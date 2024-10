L’autonomie est un critère essentiel pour les utilisateurs de smartphones. Avec la sortie des iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max, il est légitime de se demander lequel est le plus performant. Avec la liasse de billets qui sort de votre portefeuille, cela est tout à fait normal. Vous pensez sûrement que le Pro Max remporte seul la palme d’or sur tous les fronts ? N’en soyez pas aussi sûr. La réponse pourrait vous étonner.

iPhone 16 et 16 Pro : des performances mitigées

Malgré la puce Apple A18 présente dans tous les modèles, les iPhone 16 et 16 Pro présentent des performances d’autonomie en deçà des attentes. L’iPhone 16, équipé de la plus petite batterie (3 561 mAh), est le premier à flancher avec 9 h 38 d’utilisation active et 16 h de veille. Ce modèle d’entrée de gamme souffre notamment de l’absence de certaines fonctionnalités présentes sur les modèles Pro, comme la fréquence de rafraîchissement variable. Cela augmente sa consommation d’énergie dans certaines situations.

L’iPhone 16 Pro, quant à lui, tient un peu plus longtemps, environ 20 minutes de plus que le modèle standard. Cependant, cette différence reste marginale, notamment lorsque l’on considère son prix plus élevé. Il est donc clair que le modèle Pro d’Apple, bien qu’offrant une meilleure expérience globale, ne parvient pas à se démarquer significativement en termes d’autonomie.

VOIR AUSSI : 5 raisons pourquoi le Google Pixel est un smartphone si populaire

Les modèles Plus et Pro Max : les véritables champions

Si l’iPhone 16 Pro Max est souvent mis en avant par Apple comme le modèle phare avec ses 29 heures d’autonomie en lecture vidéo… Un test indépendant réalisé par la chaîne YouTube PhoneBuff révèle un résultat surprenant. Alors que le Pro Max s’éteint après 12 h 01 d’utilisation active, l’iPhone 16 Plus le devance de justesse avec 12 h 12. Cela fait de lui le véritable champion de l’autonomie.

L’iPhone 16 Plus bénéficie d’une batterie plus grande que la version standard. Il n’a pas à alimenter certaines des fonctionnalités énergivores des modèles Pro. Cela lui permet d’offrir une autonomie impressionnante. Ce modèle se distingue donc par sa capacité à offrir une durée d’utilisation plus longue, tout en étant plus léger et plus accessible que le Pro Max.

Si lePro Max est souvent présenté comme le modèle phare en termes d’autonomie, c’est en réalité l’iPhone 16 Plus qui se démarque comme le plus endurant. Pour les utilisateurs à la recherche d’un excellent rapport autonomie-prix chez Apple, la version Plus s’impose donc comme le choix idéal.