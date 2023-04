Comment monétiser votre chaîne Twitch et maximiser vos revenus

Twitch est une plateforme de streaming en direct populaire auprès des joueurs et des fans de jeux vidéo. Si vous avez une chaîne Twitch et que vous souhaitez en faire un moyen de subsistance, il existe de nombreuses façons de gagner de l’argent grâce à votre contenu. Il peut être compliqué de savoir par où commencer ou même quelles options sont disponibles pour monétiser sa chaîne Twitch et maximiser ses revenus. Dans ce guide, nous allons explorer les différentes façons de monétiser votre chaîne Twitch. Que ce soit des abonnements aux dons en passant par les sponsorings. Et ainsi vous donner des conseils pour maximiser vos revenus et construire une communauté de fans fidèles.

Que vous soyez un streamer débutant ou expérimenté, ce guide vous fournira des informations utiles pour faire de votre passion un revenu durable.

Devenir affilié Twitch

Pour devenir affilié Twitch, vous devez d’abord remplir certaines conditions. Telles que diffuser pendant un certain nombre d’heures, avoir un certain nombre de followers et de spectateurs moyens, et respecter les conditions d’utilisation de Twitch. Voici les critères à remplir pour devenir affilié sur Twitch et commencer à générer des revenus :

Avoir au moins 50 abonnés sur votre chaîne

Il est nécessaire d’avoir diffusé pendant 500 minutes sur 7 jours différents au cours des 30 derniers jours.

Avoir une moyenne d’au moins 3 spectateurs simultanés sur votre chaîne

Une fois ces critères remplis, vous recevrez une invitation automatique à rejoindre le programme d’affiliation de Twitch, qui offre plusieurs options de monétisation.

Si vous êtes très performant et populaire sur Twitch, vous pouvez également devenir Partenaire, qui offre encore plus d’avantages financiers. Cependant, il convient de noter que ce programme ne concerne que 20 000 streamers actuellement sur les 2 millions de la plateforme.

Diffusion payante en direct

De nombreuses sociétés de jeux considèrent Twitch comme une excellente plateforme pour promouvoir leurs produits. Les streamers peuvent profiter de cette opportunité en cherchant des offres d’emploi auprès d’entreprises qui cherchent à diffuser leurs jeux moyennant des frais. En échange de la diffusion de leurs jeux, les streamers reçoivent une rémunération en fonction de leur audience. Mais également en fonction du nombre de personnes qui s’abonnent à leur chaîne. Cependant, il est important de noter que les streamers doivent respecter les conditions énoncées dans le contrat de diffusion, notamment en matière de contenu approprié et de respect des droits d’auteur.

Être sponsorisé

Les streamers qui ont acquis une certaine notoriété peuvent également attirer l’attention des sponsors. Les sponsors peuvent offrir une variété d’avantages. Tels que des produits gratuits, des réductions exclusives, ou même un paiement direct pour promouvoir leur marque. Toutefois, il est essentiel de maintenir une réputation irréprochable pour conserver la confiance de ses sponsors et de son public. A noter que les streamers doivent être transparents en divulguant tout partenariat ou parrainage.

Gagner de l’argent avec les abonnements et les dons de vos spectateurs

Il existe plusieurs façons pour les streamers de gagner de l’argent sur Twitch, notamment les abonnements et les dons.

Les abonnements sont une façon courante pour les streamers de gagner de l’argent sur Twitch. Les abonnements offrent des avantages exclusifs aux abonnés, tels que des emojis personnalisés et des badges de chat. En tant qu’affilié Twitch, les streamers peuvent recevoir 30% des revenus mensuels des abonnements, tandis que les partenaires Twitch peuvent recevoir 50%.

Les dons sont une autre façon pour les streamers de gagner de l’argent sur Twitch. Les spectateurs peuvent envoyer des dons sous forme de « bits » ou directement via PayPal. Les « bits » sont envoyés par chat en direct et 500 bits équivalent à 5 euros. Les dons directs via PayPal peuvent être risqués car les rétrofacturations peuvent causer des problèmes sur le compte du streamer.

Être rémunéré par la publicité

La publicité est une façon pour les streamers de gagner de l’argent en diffusant des annonces pendant leur direct. Les streamers affiliés et partenaires peuvent activer cette option et diffuser jusqu’à trois minutes de publicité par heure en plusieurs coupures. Plus il y a de spectateurs qui regardent les publicités, plus le streamer gagne de l’argent. Les partenaires peuvent gagner environ entre 3€ et 4€ pour 1 000 vues.

Vendre en affiliation

En tant que streamer, si vous diffusez un jeu en direct sur Twitch et qu’il est en vente, vous pouvez inclure une option d’achat sur votre chaîne. Si un de vos spectateurs achète le jeu en utilisant votre lien, vous recevrez une commission de 5% du montant total de l’achat. Vous pouvez également inclure des liens d’affiliation externes vers des sites ou des marques de votre choix, qui vous paieront une commission pour chaque vente effectuée grâce à votre lien.

Vendre vos propres produits

Si vous êtes doué pour la conception graphique, vous pouvez créer des produits dérivés de jeux vidéo. Tels que des t-shirts, des tasses et des autocollants, et les vendre en ligne. Vous pouvez également vendre des produits dérivés sur des plateformes de commerce électronique, telles que Etsy ou Redbubble.

Enfin, il est important de garder à l’esprit que la monétisation sur Twitch est un processus continu. Et cela peut prendre du temps pour que la chaîne d’un streamer se développe suffisamment pour générer un revenu stable. Il est donc important de rester patient, de continuer à produire du contenu de qualité et de s’engager avec son audience pour atteindre ses objectifs de monétisation. De plus, pour gagner de l’argent sur Twitch, il faut avoir une audience importante. Les streamers doivent donc se concentrer sur la création de contenu de qualité et l’engagement avec leur audience pour augmenter leur visibilité et leur base de fans.

Bonus Vidéo : Gagner de l’argent sur Twitch