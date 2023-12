Comment générer des images dans le style manga avec l’IA ?

Les outils IA génération d’images deviennent nombreux de jour en jour, mais ne se valent pas. Les meilleurs actuellement sont sans aucun doute Midjourney, Stable Diffusion ou encore Adobe Firefly. Quelques mots suffisent pour créer des images de tout genre. Mais comment faire, si l’on souhaite générer des images dans le style Manga ? Utilisez Niji.journey !

Présentation de l’outil niji.journey

Niji.journey est en réalité une fonctionnalité de Midjourney disponible depuis des mois et qui permet de générer des images dans un style proche des mangas. Grâce à une collaboration entre Midjourney et Spellbrush, cette fonctionnalité est désormais disponible en application mobile et vous permet de créer vos propres images mangas comme vous le souhaitez. Vous n’avez plus besoin de passer par Discord, comme le demande officiellement la génération des images par Midjourney.

Par ailleurs, niji.journey ne permet pas seulement de créer des images dans le style de l’animation japonaise. Vous pouvez aussi utiliser l’application pour générer des images communes, puisque l’outil est accessible à Midjourney 4 et 5.

Comment générer des images avec l’application niji.journey ?

L’interface de l’application mobile est divisée en trois onglets :

Feed : là, vous trouverez les images récemment générées par d'autres utilisateurs. Cela pourrait vous donner de l'inspiration pour générer les vôtres.

Imagine : c'est ici que vous tapez la commande pour générer vos images ou encore les éditer.

You : il contient vos informations personnelles.

Pour générer vos images, vous devez vous rendre dans l’interface de création. Dans la boîte de dialogue qui s’y trouve, entrez votre prompt comme si vous deviez taper un texte pour générer des images. Vous pouvez écrire en français comme en anglais. Ensuite, appuyez sur le bouton de baguette magique pour lancer la génération.

Après quelques instants, niji-.journey vous présente quatre propositions d’images. Si aucun ne vous plaît, vous pouvez appuyer sur le bouton en forme de flèche rotative pour relancer la génération. Sinon, appuyez sur le bouton en forme de crayon pour modifier votre prompt avant de le relancer.

Pour améliorer les images générées par niji.journey

Niji.journey comporte quelques fonctionnalités intéressantes qui pourraient vous aider à avoir des images de meilleure qualité. Ces fonctionnalités se trouvent au-dessus de la boîte de dialogue où vous devez entrer vos prompts.

Image : ce bouton vous permet d'uploader une image depuis votre galerie. Celle-ci peut être utilisée par l'outil comme source d'inspiration pour la génération des images que vous souhaitez.

Palette : celui-ci vous permet de choisir le modèle de niji.journey que vous souhaitez. La différence entre les différentes versions se trouve au niveau du style : scénique, original expressif, etc.

Équerre : il est utile pour choisir le format dans lequel vous souhaitez que votre image apparaisse : carré, paysage, portrait, etc.

Roue crantée : ce bouton vous sera utile en fonction de votre abonnement. Il permet de choisir entre différents types de génération d'images : turbo, normal, rapide.

L’application niji.journey est-elle gratuite ?

Niji.journey est une application mobile gratuite et disponible sur Play Store comme App Store. Cependant, cette gratuité n’est pas éternelle. Tous les nouveaux utilisateurs bénéficient de 20 crédits gratuits. Vous en épuisez 1 à chaque fois que vous lancez une génération. Ceci vous permet de tester l’application et ses performances pendant un bon moment avant de passer à la caisse.

Après avoir épuisé vos 20 crédits, vous devez prendre un abonnement payant. Celui-ci utilise les mêmes tarifs que Midjourney. Les prix vont de 5,49€ à 64,99€ par mois. Aussi, si vous possédez un abonnement Midjourney, vous pouvez utiliser niji gratuitement.