête sur laquelle un site occupe la troisième position organique. Sur le papier, le résultat paraît excellent. Mais que se passe-t-il si Google affiche auparavant plusieurs annonces, un AI Overview, un bloc vidéo et un pack local ?

Le troisième lien naturel peut se retrouver très loin sous la ligne de flottaison. À l’inverse, une marque classée plus bas dans les résultats organiques peut être citée dans l’AI Overview ou apparaître dans une vidéo mise en avant par Google.

Une position SEO n’équivaut donc plus automatiquement à une visibilité réelle.

La traditionnelle page composée de dix liens bleus a laissé place à une interface dans laquelle plusieurs formats se disputent l’attention. Le classement organique classique reste pertinent, notamment pour suivre une progression ou comparer des concurrents, mais il doit désormais être replacé dans son environnement.

Pour comprendre la performance d’un site, il faut savoir s’il apparaît dans le Top 10, mais aussi où et sous quelle forme Google le présente.

Position zéro, PAA, images, vidéos, Maps, résultats locaux, annonces et désormais réponses générées par l’IA deviennent autant de dimensions de la visibilité.

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AI Overviews : Google ne se contente plus de classer les réponses

L’arrivée des Google AI Overviews accentue cette transformation. Sur certaines requêtes, Google produit directement une réponse synthétique générée par ses systèmes d’intelligence artificielle et lui associe différentes sources.

Pour un éditeur de site ou une marque, une question nouvelle apparaît alors : suis-je visible dans cette réponse, même si mon classement organique n’a pas changé ?

Cette visibilité peut prendre plusieurs formes. Une marque peut être mentionnée directement dans le texte généré, une URL peut servir de source à une citation ou le domaine peut apparaître dans le panneau regroupant les sources utilisées par Google.

Ces emplacements ne se confondent pas avec la position organique traditionnelle. Suivre uniquement son rang revient donc à ignorer une partie de la SERP que l’utilisateur peut voir avant même d’atteindre les résultats classiques.

Le phénomène oblige les professionnels du référencement à faire évoluer leurs tableaux de bord. La question « quelle est ma position ? » devient progressivement « quelle visibilité Google m’accorde-t-il sur cette requête ? ».

Et cette seconde question s’avère beaucoup plus difficile à mesurer.

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Pourquoi le suivi des positions devient techniquement beaucoup plus complexe ?

Cette mutation intervient au moment où Google complique fortement la récupération automatisée de ses pages de résultats.

Les SERP trackers ont historiquement fonctionné en interrogeant Google à grande échelle afin d’observer les résultats associés à des milliers, voire des millions de mots-clés. Or plusieurs évolutions techniques rendent cette collecte beaucoup plus coûteuse et délicate.

Parmi les changements qui perturbent cet écosystème figurent notamment la disparition du paramètre &num=100 permettant de demander simplement 100 résultats, le durcissement des mécanismes anti-bots, les difficultés croissantes liées à la géolocalisation et l’évolution de la manière dont Google expose certaines URL dans ses pages.

Pour obtenir un Top 100, un outil peut ainsi devoir multiplier les requêtes là où une collecte beaucoup plus compacte suffisait auparavant. Dès qu’il faut reproduire une recherche depuis une zone géographique précise, utiliser des infrastructures locales et rendre une page comme le ferait un navigateur, la facture technique augmente encore.

Le problème n’est donc pas seulement de contourner un obstacle ponctuel. Le coût et la sophistication nécessaires pour observer fidèlement Google augmentent.

Cela touche particulièrement le SEO local. Une requête telle que « plombier Lyon » ou « restaurant italien Bordeaux » dépend fortement du contexte géographique. Une simulation approximative depuis une infrastructure distante risque de produire une SERP différente de celle réellement présentée aux internautes locaux.

Les barrières anti-scraping rebattent les cartes des outils SEO

Ce durcissement intervient également dans un contexte juridique particulièrement tendu autour de Google aux États-Unis et en Europe.

Aux États-Unis, les procédures antitrust engagées contre l’entreprise ont notamment porté sur son activité de recherche et sur différentes composantes de son écosystème publicitaire. Dans l’affaire concernant la recherche, le juge fédéral Amit Mehta a conclu en 2024 que Google avait maintenu illégalement un monopole dans certains marchés liés à la recherche. Les débats sur les remèdes ont ensuite notamment concerné les accords de distribution et l’accès à certaines données.

Il faut cependant éviter un raccourci : le renforcement des protections anti-scraping et les procédures antitrust se déroulent dans le même environnement, mais cela ne suffit pas à démontrer que les décisions de justice constituent la cause directe de chaque modification technique déployée par Google.

L’enjeu stratégique est néanmoins évident. Les données issues des résultats de recherche possèdent une valeur considérable, aussi bien pour les plateformes SEO que pour les moteurs concurrents et les entreprises développant des systèmes d’intelligence artificielle.

Google cherche parallèlement à limiter l’automatisation abusive et l’extraction massive de ses services.

Pour les professionnels du référencement, la conséquence est très concrète : la qualité d’un outil de suivi dépend désormais autant de sa capacité de collecte que de son interface ou de ses graphiques.

Les grands noms historiques du secteur, qu’il s’agisse de Semrush, Ahrefs ou d’autres plateformes internationales, évoluent eux aussi face à ces contraintes. Les difficultés de collecte ne concernent pas un acteur isolé. En revanche, les choix d’infrastructure, la fréquence des adaptations et les technologies employées peuvent produire des écarts importants dans les données restituées.

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Un AI Overview peut apparaître après le chargement initial de Google

C’est probablement l’un des meilleurs exemples de la nouvelle difficulté à mesurer une SERP.

Une page Google ne constitue plus nécessairement un document figé que l’on télécharge puis que l’on analyse. Certains éléments arrivent de manière asynchrone, après le chargement initial.

Monitorank a étudié ce phénomène sur 1 million de mots-clés français, relevés sur desktop et mobile du 9 au 14 septembre 2026. Selon les données publiées par l’entreprise, 50,80 % des recherches de ce corpus déclenchaient un AI Overview. Surtout, 48,6 % des AI Overviews observés chargeaient leur contenu après la page initiale.

La nuance technique a des conséquences très concrètes.

Dans le premier scénario, dit synchrone, le bloc et son contenu sont présents dans la réponse initiale. Un système capable de lire correctement cette réponse peut donc récupérer les informations.

Dans le second scénario, Google fournit d’abord un emplacement vide, puis le navigateur récupère le texte et les sources grâce à une requête exécutée en arrière-plan. Un collecteur qui s’arrête au HTML initial peut alors détecter l’existence de l’AI Overview tout en passant à côté de ce qui compte vraiment : son contenu, ses citations et ses sources.

Autrement dit, deux outils peuvent annoncer qu’ils « suivent les AI Overviews » tout en ne mesurant pas réellement la même chose.

Étude AI Overviews Monitorank

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La longue traîne accentue encore cet angle mort

Les résultats communiqués par Monitorank deviennent particulièrement intéressants lorsqu’on examine les requêtes moins recherchées.

Selon l’étude, pour les mots-clés situés sous 5 000 recherches annuelles, environ 51 % des AI Overviews observés se chargeaient après la page. Sous les 1 000 recherches annuelles, cette proportion atteignait environ 58 %.

Or les requêtes sous 5 000 recherches représentaient approximativement 88 % du corpus analysé.

Il faut rester prudent dans l’interprétation. L’étude mesure la présence et le mode de chargement des AI Overviews sur son corpus, elle ne cherche pas à expliquer pourquoi Google choisit de déclencher davantage un format sur telle ou telle requête.

Elle révèle néanmoins une difficulté méthodologique majeure : sur une grande partie de la longue traîne, détecter le conteneur d’un AI Overview ne suffit pas pour mesurer la présence réelle d’une marque ou d’un site dans sa réponse.

Pour les e-commerçants, médias, sites spécialisés ou entreprises travaillant des milliers de requêtes précises, cette distinction change considérablement la valeur d’un rapport de visibilité.

Monitorank : suivre la SERP telle qu’elle fonctionne réellement

C’est précisément sur cette capacité de collecte que l’outil de suivi de positionnement Monitorank se différencie.

Monitorank reste avant tout un outil spécialisé dans le suivi de visibilité. Il permet de surveiller quotidiennement les positions d’un site et de ses concurrents, d’étudier le Top 100, de conserver des historiques et de segmenter les mots-clés par thématiques. Il prend également en charge différents moteurs et environnements, notamment Google Recherche, Images, Vidéos et Maps, mais aussi YouTube, Bing ou Baidu.

Surtout, son approche ne réduit pas une SERP à une succession de liens organiques.

La plateforme suit différents types d’emplacements, notamment les résultats naturels, la position zéro, les PAA, les annonces, les blocs Google Maps, les images et les vidéos. Cela permet d’observer la visibilité dans son ensemble plutôt que de s’arrêter à un chiffre de classement.

Cette spécialisation prend encore davantage de sens avec les AI Overviews.

Trois niveaux de présence dans les AI Overviews

Monitorank distingue trois manières pour un site ou une marque d’apparaître dans une réponse générée par Google : la mention de la marque dans le texte, la présence d’un lien parmi les sources associées aux citations et l’apparition du site dans le panneau de sources.

Cette séparation compte, car être mentionné et obtenir un lien ne constituent pas le même signal.

Une marque peut bénéficier d’une forte présence dans la réponse sans que Google dirige directement l’utilisateur vers son domaine. À l’inverse, une page peut apparaître comme source sans que le nom de la marque occupe une place notable dans la synthèse.

Suivre ces emplacements indépendamment permet donc d’obtenir une lecture beaucoup plus précise de sa visibilité dans les résultats génératifs.

Un navigateur réel pour attendre les contenus asynchrones

L’autre particularité tient à la méthode de récupération annoncée par Monitorank.

La plateforme indique utiliser de vrais navigateurs pour rendre les SERP, exécuter leur JavaScript et attendre les requêtes secondaires. Cette approche vise notamment à récupérer les AI Overviews qui apparaissent après le chargement initial, avec leur texte, leurs sources et les marques citées.

C’est cette infrastructure de collecte qui, selon Monitorank, a également servi à produire son étude portant sur le million de mots-clés français.

À l’heure où Google modifie régulièrement ses mécanismes d’affichage et ses protections, ce type d’investissement technique devient déterminant. La valeur d’un rank tracker ne repose plus uniquement sur le nombre de mots-clés qu’il accepte dans un projet. Sa capacité à suivre rapidement les changements de Google devient un critère de choix à part entière.

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Un bon rapport SEO doit désormais croiser plusieurs vérités

Même le meilleur outil de suivi externe ne doit toutefois pas devenir l’unique arbitre d’une stratégie SEO.

La première raison tient à la nature même de Google. Localisation, appareil, formats enrichis et variations de SERP rendent l’idée d’une position universelle de moins en moins réaliste.

La seconde concerne la différence entre visibilité et performance. Être présent dans Google n’indique pas automatiquement ce que les utilisateurs font ensuite.

Un pilotage moderne gagne donc à croiser plusieurs familles d’indicateurs :

les impressions, clics, CTR et positions moyennes issus de Google Search Console ;

; les positions et différents types de présence observés dans les SERP ;

la visibilité dans les AI Overviews et leurs sources ;

et leurs sources ; le trafic organique, les leads, les ventes et les conversions mesurés côté site.

Cette combinaison évite deux erreurs opposées. La première consiste à regarder uniquement les positions et à ignorer les résultats commerciaux. La seconde consiste à observer une baisse de trafic sans savoir si elle provient d’une perte de classement, d’une transformation de la SERP ou d’un changement de comportement des utilisateurs.

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La Search Console ne remplace pas un outil de suivi de SERP

Google Search Console fournit des données directement issues de Google et constitue à ce titre une source incontournable. Pourtant, elle répond à des questions différentes de celles d’un outil de tracking.

Search Console permet notamment de connaître les requêtes qui ont généré des impressions et des clics pour son propre site. Un outil de suivi peut, lui, observer un ensemble prédéfini de mots-clés, suivre des concurrents, conserver l’état d’une SERP et identifier les différents formats qui y apparaissent.

Cette distinction devient particulièrement utile lorsqu’un site perd de la visibilité.

Une baisse du CTR avec une position moyenne relativement stable peut, par exemple, inciter à examiner la composition de la SERP. Un AI Overview, un bloc vidéo ou un résultat local a-t-il pris davantage de place ? Un concurrent apparaît-il désormais dans une source mise en avant par Google ?

Le classement apporte alors une partie de la réponse, tandis que l’observation détaillée de la SERP apporte le contexte.

Le Top 100 garde son intérêt, à condition de ne plus l’isoler

Faut-il pour autant abandonner les rapports de positions ? Non. Ils restent précieux pour observer des tendances, détecter une progression, suivre une migration, analyser des groupes de pages ou comparer l’évolution de plusieurs concurrents.

Monitorank permet notamment de conserver le Top 100 pour chaque mot-clé et d’en analyser l’historique. Cette profondeur aide à repérer l’arrivée de nouveaux concurrents ou des mouvements qui seraient invisibles dans un simple rapport limité aux premières positions.

Le classement doit simplement retrouver sa juste place : celle d’un indicateur parmi plusieurs.

Le même raisonnement vaut pour les statistiques par thématique. Regrouper les requêtes par catégories permet de savoir si une évolution concerne tout un site ou seulement un univers sémantique. Une chute sur une famille de produits n’a évidemment pas la même signification qu’un recul généralisé.

Pour des besoins ponctuels, les audits de positions à la demande permettent également de réaliser une photographie sans imposer nécessairement un suivi quotidien.

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De « quelle position ? » à « quelle part de visibilité ? »

Le changement le plus profond est peut-être culturel.

Pendant longtemps, le SEO a cherché à résumer une réalité complexe dans un nombre facile à communiquer : « nous sommes passés de la position 7 à la position 3 ».

Cette information reste compréhensible, mais elle peut devenir trompeuse lorsqu’elle est présentée seule.

Une analyse pertinente doit désormais répondre à plusieurs questions simultanément : le site est-il présent, dans quel format, à quel endroit, aux côtés de quels concurrents, avec quelle fréquence et avec quel impact sur le trafic et les conversions ?

Les AI Overviews rendent cette évolution impossible à ignorer. Google peut désormais exploiter plusieurs sources pour produire sa propre réponse avant les liens traditionnels. Dès lors, une marque peut gagner en visibilité sans gagner de position organique, ou conserver son classement tout en perdant une partie de l’attention disponible.

C’est pourquoi les entreprises et agences ont besoin d’outils capables de suivre non seulement les classements, mais la structure réelle et changeante des SERP.

Dans ce contexte, Monitorank présente un positionnement intéressant : celui d’un spécialiste du tracking qui continue de faire évoluer sa technologie de collecte pour suivre les transformations de Google. Son étude de septembre 2026 sur le chargement asynchrone des AI Overviews illustre surtout un point devenu central pour toute l’industrie : mesurer ce que Google affiche demande désormais de reproduire de plus en plus fidèlement ce que le navigateur de l’internaute reçoit et exécute.

La bataille du référencement ne se joue donc plus seulement entre la première, la troisième ou la dixième position. Elle se joue dans les liens organiques, les blocs enrichis, Maps, les vidéos, les réponses génératives et les sources que Google choisit de mettre en avant.

Pour les professionnels du SEO, le nouvel enjeu consiste moins à trouver une « position magique » qu’à reconstruire une vision fiable de cette visibilité fragmentée. Et à mesure que Google complexifie ses pages et durcit l’accès automatisé à ses résultats, la qualité technique du dispositif de mesure devient presque aussi stratégique que les données qu’il affiche.

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