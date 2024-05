Comment nettoyer le clavier de mon PC et le rendre comme neuf ?

À force de fermer et de rouvrir son PC, l’écran et le clavier entrent en contact ; le premier renforce la saleté déjà contractée par le deuxième. En conséquence, il devient de plus en plus sale, rendant laid le poste de travail. Même s’il n’est pas possible de nettoyer son clavier comme on le ferait pour l’écran, il existe quelques astuces que l’on peut utiliser pour rendre aux touches leur clarté des premiers jours. Découvrez la méthode ultime !

La méthode ultime pour nettoyer votre clavier en profondeur

Pour débarrasser le clavier de votre PC des saletés et lui donner un aspect neuf, vous aurez besoin d’un chiffon micro fibre, de l’alcool à 90 degrés et d’une bombe à air. Dès que vous avez à votre disposition le matériel nécessaire, vous devez vous assurer de débrancher l’ordinateur et de retirer la batterie. Aussi, pensez éventuellement à débrancher les périphériques externes comme les écouteurs, les clés USB, les disques durs, etc.

À cette étape, vous devez utiliser la bombe à air pour désincruster la poussière et les miettes qui se trouvent entre les touches. Faites attention à bien pointer l’équipement entre les touches du clavier. Ensuite, vous devez délicatement retourner lePC et faire de petites tapes sur l’arrière. Ce geste peut faire tomber d’autres saletés.

Pour finir, imbibez le chiffon d’un peu d’alcool puis passez-le sur chacune des touches tout en faisant des mouvements circulaires. Sachez que l’alcool à 90 degrés est un désinfectant efficace. Avec un seul passage, il peut débarrasser votre clavier de toutes les bactéries. Par ailleurs, il faut noter que cette méthode de nettoyage est adaptée à toutes les marques d’ordinateur.

VOIR AUSSI : Comment choisir son PC gamer ? Les critères essentiels à évaluer

Quelles sont les autres solutions pour nettoyer son clavier ?

Bien évidemment, l’alcool à 90 degrés n’est pas le seul désinfectant que vous pouvez utiliser lors du nettoyage du clavier de votre ordinateur. Vous pouvez le remplacer par le vinaigre blanc. À défaut, vous pouvez tout simplement utiliser de l’eau tiède savonneuse. Pour obtenir cette solution, il suffit de verser de l’eau tiède dans un bol et d’ajouter quelques gouttes de liquide vaisselle. Ensuite, vous n’aurez qu’à l’utiliser comme l’alcool 90 degrés.

D’un autre côté, pour gagner en efficacité, vous pouvez remplacer le chiffon par des coton-tiges. Une brosse à dents douce et un pinceau à poils peuvent être aussi utilisés pour débarrasser les saletés logées entre les touches du clavier.

VOIR AUSSI : Meilleurs ordinateurs en 2024 : Top alternatives au DELL XPS 14

Les précautions à prendre et les gestes à éviter lors du nettoyage du clavier

Dans un premier temps, il est déconseillé de trop mouiller le chiffon ou le coton-tige. Vous devez tout simplement l’humidifier avec quelques gouttes. Aussi, n’exercez pas une forte pression, frottez légèrement et délicatement. En effet, au cours du nettoyage, aucune goutte du liquide ne doit tomber sur votre ordinateur.

Dans un second temps, voici quelques gestes qu’il faut absolument éviter lors du nettoyage du clavier.

Évitez d’utiliser de l’air chaud provenant par exemple d’un sèche-cheveux. Une projection d’air chaud peut en effet déformer les touches de votre clavier.

provenant par exemple d’un sèche-cheveux. Une projection d’air chaud peut en effet déformer les touches de votre clavier. Notez que l’utilisation d’un aspirateur est fortement déconseillée . Sa puissance trop forte peut endommager les touches.

. Sa puissance trop forte peut endommager les touches. Ne faites pas usage d’un chiffon trempé, car le surplus d’eau peut couler dans le circuit de l’ordinateur et l’abîmer.

N’utilisez jamais un produit abrasif.

Ne faites pas usage des produits solvants, certains peuvent facilement dissoudre certains éléments.

Par ailleurs, il faut noter que dans certains cas, il peut être indispensable de démonter le clavier pour un meilleur nettoyage. Ceci est surtout utile lorsque vous y avez renversé du café ou un soda. Cependant, pour réussir cette manœuvre, vous devez vous y connaître. C’est un geste à éviter si vous êtes un bricoleur débutant.