Le conseil soutenu par la NSA pour éviter de se faire pirater son smartphone

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles un hacker voudrait pirater votre smartphone. Étant un outil que vous utilisez au quotidien, il contient vos données personnelles. Or, celles-ci ont une valeur énorme sur le dark web. En plus de cela, vous avez sûrement des informations bancaires sur votre smartphone. Outre cela, vos contacts et adresses mail peuvent toujours être utiles pour cibler d’autres personnes. Voilà pourquoi il est important de prendre des mesures. À cet effet, le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a donné un conseil à ses concitoyens : “Éteignez chaque nuit votre smartphone pendant 5 minutes”.

Une recommandation déjà faite par la NSA

Dans le cadre de la mise en place d’un coordinateur national pour la cybersécurité en Australie, le Premier ministre australien s’est adressé à la presse. C’est notamment à cette occasion qu’il a recommandé à ses concitoyens d’éteindre leur téléphone durant au moins 5 minutes par jour. D’après lui, c’est un geste simple qui devrait permettre de lutter contre le hacking sur téléphone.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, un tel acte n’est pas anodin. Il est soutenu par les experts en cybersécurité, puisqu’il s’agissait depuis longtemps d’une recommandation de la NSA, l’Agence nationale de la sécurité aux États-Unis.

Le reboot permet en effet de donner du repos à son téléphone, de stopper tous les applications et autres processus qui se déroulent en arrière-plan.

Or, ce sont ces processus qui sont récupérés par les hackers pour s’introduire dans les smartphones et exécuter leur plan sordide.

Quelles attaques évite-t-on en redémarrant son téléphone ?

La NSA recommande officiellement de redémarrer son téléphone au moins deux fois par semaine. D’après l’agence américaine, ce geste permet de se parer contre deux types d’attaques.

Le premier est l’hameçonnage. Cette attaque est exécutée à travers l’installation d’un logiciel malveillant sur le smartphone. C’est le résultat d’est un piège que les hackers vous ont tendu et dans lequel vous êtes tombé. Vous pouvez procéder à l’installation du logiciel malveillant en installant une application d’apparence saine depuis l’App Store ou Play Store. Mais, bien souvent, Google ou Apple finit par détecter ces applications et les supprime, quoique le mal soit déjà fait à plusieurs. Dans d’autres cas, le logiciel peut s’installer lorsque vous cliquez sur un lien sur le web ou téléchargez un fichier depuis un site non protégé.

Le second type d’attaque est relatif aux vulnérabilités « zéro-click exploits ». Elles concernent les failles de sécurité qui se trouve dans le système de nos smartphones. Lorsque les hackers les remarquent, elles l’exploitent, s’immiscent dans le smartphone et exécutent leur plan.

Par ailleurs, gardez à l’esprit que le redémarrage ne vous protège que quand vous le faites à intervalles réguliers. Voilà pourquoi le ministre recommande de le faire chaque nuit. À l’heure de dormir par exemple, vous pouvez éteindre votre téléphone jusqu’à votre réveil. Durant ce temps, le hacking qui était déjà en cours perd la connexion. Aussi, il est évident que le reboot seul ne peut pas contrer toutes les attaques. Vous devez prendre plusieurs autres précautions pour vous protéger.