Comment choisir son PC gamer ? Les critères essentiels à évaluer

L’acquisition d’un PC gamer est une dépense majeure, qu’importe la taille de votre bourse. Pour rentabiliser au mieux votre investissement, il est essentiel d’opter pour un modèle dont les caractéristiques répondent pleinement à vos attentes. Vous devez notamment prêter attention aux composantes clés du PC gamer, à sa consommation électrique moyenne et à la qualité de son écran.

La consommation électrique du PC gamer

En moyenne, un PC gamer consomme quasiment 3 fois plus d’électricité qu’un modèle classique. Une telle différence a beau sembler négligeable de prime abord, elle peut vite devenir un véritable gouffre financier à long terme. C’est pourquoi vous devez prendre en compte la consommation électrique d’un PC gamer lors du processus d’acquisition.

Pour mesurer le coût énergétique moyen d’un modèle, il suffit d’appliquer la formule suivante :

Puissance en watts x Utilisation/1000 = Consommation en kWh

Vous aurez ainsi une idée plus ou moins précise de la quantité d’énergie consommée par an et pourrez choisir en conséquence.

Petite précision : votre but n’est pas simplement de dégoter le modèle le plus économe. Après tout, il existe souvent une corrélation entre la consommation électrique du PC et le fonctionnement de ses composantes. Votre objectif est plutôt d’acquérir un PC gamer au rapport qualité/consommation électrique intéressant.

Les composantes clés du modèle

Un PC gamer est composé de dizaines de pièces aux propriétés et caractéristiques uniques. Cependant, lors de votre sélection, il est recommandé de se focaliser uniquement sur la carte mère, le processeur et le disque dur.

La carte mère

La carte mère est l’élément central d’un PC gamer. Elle est connectée à l’ensemble des autres composantes de l’appareil et vous permet d’exploiter toutes les fonctionnalités de l’ordinateur. Certains la considèrent d’ailleurs comme l’équivalent électronique d’un système nerveux.

En général, une carte mère est uniquement compatible avec une catégorie précise de processeurs. De même, elle n’est pas toujours capable de tirer profit à 100 % du disque dur équipé sur votre ordinateur. Par conséquent, vous devez vous assurer de la complémentarité de ces trois éléments avant de choisir l’un ou l’autre.

Le processeur

Le rôle du processeur est simple : exécuter les programmes informatiques présents sur le PC gamer. Plus il est performant, plus le processus d’exécution est fluide et rapide. Par exemple, lorsque vous cliquez sur le clavier, c’est la puissance du processeur qui détermine à quelle vitesse l’action initiée sera enclenchée sur l’écran. Il est donc impératif d’opter pour un modèle à la hauteur lors de votre sélection.

Il existe trois catégories de processeurs plutôt communes sur le marché : Core i3, Core i5, Core i7 et Core i9. Les processeurs de type Core i3 sont souvent installés sur les ordinateurs de bureau et sont bien trop faibles pour un PC gamer.

Les deux autres possibilités sont plus adaptées, mais également plus coûteuses. Pour référence, les spécialistes estiment que l’installation d’un processeur Core i7 est indispensable uniquement lorsque votre disque dur pèse plus d’un Terra. Le reste du temps, un Core i5 est largement suffisant.

Le disque dur

Le disque dur détermine la mémoire interne du PC gamer et sa RAM. En d’autres termes, il délimite la capacité de stockage totale de votre appareil et influence de façon marginale sa vitesse d’exécution au quotidien.

En soi, il n’y a pas vraiment de limitations précises concernant le disque dur. Vous devez tout simplement opter pour un modèle dont les caractéristiques répondent à vos besoins. Si vous n’êtes pas habitué à la scène gaming pro, alors choisissez un disque d’un ou deux Terra au minimum. Cela vous offrira une certaine marge de manœuvre lors de l’installation de vos jeux.

La qualité de l’écran

Le PC gamer est censé être une alternative viable aux consoles de jeux classiques. C’est pourquoi son écran doit proposer une résolution d’image et une fréquence de rafraîchissement optimales à ses utilisateurs.

La résolution de l’image

Elle détermine la clarté des visuels tout au long de vos parties. Plus elle est élevée, plus vous pouvez savourer la qualité des graphiques de vos différents jeux. En général, il est recommandé d’opter pour un modèle avec une résolution Full HD au minimum.

La fréquence de rafraîchissement

Lors d’une partie professionnelle, chaque milliseconde compte. C’est pourquoi les gamers doivent prêter une attention particulière à la fréquence de rafraîchissement de leur PC. Après tout, plus elle est élevée, plus le temps de réponse et la réactivité du modèle seront notables.

Le choix du système d’exploitation : une décision cruciale

Le système d’exploitation (OS) est le cœur logiciel de votre machine. Il influence directement l’expérience utilisateur et la compatibilité des jeux. Pour un PC gamer, Windows s’impose comme le choix de prédilection, grâce à sa vaste bibliothèque de jeux et à sa compatibilité avec la plupart des logiciels de gaming. Cependant, certains portables Apple offrent désormais des performances intéressantes pour le gaming, surtout si vous envisagez d’utiliser des émulateurs ou des solutions de gaming en cloud. Votre décision doit donc se baser sur votre usage spécifique et les titres auxquels vous souhaitez jouer.

SSD vs HDD : La vitesse de chargement en jeu

Dans l’univers du gaming, le SSD (Solid State Drive) a révolutionné la manière dont les jeux se chargent. Comparé à un HDD traditionnel, un SSD offre des vitesses de lecture et d’écriture considérablement supérieures, ce qui réduit drastiquement les temps de chargement en jeu. Pour une configuration de pointe, un SSD d’au moins 1 To est recommandé afin de bénéficier d’un espace de stockage suffisant tout en profitant de performances optimales. Ce choix est d’autant plus crucial pour les joueurs recherchant une expérience fluide et sans interruption.

Refroidissement : Garantir la longévité et les performances

Un système de refroidissement efficace est indispensable pour maintenir les composants à une température optimale, surtout dans le cadre d’une utilisation intensive typique du gaming. Les solutions de refroidissement varient entre air cooling et liquid cooling, chacune avec ses avantages. Pour un boîtier de taille standard, un bon système d’air cooling peut suffire. Cependant, pour des configurations haut de gamme, notamment avec des processeurs Intel ou Ryzen et des cartes graphiques RTX, envisager un système de refroidissement liquide peut être judicieux pour maximiser les performances et réduire le bruit. La clé est d’équilibrer les besoins de votre configuration spécifique avec votre budget, sans compromettre la durabilité de votre machine.

Choisir le PC gamer idéal va au-delà des simples spécifications techniques ; cela implique de trouver l’harmonie parfaite entre performance, expérience utilisateur et budget. En tenant compte des critères essentiels tels que le système d’exploitation, la capacité de stockage et le système de refroidissement, chaque joueur peut façonner une machine qui non seulement répond à ses exigences mais transcende également ses sessions de jeu. C’est dans cette synergie entre composants et besoins personnels que réside la clé de la création du parfait setup gamer pour une expérience de jeu enrichissante et sans limites !