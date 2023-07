Comment télécharger une vidéo sur Facebook ?

Depuis quelques années, Facebook dispose d’une section vidéo qui permet de visualiser des vidéos de façon illimitée. Mais, contrairement à une plateforme telle que TikTok, la plateforme ne permet pas de télécharger la vidéo en local sur la mémoire du téléphone ou de l’ordinateur pour la visualiser plus tard. Il s’agit d’un moyen de Mark Zuckerberg pour protéger le droit d’auteur. Néanmoins, si vous ne souhaitez pas publier la vidéo ailleurs et ne souhaitez en faire usage que dans un cadre privé, il y a des astuces pour télécharger des vidéos Facebook.

La méthode la plus simple pour télécharger une vidéo Facebook

Si vous êtes sur PC, utiliser ce moyen pour télécharger une vidéo sur Facebook serait plus rapide. Néanmoins, l’astuce marche également sur smartphone.

Rendez-vous sur la vidéo et cliquez sur les trois points horizontaux ;

Dans les différentes options qui apparaissent, sélectionnez Copier lien ;

Ouvrez un nouvel onglet et rendez-vous sur savefrom.net ;

; Dans la barre qui s’affiche, collez le lien de la vidéo que vous aviez copié sur Facebook et cliquez sur Télécharger ;

Attendez un moment le temps que le site recherche la vidéo et les options de téléchargement ;

Dès que la vidéo et les options se présentent, appuyez sur la flèche de déroulement pour voir l’option qui vous convient le mieux.

Optez pour l’option HD MP4. Faites un clic gauche sur l’option, sélectionnez Enregistrer le lien sous, choisissez le dossier dans lequel vous souhaitez sauvegarder la vidéo et cliquez sur Enregistrer.

Si vous êtes sur smartphone, vous pouvez suivre le même processus pour télécharger une vidéo Facebook. Il vous suffit de copier le lien et de vous rendre sur votre navigateur à l’adresse savefrom.net. Collez le lien et vous pourrez télécharger calmement la vidéo.

Les meilleures extensions pour télécharger une vidéo Facebook

Utiliser savefrom.net est le meilleur moyen pour télécharger une vidéo Facebook sur PC et smartphone. Néanmoins, vous pouvez également opter pour les extensions si vous êtes sur PC. Un simple clic suffit pour enregistrer la vidéo sur le disque dur de votre ordinateur. Vous n’aurez plus besoin de sortir de Facebook et de vous rendre sur un site tiers.

L’extension le plus fiable et le plus populaire est Fdown.net ou Video Downloader PLUS. Cette extension fait parfaitement son travail. Vous pouvez notamment contrôler la taille et la qualité de la vidéo que vous souhaitez télécharger. Avec cette extension, vous pouvez même enregistrer les vidéos privées de Facebook sur votre disque dur.

Pour l’installer, rendez-vous sur chrome.google.com et recherchez Video Downloader PLUS. Ajoutez-la à Google Chrome et activez-la. Rendez-vous ensuite sur votre vidéo Facebook. Lorsque vous commencez à la jouer, vous verrez le bouton download qui apparait en haut. Cliquez dessus et vous pourrez sauvegarder la vidéo en local.

En alternative, vous pouvez utiliser des extensions telles que Video Dowloader Professionnal, Video Dowloader Plus, SnapSave.app, etc.