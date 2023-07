Top 5 des meilleurs smartphones à moins de 300 euros en 2023

Il est temps pour vous de changer de smartphone, mais vous n’avez pas un gros budget ? Pas de panique ! Tous les constructeurs ne suivent pas la politique d’Apple en matière de prix. Il est donc possible de vous offrir de bons smartphones Samsung, Xiaomi, Motorola ou Poco à prix bas. Plusieurs téléphones d’entrée et milieu de gamme embarquent de belles fonctionnalités et proposent des performances parfois incroyables. Il est vrai qu’un smartphone plus cher proposerait de meilleurs atouts. Mais, si vous êtes prêts à faire quelques concessions, voici les 5 meilleurs smartphones à moins de 300 euros.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G : le meilleur smartphone à moins de 300 euros

Présent sur le marché depuis 2022, le Xiaomi Redmi Note 11 5G reste compétitif avec tous les smartphones de sa gamme. Le constructeur l’a notamment doté de fonctionnalités sérieuses qui ne manquent pas de conquérir. À commencer par son autonomie impeccable de plus de deux jours, grâce à sa batterie de 5000 mAh. Et il ne faut pas longtemps pour la chercher. Avec son chargeur de 67 W, le smartphone est plein en moins de 50 minutes.

Côté écran, ce Redmi est doté d’un écran AMOLED de 6,7 pouces et offre un rendu FHD+. Il propose également une bonne luminosité qui vous permet de voir clairement, même sous le soleil.

Pour faire fonctionner le tout, le constructeur l’a équipé d’un Soc Snapdragon 695. Il est suffisant pour jouer à quelques bons titres et la Ram de 8 Go aide à faire du multitâches sans s’énerver. Vous avez le choix entre un modèle de 128 ou de 256 Go.

Côté photo, ce Redmi offre une bonne prestation. On y retrouve trois capteurs photo :

Module principal de 108 Mpx

Ultra grand-angle angle de 8 Mpx

Module macro de 2 Mpx

Le plus performant des trois reste le module principal qui vous permet de capturer de bons clichés.

VOIR AUSSI : 8 bonnes habitudes à prendre avec votre smartphone

Motorola Edge 20 Lite : le meilleur photophone à moins de 300 euros

Lancé sur le marché en fin d’année 2021, Motorola a fait fort pour son retour sur le marché des smartphones. L’Edge 20 Lite est une version allégée du Motorola Edge 20. Le téléphone est surtout apprécié pour son poids très léger.

Ce téléphone embarque un écran OLED de 6,7 pouces avec une définition Full HD+. Il offre ainsi des images sublimes et une expérience visuelle très captivante. Le taux de rafraîchissement est de 90 Hz. Vous bénéficiez aussi d’une bonne luminosité qui peut aller jusqu’à 700 nits.

Côté autonomie, le Motorola Edge 20 Lite se distingue par sa batterie de 5000 mAh qui vous permet de tenir jusqu’à 2 jours, en utilisation normale. Sinon, vous ferez quand même près d’une journée et demie. À l’heure de la recharge, vous n’aurez pas à attendre longtemps grâce à son bon chargeur de 30 W.

En outre, ce Motorola est équipé d’un processeur Mediatek MT6853 Dimensity 720G. Couplé à la RAM de 8 Go, il est taillé pour divers usages. Mais, vous ne pouvez pas y jouer à Fortnite.

Côté caméra, le Motorola Edge 20 Lite est un très bon photophone dans sa gamme de prix. Il embarque trois modules :

Un principal de 108 Mpx

Un Ultra grand-angle de 8 Mpx

Un macro de 2 Mpx

Tout ceci vous permet de faire de bonnes captures en plein jour. Côté selfie, vous n’aurez pas à vous gêner non plus. Il est aussi possible d’enregistrer des vidéos 4K à 30 images par seconde.

Poco X5 5G : le smartphone performant à moins de 300 euros

Le Poxo X5 est un smartphone équilibré dont les performances sont raisonnables à ce prix. C’est un smartphone 5G pas cher équipé d’un écran AMOLED de 6,67 pouces. Il propose une définition en Full HD+ avec 120 Hz de taux de rafraichissement. La garantie pour un confort visuel immersif et de belles couleurs. Peu importe les conditions lumineuses, l’écran est toujours clair, grâce à son excellente luminosité avoisinant les 1200 nits.

Pour ses performances, le constructeur a doté le Poco X5 d’un Snapdragon 695, soit le même que le Redmi Note 11 Pro 5G. Selon le modèle, vous pouvez avoir une RAM de 6 ou 8 Go. Vous bénéficiez donc d’une navigation fluide et pouvez jouer à plusieurs jeux vidéos mobiles, sans trop demander quand même. Grâce à sa batterie de 5000 mAh, vous ne devez pas être vite à court d’énergie. L’emballage contient un chargeur de 33W pour faire le plein en un peu plus d’une heure.

Enfin, les performances photos se rapprochent du standard dans la gamme de prix. En journée, ses trois capteurs lui permettent de prendre de bonnes photos. Dans de mauvaises conditions, par contre, ce n’est pas convaincant.

VOIR AUSSI : Cette fonctionnalité décharge 4 fois plus vite votre batterie iPhone et Android

Samsung Galaxy A33 5G : un smartphone satisfaisant à moins de 300 euros

À moins de 300 euros, La Galaxy A33 est un bon smartphone qui devrait vous ravir. Il embarque un écran AMOLED de 6,4 pouces avec une définition en Full HD+. Le pic lumineux tutoie les 800 nits. L’idéal pour un confort de lecture à n’importe quel moment.

Ce milieu de gamme Samsung est équipé d’un processeur Exynos 1280 et une RAM de 6 Go. Cet ensemble lui permet d’offrir des performances satisfaisantes. Néanmoins, ne vous attendez pas à y jouer les jeux vidéos mobiles phares.

En termes de photo, ce smartphone possède 4 capteurs à l’arrière, dont un module grand-angle de 48 Mpx. Ceci est largement pour retrouver les marques de Samsung qui se dépasse toujours pour offrir une bonne performance à ses produits. Vous êtes ainsi assuré de capturer de bons clichés durant la journée.

Pour supporter tout ceci, le téléphone possède une batterie de 5000 mAh capable de tenir une journée et demie.

Xiaomi Redmi Note 11 : des performances sérieuses à moins de 300 euros

Comme le précédent, le Redmi Note 11 offre une bonne autonomie avec sa batterie de 5000 mAh. En revanche, le chargeur qui l’accompagne est de 33W. Il faut donc un peu plus d’une heure pour qu’il soit à 100 %.

De plus, on apprécie l’écran OLED de 6,43 pouces qu’a proposé Xiaomi. Tout est bien calibré avec une définition Full HD. Le taux de rafraîchissement est de 90 Hz tandis que l’autonomie peut aller jusqu’à 725 ce/m2. Bien suffisant aussi pour ne pas manquer de confort durant vos différentes lectures.

Pour gérer les diverses tâches du smartphone, le constructeur l’a doté d’un processeur Snapdragon 680. Vous comprenez d’emblée que vous n’avez pas droit à la 5G. Par contre, vous profiterez d’une navigation fluide. Le modèle est doté d’une Ram de 4 Go et d’une mémoire de 64 à 128 Go. Le bonheur, c’est que vous pouvez étendre ce mémoire grâce à son port micro SD.

Enfin, du côté de la caméra, retenez qu’il est plus performant en plein jour, avec ses trois capteurs. Du côté des selfies, les clichés sont parfois flous, mais le mode portrait se distingue nettement.