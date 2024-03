Comment savoir si on est sur écoute ?

Mettre sur écoute n’est plus l’apanage de la science-fiction. Avec le développement des technologies, il devient de plus en plus facile pour les hackers, les proches malveillants ou encore pour les agents secrets du gouvernement de vous mettre sur écoute. Dès lors, chacun de vos messages et les appels téléphoniques sont lus par des tiers. Comment s’en rendre compte pour prendre des mesures ?

Votre téléphone se comporte de manière anormale

Votre appareil mobile devient étrangement chaud, même lorsqu’il n’est pas utilisé ? Un logiciel espion pourrait être à l’œuvre sans que vous le sachiez. De même, si votre appareil redémarre de façon inattendue ou si sa batterie se décharge rapidement sans raison apparente, cela peut également indiquer une surveillance potentielle. Ces symptômes peuvent cependant être aussi dus à un dysfonctionnement interne du mobile.

Vérifiez les notifications et les applications installées

Si vous remarquez la présence d’applications non autorisées ou inconnues, il se pourrait bien que votre portable soit espionné. N’oubliez pas de jeter un coup d’œil régulièrement à vos notifications d’applis de messagerie pour détecter toute activité suspecte. Faites un petit tour de temps en temps dans vos applications installées pour désinstaller celles que vous ne connaissez pas et celles dont l’installation ne provient pas de vous.

VOIR AUSSI : Le conseil soutenu par la NSA pour éviter de se faire pirater son smartphone

Soyez attentifs lors des appels téléphoniques

Pendant vos appels téléphoniques, restez à l’affût de tout son étrange. Des résidus sonores étranges, des échos ou des interférences peuvent signaler la présence de dispositifs d’écoute ou de logiciels malveillants. Avez-vous identifié ce genre de signes pendant vos appels ? Peut-être êtes-vous mis sur écoute.

Surveillez les données et les messages

Une brusque augmentation de l’utilisation des données ou la réception de messages inattendus pourraient être des indices de surveillance en cours. Prenez garde quant aux textos douteux et des liens provenant de sources inconnues, car ils pourraient être des tentatives de phishing ou d’infection par des malwares.

Examinez les sites web

Lors de l’utilisation de votre appareil, soyez attentif aux sites web suspects ou aux messages non sollicités. Si vous ressentez qu’un site internet a un comportement anormal, cela pourrait indiquer une compromission de votre mobile par un malware. Il peut s’agir d’une extension de navigation suspecte, des fenêtres pop-up intempestives, des messages d’erreur inattendus ou récurrents lors de l’accès à certains sites.

Un logiciel d’espionnage peut également modifier l’aspect des sites web que vous fréquentez en se comportant comme un intermédiaire pour intercepter vos échanges. Ceci peut poser des problèmes lors de la consultation de sites web sensibles, tels que les plateformes bancaires. Pour repérer ce type de problème, vous devez examiner de près l’aspect des plateformes web, en remarquant même les petites variations comme un logo flou. Comparez aussi la version mobile avec celle affichée sur un PC pour repérer les signes d’une éventuelle manipulation.

VOIR AUSSI : Assistants vocaux : saviez-vous que les géants du web vous écoutent ?

Utilisez des Codes Secrets USSD

Vous pouvez taper des codes tels que *#21* ou *#62# ou encore *#67# sur votre clavier pour savoir si le mobile que vous utilisez transfère secrètement des données. Ces codes vous permettent d’accéder à des informations détaillées sur le renvoi automatique d’appels. Il est essentiel que tous les éléments soient suivis par la mention « non renvoyé » pour garantir que vos données ne sont pas envoyées à des tiers non autorisés. En cas de doute, le code ##002# peut être utilisé pour effacer le transfert d’appel.