Comment le smartphone peut-il tuer votre couple ?

Le smartphone est devenu un compagnon inséparable pour la plupart d’entre nous. Nous passons des heures à scroller à travers les réseaux sociaux, à répondre aux e-mails professionnels et à consulter diverses applications. Cependant, ce petit appareil peut parfois devenir un véritable poison pour la relation de couple. Imaginez-vous en train de partager un repas romantique avec votre partenaire alors que l’un ou l’autre a constamment le regard rivé sur son écran lumineux. Les notifications incessantes et la tentation constante de vérifier son téléphone peuvent rapidement transformer une soirée agréable en un moment frustrant, voire destructeur pour votre relation.

Le téléphone, perturbateur d’attention dans le couple

Le téléphone, devenu l’omniprésent compagnon de nos vies, exerce une grande influence sur l’attention au sein des couples. Des études, dont le sondage Ipsos de janvier 2019, révèlent que 61% des jeunes estiment que le téléphone empiète trop sur leur vie de couple. Cette constatation souligne le détournement d’attention engendré par nos smartphones. L’impact va au-delà des chiffres et touche directement la qualité des interactions. La dépendance au téléphone crée un cycle de distractions constantes, détournant souvent l’attention qui devrait être consacrée au partenaire.

La recherche d’une connexion constante en ligne ou le temps passé sur des jeux numériques a vite fait de détourner l’attention des activités communes, pourtant bénéfiques. Les moments privilégiés, tels que les repas ou les soirées tranquilles, sont parfois sacrifiés au profit d’une interaction virtuelle.

Le téléphone a tellement pris la place que de nombreuses personnes préfèrent visionner une série sur leur smartphone plutôt que de partager ce moment d’intimité avec leur partenaire. Cette intrusion dans les moments partagés peut être perçue comme une négligence émotionnelle vis-à-vis de son partenaire, ce qui va inévitablement entraîner des frictions au sein du couple.

L’addiction aux écrans est source de jalousie

L’usage excessif du smartphone peut parfois entraîner des sentiments de jalousie et de méfiance dans les relations. Un partenaire qui accorde plus d’attention à ses relations en ligne ou à l’apparence qu’il projette sur ces réseaux sociaux qu’à sa relation réelle peut susciter des sentiments d’insécurité et de jalousie chez l’autre.

Ce sentiment à son tour peut pousser le partenaire délaissé à vérifier les messages et les interactions de celui-ci, tout le temps occupé à scroller sur son téléphone. Un problème de confiance et de méfiance naît alors dans le couple.

Le smartphone entraîne une perte d’intimité

Le smartphone est devenu une vraie extension de nos vies. Il s’invite même dans le lit et s’immisce parfois un peu trop dans l’intimité de beaucoup de couples. Si traditionnellement la télévision pouvait être accusée de perturber l’intimité dans la chambre, aujourd’hui, c’est le smartphone qui prend la place.

Des psychologues comme Cécilia Commo soulignent que cet appareil, qui n’est plus simplement un téléphone, devient souvent une distraction même dans des situations intimes. L’étude d’Ipsos révèle cet état de choses en soulignant que près d’un jeune sur cinq répond à des appels ou des messages pendant les ébats sexuels.

Comment empêcher le smartphone de prendre toute la place ?

Pour préserver l’équilibre dans votre relation, en premier, parlez ouvertement de l’impact du smartphone sur votre relation. Exprimez vos préoccupations et ensemble, trouvez des compromis pour équilibrer son utilisation. Ensuite, définissez des plages horaires pendant lesquelles vous et votre partenaire mettez de côté vos smartphones pour vous concentrer sur des activités communes.

Vous pouvez mettre en place des zones sans téléphone dans votre espace commun ou créer des rituels sans écrans (dîner sans écrans, pas de téléphone 1h avant le coucher, etc.) pour renforcer la connexion entre vous. Faites des activités communes sans smartphone et explorez de nouveaux hobbies ensemble. Plutôt que de simplement être physiquement présents, lorsque vous êtes à deux, concentrez-vous sur la bonne qualité du temps passé ensemble en évitant les distractions liées au smartphone.