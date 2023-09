Nos inquiétudes au début de la création des smartphones se sont-elles avérées ?

Depuis leur début à l’orée des années 2000 jusqu’à présent, les smartphones ont fait du chemin. Ils sont aujourd’hui de véritables outils intelligents qui peuvent aider à faire plusieurs choses. En plus d’être de véritables compagnons qui nous suivent partout, on peut les utiliser pour regarder la télévision et tous les divertissements. Ces objets high-tech peuvent aussi servir à lire des livres, voir les amis à l’autre bout du monde, rester en contact avec le monde entier depuis chez soi, etc. Mais s’ils ont connu une amélioration et apportent de nombreux avantages, ils ont aussi confirmé de nombreuses craintes qui ont été soulevées à leur création.

La dépendance à la technologie

Quand les smartphones ont vu le jour à partir de l’an 2000, une préoccupation majeure était qu’ils pourraient rendre les gens dépendants de la technologie. Les utilisateurs passeraient trop de temps à consulter leur téléphone au détriment de leurs interactions sociales, de leur travail, de leurs études et de leur bien-être.

Aujourd’hui, cette préoccupation s’est avérée. Il n’est un secret pour personne que nous sommes plus préoccupés aujourd’hui par notre smartphone que par notre santé ou celle de nos proches. Ce fidèle compagnon est devenu l’ennemi numéro 1 de la productivité et distrait beaucoup de personnes des choses importantes qu’elles doivent faire.

La vie privée et la sécurité

Quand les smartphones sont devenus des dispositifs de stockage et de communication personnels contenant une grande quantité d’informations sensibles, des préoccupations sur la vie privée ont vu le jour.

N’y aura-t-il personne pour me suivre discrètement ?

Où iront mes données ?

N’utiliseront-ils pas mes informations personnelles pour me nuire ?

Les préoccupations concernant la protection de la vie privée et la sécurité n’ont jamais disparu. Il n’a pas fallu plus longtemps pour prouver que les inquiétudes étaient fondées. Usurpation d’identité, chantage, sextorsion, etc. Les données sont devenues du sang qu’ingurgitent les géants du web.

La distraction au volant

L’utilisation des smartphones en conduisant est devenue un problème majeur de sécurité routière. Les préoccupations portaient sur le fait que les conducteurs puissent être distraits par les appels, les SMS et l’utilisation d’applications pendant la conduite.

Évidemment, le téléphone est devenu un facteur majeur dans les accidents, à mesure que les gens deviennent accros. Aujourd’hui, on estime à 10 % les accidents dus aux téléphones portables. Auparavant, les données étaient plus élevées. L’invention des applications auto et des kits mains libres a sans doute permis de réduire les statistiques.

L’impact sur les interactions sociales

Il y avait également des inquiétudes quant à la manière dont les smartphones pourraient affecter les interactions sociales entre les individus. On se disait qu’ils pourraient occasionner une rupture en encourageant les gens à se retirer dans leur propre monde virtuel plutôt que de s’engager dans des conversations et des activités en face-à-face.

Au fil du temps, avec la création des réseaux sociaux, des applications de rencontres et autres divertissements mobiles, cette préoccupation s’est avérée.

Des utilisateurs connaissent mieux aujourd’hui leurs amis virtuels que leur proche parent avec qui ils vivent.

Les effets sur la santé mentale

Certains se préoccupaient des effets sur la santé mentale liés à l’utilisation excessive des smartphones, notamment l’anxiété, la dépression et le cyberharcèlement.

Malheureusement, il s’agit là aussi d’une préoccupation qui s’est révélée juste. Plusieurs stars ne sont plus en ligne aujourd’hui pour préserver leur santé mentale. En effet, certains réseaux sociaux sont caractérisés par une atmosphère hostile où la haine est répandue au quotidien. Pour ce qui est du cyberharcèlement, le mal existe et fait des ravages chaque jour.

La sécurité informatique

Avec la connectivité Internet et les applications, les smartphones sont devenus des cibles pour les cybercriminels. Les préoccupations portaient sur la vulnérabilité des appareils aux virus, aux logiciels malveillants et aux attaques de piratage.

Devons-nous dire encore que cette préoccupation s’est avérée ? Évidemment et elle s’avère chaque jour. Les fabricants n’arrivent pas à protéger vraiment les smartphones. Au quotidien, ils sont les cibles des hackers qui profitent pour voler des données personnelles, vider les comptes bancaires, suivre les utilisateurs à leur insu, etc.

L’impact environnemental

La production et l’élimination des smartphones ont un impact environnemental significatif en raison de l’utilisation de ressources naturelles rares et de la génération de déchets électroniques.

Même si les constructeurs proposent aujourd’hui des mises à jour, un grand effort est encore nécessaire. Après deux à quatre ans de mises à jour, un smartphone est dépassé et ne peut plus servir à grand-chose. Le constat est encore pire avec les smartphones chinois qui ne bénéficient pas souvent de support logiciel. Au-delà d’un an d’utilisation, le téléphone n’est plus propre aux technologies récentes.

Outre cela, les matériaux utilisés dans la fabrication des smartphones impactent négativement l’environnement, de l’extraction à la commercialisation.

Il ne s’agit pas là de toutes les préoccupations soulevées à l’avènement de cette intervention. Chaque jour, des mesures sont prises pour limiter les conséquences. Mais ce qui est sûr, c’est que même les préoccupations les plus farfelues peuvent s’avérer. Nous voilà aux premiers balbutiements de l’intelligence artificielle. Nos craintes ne vont-elles pas être confirmées ?