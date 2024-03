Comprendre le terme ” Boomer” : Tout ce que vous devez savoir

Dans le monde d’aujourd’hui, il y a des mots qui deviennent des symboles de leur époque. « Boomer » en est un exemple. Autrefois, on l’utilisait simplement pour désigner les personnes nées entre 1945 et 1960. Cependant, ce terme a évolué pour devenir un véritable indicateur des changements générationnels en cours.

Décryptage du terme « Boomer »

Initialement, on utilisait le terme « boomer » de manière neutre pour désigner les personnes nées entre 1945 et 1960. Il s’agissait d’une catégorie démographique qui englobait facilement la génération née pendant cette période de l’histoire. À ses débuts, le terme ne portait pas de connotations péjoratives. Mais il a évolué pour prendre une signification différente au fil du temps, reflétant les perceptions changeantes des générations et des attitudes.

Aujourd’hui, le terme « boomer » est fréquemment employé de manière péjorative pour décrire des personnes dont les idées et attitudes sont perçues comme démodées. Bien que parfois teinté d’affection, il suggère une déconnexion avec les tendances actuelles. Les « boomers » eux-mêmes ignorent fréquemment qu’ils le sont, un peu comme quelqu’un qui ne se reconnaîtrait pas dans le terme « idiot ». Ils ont tendance à adopter des positions conservatrices. Notamment sur des questions d’identité telles que la race, le genre, la sexualité ou le handicap. Ces sujets, généralement vus comme passagers par les boomers, ne cadrent pas avec leurs préoccupations.

L’âge n’est pas un facteur déterminant pour être un boomer. Originellement lié à une génération précise, le terme peut désormais désigner un jeune aux idées rétrogrades ou maladroites avec la technologie, par opposition aux « digital natives ». Un exemple frappant est celui des parents qui utilisent mal les émojis ou commentent gênant les publications de leurs enfants, qualifiées de « cringe ».

L’expression « Ok Boomer » c’est quoi ?

Cette expression trouve ses racines dans la sociologie des générations. Elle reflète la manière dont différentes générations se forment en réaction à leur contexte culturel et historique. Chacune de ces générations possède sa propre mentalité, souvent en opposition avec celles qui les ont précédées.

L’expression « Ok boomer », qui peut se traduire par « cause, toujours, le vieux », a émergé sur TikTok, une plateforme populaire chez les jeunes. À l’origine, elle était une réponse à une vidéo dans laquelle un homme critiquait la « génération Z » et les millennials, les jeunes nés après l’an 2000, en les accusant d’immaturité et d’idéaux utopiques. On l’utilise généralement pour critiquer ou se moquer des aînés, surtout en ce qui concerne leurs opinions jugées dépassées. Elle a explosé en popularité en 2018 et 2019, devenant un moyen ironique d’exprimer son désaccord face à des idées jugées rétrogrades. En français, « Ok boomer » équivaut à dire « cause toujours ».

Selon le New York Times, ce mème symbolise la rupture croissante entre les générations. Il cristallise notamment les désaccords autour de la question du climat entre les baby-boomers nés entre 1946 et 1964, et les générations Y et Z. Cette expression est utilisée par la jeune génération pour se moquer de la génération des baby-boomers. Les accusant de ne pas comprendre les enjeux contemporains, de s’accrocher à des préjugés datés et de contribuer à la détérioration de la planète.

Être boomer, c’est un état d’esprit

L’idée d’être un « boomer » dépasse de loin la simple question d’âge. Il s’agit plutôt d’un état d’esprit, caractérisé par une certaine incompréhension ou un refus de se mettre à la page avec les jeunes générations. Cette notion se prend avec légèreté et humour. On peut très bien être âgé sans se conformer à cet état d’esprit, ou à l’inverse, être jeune et incarner parfaitement l’attitude d’un boomer.

Cette compréhension élargie du terme peut servir d’inspiration humoristique. Par exemple, lors d’un repas de famille, face à un oncle faisant des plaisanteries dépassées, l’expression « boomer » pourrait être utilisée pour souligner avec légèreté son décalage avec les normes actuelles.

L’aspect écologique de la génération Boomer

Le terme « boomer » a acquis une dimension écologique significative. Elle symbolise souvent la résistance au changement dans le domaine environnemental. Cette génération, ayant grandi durant une période de croissance économique et d’industrialisation massive, est fréquemment perçue par les jeunes générations comme étant moins consciente des problèmes écologiques actuels. Les débats sur le changement climatique, la durabilité et la conservation de l’environnement sont devenus des terrains d’affrontement entre les boomers et les générations plus jeunes, telles que les Millennials et la Génération Z. Ces dernières accusent souvent les boomers de négligence écologique et de contribuer à la dégradation environnementale. Ainsi reflétant une fracture générationnelle profonde sur les questions de l’environnement et de la responsabilité envers les générations futures. Ce conflit met en lumière non seulement des différences d’opinions mais aussi des approches divergentes quant à la gestion et à la préservation de notre planète.

Pour conclure, « boomer » est plus qu’un simple mot : il représente un voyage à travers le temps, illustrant les différences de pensée et les défis écologiques entre les générations. Ce terme nous pousse à réfléchir sur la façon dont nous interagissons les uns avec les autres et sur notre impact sur la planète. En le comprenant, nous apprenons non seulement sur le passé, mais aussi sur comment construire un avenir plus harmonieux et responsable.

