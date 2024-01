Comment bloquer les appels masqués sur iPhone et Android ?

Démarchages téléphoniques, appels de numéros masqués ou encore appels de la part d’un correspondant invétéré, ça finit toujours par agacer. Couper à chaque fois ne suffit pas : la solution est un blocage pur et simple. Si vous ne savez pas comment faire, voici les étapes pour bloquer les appels sur iPhone et Android.

Le processus sur iPhone

Pour autoriser le rejet automatique des appels masqués sur iPhone, il faut activer l’option « Appels inconnus silencieux ».

Pour ce faire, vous devez vous rendre dans les paramètres du smartphone et sélectionner la section Téléphone.

À ce niveau, vous devez rechercher Appels inconnus silencieux et l’activer grâce à l’interrupteur.

Appels inconnus silencieux et l’activer grâce à l’interrupteur. Les appels masqués sont redirigés automatiquement vers votre messagerie vocale. Vous pouvez les consulter dans vos appels récents. Si nécessaire, il est possible de rétablir la réception des appels masqués en désactivant simplement l’option Appels inconnus silencieux.

Méthodes de blocage sur Android

La plupart des téléphones qui fonctionnent sous Android possèdent une solution native pour bloquer les appels masqués. Les étapes peuvent toutefois varier selon la marque de votre smartphone Android.

Les paramètres généraux d’Android

Pour bloquer les appels masqués sur Android, il faut généralement :

Ouvrir l’application « Téléphone » ou “Contacts” ;

Appuyer sur les trois points verticaux, retrouver l’option « Paramètres » et cliquer dessus.

Dans cette section, il faut maintenant chercher « Bloquer des numéros » et activer l’interrupteur correspondant à Blocage des appelants inconnus.

Cette méthode simple filtre automatiquement les appels masqués et vous laisse libre de répondre uniquement aux appels qui affichent leur numéro.

Les paramètres selon diverses marques

Chaque fabricant a sa propre interface. Les intitulés pour gérer les appels indésirables peuvent donc différer. Sur les smartphones Samsung, rendez-vous dans l’application « Téléphone » ou “contacts” et appuyez sur les trois points verticaux en haut à droite. Maintenant, choisissez « Paramètres ». De là, recherchez l’option « Bloquer des numéros » et activez l’interrupteur correspondant à « Blocage numéros inconnus/privés ».

Sur Xiaomi, pour filtrer les appels, ouvrez l’application « Téléphone » et localisez le menu, situé en haut de l’écran (représenté par trois barres horizontales). Une fois le menu ouvert, sélectionnez l’option « Paramètres”. Vous trouverez ensuite l’onglet « Rejet d’appel ». Cliquez sur cette dernière option pour accéder aux configurations liées au blocage des appels. À cet endroit, vous repèrerez la case « Appel masqué” qui vous permettra de personnaliser vos préférences.

Sur Huawei , rentrez dans l’application « Téléphone ». Dirigez-vous vers le menu en général situé dans le coin inférieur droit de l’écran de l’application Téléphone. Ensuite, accédez aux « Paramètres d’appel ». À l’intérieur des paramètres d’appel, recherchez l’option « Rejet d’appel » et sélectionnez-la. Dans la section « Règles d’interception des appels », activez les options correspondantes à « Interception lorsque numéros inconnus » et « Interception lorsque numéros non identifiés/masqués » en basculant les interrupteurs associés.

Bloquer les appels masqués avec des applications tierces

Pour les smartphones Android, si la méthode native ne suffit pas ou si vous n’en êtes pas satisfait, des applications tierces sont disponibles sur le Google Play Store pour un meilleur blocage des appels masqués. Il y a notamment Mr. Number ou Call Blacklist qui, en plus du blocage des numéros masqués, proposent des options de blocage par numéro, par indicatif régional, voire par pays. Il y a également Truecaller qui possède une vaste base de données pour identifier les appelants, bloquer automatiquement les numéros masqués et ceux associés à des télévendeurs, des spammeurs ou des escrocs.

D’autres applications à l’instar de Should I answer, Robokiller ou Hiya peuvent également vous aider à bloquer les appels indésirables.